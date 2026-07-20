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ફિફા વર્લ્ડ કપ હાર્યા બાદ રડી પડ્યો મેસ્સી, સ્પેનની જીત પછી ભાવનાત્મક ક્ષણ

સ્પેન સામે ફાઇનલ હાર્યા બાદ આર્જેન્ટિનાના કેપ્ટન લિયોનેલ મેસ્સી મેદાનમાં રડી પડ્યો હતો.

lionel messi crying after losing in fifa world cup 2026 fina
lionel messi crying after losing in fifa world cup 2026 fina (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 7:03 AM IST

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લિયોનેલ મેસ્સી રડતો રહ્યો: સ્પેને ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલમાં આર્જેન્ટિનાને 1-0 થી હરાવીને બીજી વખત વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યું. ન્યૂ યોર્કના મેટલાઇફ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી આ મેચ અત્યંત રોમાંચક રહી અને તેનો નિર્ણય વધારાના સમયમાં લેવામાં આવ્યો. સબસ્ટિટ્યુટ ફેરન ટોરેસે 106મી મિનિટે સ્પેન માટે વિજયી ગોલ કર્યો. આ જીત સાથે, સ્પેને 2010 પછી વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી પાછી મેળવી. બીજી તરફ, આર્જેન્ટિના સતત બીજી વખત ટાઇટલ જીતવાનું પોતાનું સ્વપ્ન પૂર્ણ કરી શક્યું નહીં. સ્પેન સામે ફાઇનલ હાર્યા બાદ, આર્જેન્ટિનાના કેપ્ટન લિયોનેલ મેસ્સી મેદાન પર ભાવુક થઈ ગયો. તેમના વર્લ્ડ કપ કારકિર્દીની કદાચ છેલ્લી મેચ બાદ તેમની આંખોમાંથી આંસુ વહી ગયા.

હાર બાદ લિયોનેલ મેસ્સી રડી પડ્યો

ફાઇનલ હાર બાદ લિયોનેલ મેસ્સી પોતાની લાગણીઓને કાબૂમાં રાખી શક્યો નહીં. મેચ પછી જ્યારે ખેલાડીઓને મેડલ આપવામાં આવી રહ્યા હતા, ત્યારે મેસ્સી ખૂબ જ ભાવુક દેખાયા. તેમની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા અને તેઓ મેદાન પર રડવા લાગ્યા. એવું માનવામાં આવે છે કે આ તેમની છેલ્લી વર્લ્ડ કપ મેચ હોઈ શકે છે, જેના કારણે આ હાર તેમના માટે વધુ પીડાદાયક બની ગઈ છે. મેસ્સીના ભાવનાત્મક આક્રોશનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, અને વિશ્વભરના ફૂટબોલ ચાહકો તેમને ઉત્સાહિત કરી રહ્યા છે.

સતત બીજી વખત ટાઇટલ જીતવાનું સપનું તૂટ્યું

લિયોનેલ મેસ્સીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, આર્જેન્ટિનાએ 2022 ફિફા વર્લ્ડ કપ જીત્યો. આ વખતે, ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. સેમિફાઇનલ વિજય પછી, આર્જેન્ટિના સતત બીજી વખત વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બને તેવી અપેક્ષા હતી, પરંતુ સ્પેનના મજબૂત પ્રદર્શને તેમને આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવામાં રોકી દીધી. વધારાના સમયમાં ગોલ થતાં આર્જેન્ટિનાનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું.

મેસ્સી માટે એક યાદગાર ટુર્નામેન્ટ

જોકે આર્જેન્ટિના ટ્રોફી જીતવામાં નિષ્ફળ ગયું, પરંતુ આ વર્લ્ડ કપ લિયોનેલ મેસ્સી માટે ઘણી રીતે ખાસ હતો. 39 વર્ષની ઉંમરે પણ, તેણે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. મેસ્સીએ આ વર્લ્ડ કપમાં કુલ આઠ ગોલ કર્યા અને તેની ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ સહાય પણ આપી. તેણે છેલ્લી ત્રણ મેચમાં ગોલ કર્યો ન હતો, પરંતુ તેના અનુભવ અને રમતે ટીમને ફાઇનલમાં પહોંચવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.

ચાહકો મેસ્સીનું સન્માન કરે છે

જોકે મેસ્સી આ વખતે વર્લ્ડ કપ જીતવામાં નિષ્ફળ ગયો, તેના પ્રદર્શને ફરી એકવાર વિશ્વભરના ફૂટબોલ ચાહકોના દિલ જીતી લીધા. મેદાન પર તેના સંઘર્ષ, નેતૃત્વ અને સમર્પણની વ્યાપક પ્રશંસા કરવામાં આવી. હાર પછી પણ, સ્ટેડિયમમાં દર્શકોએ તેને તાળીઓથી વધાવી લીધો. તેથી, ભલે ટ્રોફી સ્પેનને મળી, મેસ્સીએ ફરી એકવાર તેના રમત અને જુસ્સાથી લાખો ચાહકોના દિલ જીતી લીધા.

સ્પેને 2010 માં બીજી વખત ફિફા વર્લ્ડ કપ જીત્યો

આર્જેન્ટિનાને હરાવીને, સ્પેને 2010 પછી બીજી વખત ફિફા વર્લ્ડ કપ જીત્યો. નોંધપાત્ર રીતે, 2010 ની જેમ, સ્પેને વધારાના સમયમાં એકમાત્ર ગોલ સાથે વર્લ્ડ કપ જીત્યો. આનાથી 60 વર્ષ પહેલાં આર્જેન્ટિના સામે વર્લ્ડ કપમાં મળેલી હારનો બદલો પણ લેવામાં આવ્યો અને એક યાદગાર વિજય મેળવ્યો.

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