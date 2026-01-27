ETV Bharat / sports

સર ડોન બ્રેડમેનની ટોપી 2.92 કરોડ રુપિયામાં વેચાઈ, ઓસ્ટ્રેલિયાના ગોલ્ડ કોસ્ટમાં કરાઈ હરાજી

ગોલ્ડ કોસ્ટમાં સર ડોન બ્રેડમેનની 1947ની ટોપીની હરાજી થઈ હતી.

'બેગી ગ્રીન કેપ'
'બેગી ગ્રીન કેપ' (AFP)
Published : January 27, 2026 at 7:03 PM IST

ગોલ્ડ કોસ્ટ (ઓસ્ટ્રેલિયા): ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ આઇકોન સર ડોન બ્રેડમેન દ્વારા પહેરવામાં આવેલી કિંમતી બેગી ગ્રીન ટોપી સોમવાર, 26 જાન્યુઆરીના રોજ ગોલ્ડ કોસ્ટમાં એક હરાજીમાં 460,000 AUD (આશરે ₹2.92 કરોડ) માં વેચાઈ, જેણે રમતના સૌથી પ્રખ્યાત બેટ્સમેનોમાંના એકની ટોપી માટે એક નવો માપદંડ સ્થાપિત કર્યો. 'બેગી ગ્રીન કેપ' એ ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડીઓ દ્વારા ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પહેરવામાં આવતી ટોપી છે.

હરાજીના વિજેતાએ પોતાનું નામ જાહેર ન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ઓસ્ટ્રેલિયન મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, આ ટોપીને એક સંગ્રહાલયમાં મૂકવામાં આવશે, જેનાથી ક્રિકેટ ચાહકો રમતની સૌથી કિંમતી કલાકૃતિઓમાંથી એક જોઈ શકશે.

આ ટોપીનો ભારત સાથે ખાસ સંબંધ

આ ટોપી 1947-48 ની ભારત સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીની છે અને તેના રમતગમતના મહત્વ ઉપરાંત એક ખાસ વાર્તા ધરાવે છે. બ્રેડમેને વ્યક્તિગત રીતે ભારતીય ક્રિકેટર શ્રીરંગા વાસુદેવ સોહોનીને આ કેપ ભેટમાં આપી હતી. સોહોનીના પરિવારે સાત દાયકાથી વધુ સમયથી આ કેપને કાળજીપૂર્વક સાચવી રાખી છે, તેને ત્રણ પેઢીઓથી સાચવી રાખી છે. સમય પસાર થવા છતાં, આ કેપ ઉત્તમ સ્થિતિમાં છે. હરાજીમાં મુકાયેલી ટોપીની અંદર 'ડી.જી. બ્રેડમેન' અને 'એસ.ડબલ્યુ. સોહોની' નામો હાથથી લખેલા છે, જે તેની પ્રામાણિકતા અને આકર્ષણમાં વધુ વધારો કરે છે.

અગાઉ, 2024 માં, બ્રેડમેનની બેગી ગ્રીન કેપ 479,700 ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલર (રૂ. 2.63 કરોડ) માં હરાજી કરવામાં આવી હતી. બ્રેડમેનના યુગની બેગી ગ્રીન કેપ્સ અત્યંત દુર્લભ છે, ફક્ત થોડા જ વ્યક્તિઓ પાસે તે છે. આનાથી તે ક્રિકેટના સંસ્મરણોના સૌથી વધુ માંગવામાં આવતા ટુકડાઓમાંની એક બની ગઈ છે.

બ્રેડમેનની ક્રિકેટ કારકિર્દી

બ્રેડમેનની ટેસ્ટ કારકિર્દી શાનદાર રહી, તેમણે 52 ટેસ્ટ રમી અને 99.94 ની પ્રભાવશાળી સરેરાશ સાથે પૂર્ણ કરી. તેમણે 29 ટેસ્ટ સદી ફટકારી, જેમાં 12 બેવડી સદી અને ત્રણ ત્રેવડી સદીનો સમાવેશ થાય છે, જે આજે પણ એક સીમાચિહ્નરૂપ છે. ઓસ્ટ્રેલિયા માટે 52 ટેસ્ટમાં, બ્રેડમેને 99.94 ની સરેરાશથી 6,996 રન બનાવ્યા અને 1928 થી 1948 સુધી ઓસ્ટ્રેલિયાને વર્લ્ડ કપમાં પ્રભુત્વ અપાવ્યું.

ક્રિકેટના સૌથી પ્રખ્યાત ક્ષણોમાંના એકમાં, બ્રેડમેનને 1948 માં ઓવલ ખાતે તેમની અંતિમ ટેસ્ટ ઇનિંગ્સમાં 100 થી વધુની બેટિંગ સરેરાશ સાથે નિવૃત્તિ લેવા માટે ફક્ત ચાર રનની જરૂર હતી. જોકે, તેઓ કોઈ રન બનાવ્યા વિના આઉટ થઈ ગયા, જેના કારણે તેમની કારકિર્દી રેકોર્ડ 100 સરેરાશ સુધી પહોંચવાથી દૂર રહી.

સર ડોન બ્રેડમેનનું 2001 માં 92 વર્ષની વયે અવસાન થયું, પરંતુ તેમની સ્મૃતિ ઓસ્ટ્રેલિયન ચાહકોના હૃદયમાં જીવંત છે.

સંપાદકની પસંદ

