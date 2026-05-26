IPL 2026 વચ્ચે RRના અનુભવી સ્પિનરે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી, સોશિયલ મિડીયા પર આપી માહિતી
ભારતીય સ્પિનર મુરુગન અશ્વિને IPL અને ઘરેલુ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. તે IPLમાં છ ટીમો માટે રમી ચૂક્યો છે.
Published : May 26, 2026 at 3:56 PM IST
MURUGAN ASHWIN: IPL 2026 હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે. આ દરમિયાન, ભારતીય સ્પિનર મુરુગન અશ્વિને ઘરેલુ ક્રિકેટ અને IPL બંનેમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. અશ્વિન IPLમાં ઘણી ફ્રેન્ચાઇઝીનો ભાગ રહ્યો છે. આ દરમિયાન, ઘરેલુ ક્રિકેટમાં, તેણે તમિલનાડુ, ચંદીગઢ અને જમ્મુ અને કાશ્મીરનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરાયેલા એક વિગતવાર નિવેદનમાં, મુરુગન અશ્વિને તેની ક્રિકેટ સફર, તમિલનાડુ ક્રિકેટમાં તેના ઉદય અને IPLમાં તેના અનુભવો પર પ્રતિબિંબ પાડ્યો.
અશ્વિને નિવૃત્તિ વિશે શું કહ્યું
મુરુગન અશ્વિને એક ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટમાં લખ્યું: "મેં છ વર્ષની ઉંમરે ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કર્યું ત્યારથી, મને આ રમત પ્રત્યે ઊંડો પ્રેમ છે. તેણે મને ઘણું બધું આપ્યું છે. ક્રિકેટે મને આજે હું જે વ્યક્તિ છું તે વ્યક્તિ બનાવ્યો છે. તેણે મને મેદાન પર મારી જાતને સંપૂર્ણ રીતે વ્યક્ત કરવાની તક પૂરી પાડી છે. અત્યાર સુધીની આ સફર અદ્ભુત રહી છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, હું તમારા બધા સાથે એક અપડેટ શેર કરવા માંગુ છું." ત્યારબાદ, ઘરેલુ ક્રિકેટ અને IPL થી દૂર રહેવાના પોતાના નિર્ણયની પુષ્ટિ કરતા, મુરુગન અશ્વિને કહ્યું: "હું જાહેરાત કરવા માંગુ છું કે મેં મારી ઘરેલુ ક્રિકેટ કારકિર્દી અને IPL માં મારી સફરનો અંત લાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. જો કે, હું નવા પડકારો અને તકો શોધીશ. હું હંમેશાની જેમ જ સ્પર્ધાત્મક ભાવના સાથે આ રમત રમવાનું ચાલુ રાખવા માટે આતુર છું."
Murugan Ashwin announces his retirement from domestic cricket and the IPL.#MuruganAshwin pic.twitter.com/N9GhjsGYjQ— CricTracker (@Cricketracker) May 25, 2026
IPLનો અનુભવ શેર કર્યો
મુરુગન અશ્વિને પોતાની IPL કારકિર્દી દરમિયાન રાઇઝિંગ પુણે સુપરજાયન્ટ, દિલ્હી ડેરડેવિલ્સ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, પંજાબ કિંગ્સ, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. પોતાની IPL ફ્રેન્ચાઇઝીઓ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરતા મુરુગન અશ્વિને લખ્યું, "હું આ તકનો લાભ લઈને મારા IPL કારકિર્દી દરમિયાન મેં જે છ ટીમોનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે તેનો આભાર માનું છું: રાઇઝિંગ પુણે સુપરજાયન્ટ, દિલ્હી ડેરડેવિલ્સ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, કિંગ્સ XI પંજાબ (પંજાબ કિંગ્સ), મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ."
ભારતીય ક્રિકેટના કેટલાક મોટા નામો સાથે ડ્રેસિંગ રૂમ શેર કરવાની તક વિશે બોલતા, અશ્વિને ટિપ્પણી કરી, "IPLમાં મારા દાયકાના અનુભવે મને રમતના કેટલાક મહાન ખેલાડીઓ સાથે ખભા મિલાવવાની અને મહેન્દ્ર સિંહ ધોની, વિરાટ કોહલી, રવિચંદ્રન અશ્વિન અને રોહિત શર્મા જેવા દિગ્ગજ ક્રિકેટરોની કેપ્ટનશીપ હેઠળ રમવાની તક આપી. આ અનુભવોએ મને 2016 માં મારા ડેબ્યૂ પછી મારી જાત પર કામ કરવામાં અને એક સારા ક્રિકેટર બનવામાં મદદ કરી છે."
મુરુગન અશ્વિને તેની ફર્સ્ટ-ક્લાસ કારકિર્દીમાં 7 મેચ રમી. 34 લિસ્ટ A મેચોમાં ૩૫ વિકેટ લીધા બાદ, અશ્વિને 2016 થી 2023 વચ્ચે 44 મેચોમાં 33.20 ની સરેરાશ જાળવી રાખીને કુલ 35 વિકેટ લીધી.
આ પણ વાંચો: