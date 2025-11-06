કચ્છના સરહદે આવેલા ગામડાનો બાળક, વિકલાંગ હોવા છતાં પેરા ટેબલટેનિસમાં કોચની સેવા આપે : મનસુખભાઈની સંઘર્ષ ભરેલી કહાની
ગુજરાતના મૂળ કચ્છના રહેવાસી અને ઝૂંપડપટ્ટીમાંથી પેરા ટેબલ ટેનિસમાં કોચ તરીકે સેવા આપનાર મનસુખભાઈ સોલંકીની જિંદગી સંઘર્ષ ભરી રહી છે.
Published : November 6, 2025 at 5:16 PM IST
ભાવનગર: ગુજરાતના સરહદે આવેલા ગામડામાં ઝૂંપડપટ્ટીમાં જન્મેલા અને હાલ પેરા ટેબલ ટેનિસમાં કોચ તરીકે કામ કરતા મનસુખભાઈ સોલંકીની સફળતા અને તેમના પત્નીની સફળતાની પાછળ ઘેરો સંઘર્ષ રહેલો છે. કચ્છના સરહદના ગામડેથી અને ઝૂંપડપટ્ટીમાંથી ભાવનગર સુધી પહોંચેલા મનસુખભાઈ સોલંકીએ અનેક પડકારો જીલ્યા છે. પેરાટેબલ ટેનિસમાં કોચ તરીકે સેવા આપનાર મનસુખભાઈની સફળતા પાછળ તેમની સંઘર્ષ ભર્યા જીવન વિશે જાણીએ.
જન્મભૂમિ કચ્છ અને 15 વર્ષથી કર્મભૂમિ ભાવનગર
પેરા ટેબલ ટેનિસમાં અનેક લોકોને શીખવાડનાર મનસુખભાઈ સોલંકી વિશે અહીંયા વાત કરવી છે. મનસુખભાઈ સોલંકી હાલ ભાવનગરમાં રહે છે. મનસુખભાઈ સોલંકી જણાવ્યું હતું કે હું મૂળ કચ્છનો છું અને 15 વર્ષથી ભાવનગરમાં રહું છું. મારા પપ્પા મજુરી કરતા હતા. મજૂરી કરતા કરતા ઝૂંપડામાં અમે રહેતા હતા. ત્યારે ખબર પડી કે મારા પગમાં તકલીફ છે, ત્યારે હું એક વર્ષનો હતો. મારા પપ્પા શરીર ઉપર રમાડતા હતા ત્યારે મારો એક પગ ઊંચો ન થયો આથી તેમને ખ્યાલ આવ્યો અને તે હોસ્પિટલ લઈ ગયા. આ વાત 1977/78 ની સાલની છે. ત્યારે આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી, ગામમાં દવાખાનું નહીં, આરોગ્યની કોઈ સુવિધા નહોતી.
સરહદનું છેલ્લું ગામ અને બાદમાં માતાપિતાએ કરી સેવા
મનસુખભાઈ સોલંકીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતના છેવાડાના સરહદ ઉપરનું કચ્છ જિલ્લાનું ગામડું સુવઇ અને રાપર તાલુકો ત્યાંથી 100 થી 150 કિલોમીટર દૂર એક હોસ્પિટલમાં મારા પિતાજી મને લઈ ગયા. મને ત્યાં બે મહિના સુધી એડમિટ કરવામાં આવ્યો. મારું શરીર પેરેલાઈસિસ જેવું થઈ ગયું હતું પણ ત્યારબાદ ધીમે ધીમે મારા પપ્પા અને માની મદદ થી રિકવરી થઈ પણ આખો પગ ખોટો પડી ગયો અને આજે હું કેપીપસથી ચાલુ છું તેના સિવાય ચાલી શકતો નથી.
અભ્યાસ પૂરો ન થવાનું કારણ સુવિધા ન હતી
મનસુખભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે મારું જીવન સાવ સ્કૂલમાં જાવ તો જઈ ન શકું,કોઈ જગ્યાએ રેમ્પના હોય, વહીલચેરના હોય એ સમયમાં આજથી 40 વર્ષ પહેલા કોઈ સુવિધા નહોતી. કોઈ ગાઈડ કરવા વાળું નહોતું કોઈ માહિતી આપવાવાળું નહોતું એટલી તકલીફ પડી કે 1.5 km ચાલીને હું લાકડીના ટેકે જતો હતો. ગોઠણ ઉપર હાથ હોય અને ધોરણ નવ સુધી ભણ્યો. લાંબી તકલીફના કારણે આગળ ભણી શક્યો નહીં ત્યારે ટ્રાયસીકલ કે વહીલચેર નહોતી. ઘરમાં કોઈ કમાવાવાળું પણ નહોતું. પપ્પા બીમાર હતા ત્યારે કોઈ રળવા વાળું ન હતું.
ભૂકંપ બાદ જીવનમાં આવ્યો બદલાવ
મનસુખભાઈ સોલંકીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, 2000 સાલમાં ભૂકંપ આવ્યો અત્યારે કેટલીક એનજીઓ આવી હતી સંસ્થાઓ આવી. મને વાંચવાનો શોખ હતો મેં હજારો પુસ્તકો વાંચ્યા છે. વાંચનના કારણે હું વિકલાંગના ક્ષેત્રમાં આવ્યો અને કાયદો જાણતો થયો અને પછી આપણા ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે સ્પેશિયલ ખેલ મહાકુંભ યોજાય છે તેમાંથી હું રમતમાં જોડાયો. ગોળા ફેંકમાં મારે ચાર ગોલ્ડ મેડલ જિલ્લા કક્ષાએ છે જ્યારે 11 જેટલા ચક્રફેકમાં જિલ્લા કક્ષાએ મેડલ પ્રાપ્ત કરેલા છે.
છ વર્ષ પહેલા પેરા ટેબલટેનિસમાં જોડાયા
મનસુખભાઈ સોલંકી વધુમાં જણાવ્યું હતું કે હું ભાવનગરમાં છ વર્ષ પહેલા આવ્યો. અપંગ પરિવાર કલ્યાણ કેન્દ્રમાં ગયો ત્યારે ટેબલ ટેલિસ રમતા કેટલાક લોકોને જોયા ત્યાંથી મેં અને મારા પત્નીએ રમવાની શરૂઆત કરી. ધીમે ધીમે અમે લોકોને જોતા ગયા પછી એક વખત નેશનલ જોઈ ત્યારે અલગ અલગ તકલીફ વાળા રમતા લોકોને જોઈને હિંમત મળી. રમતમાં પૈસા તો ઠીક સન્માન આપે છે. આ સાથે પૈસા મળે સન્માન મળે અને જોબ પણ મળે તેથી હું એમાં જોડાઈ ગયો. ભાવનગરમાં 32 જેટલા પેરા ટેબલના ખેલાડીઓ છે જે નેશનલ રમી ચૂક્યા છે. હું ઘણા લોકોને તૈયાર કરું છું. ઘણા લોકો થોડો સમય આવીને મૂકી દે તેને સમજાવી ફરી સહેલું કરાવુ છું.
પત્ની સરલાબેન પણ ટેબલટેનિસના નેશનલ ખેલાડી છે
મનસુખભાઈ સોલંકીના પત્ની સરલાબેન પણ ટેબલટેનિસના નેશનલ ખેલાડી છે ત્યારે સરલાબેને જણાવ્યું હતું કે હું સેન્ટ્રલ સોલ્ટમાં ટેકનિયશન તરીકે જોબ કરું છું અને 2020 થી કામ કરું છું. હું અત્યાર સુધી નેશનલ રમી છું તેમાં મને બ્રોન્ઝ મેડલ અને એક સિલ્વર મેડલ છે. બે ખેલો ઇન્ડિયા રમ્યા છે તેમાં પણ મેડલ છે. હું અને મનસુખ 2008માં મળ્યા હતા અને ત્યારબાદ અમારા 2011માં લગ્ન થયા હતા. મનસુખનો મને પહેલેથી દરેક રીતે સપોર્ટ રહ્યો છે. રમત હોય કે જોબ હોય દરેક કાર્યમાં તેનો સહકાર પ્રાપ્ત થયો છે.
