બંગાળમાં બીજેપીનો માસ્ટરસ્ટ્રોક, સ્ટાર ખેલાડી TMC છોડીને ભાજપમાં જોડાયો

પ્રખ્યાત ભૂતપૂર્વ ટેનિસ ખેલાડી લિએન્ડર પેસ ભાજપમાં જોડાયા છે. આ સમાચાર સામે આવ્યા બાદ રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાઓનો દોર શરૂ થઈ ગયો છે.

ટેનિસ ખેલાડી લિએન્ડર પેસ ભાજપમાં જોડાયા
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 31, 2026 at 3:29 PM IST

નવી દિલ્હી: રાજકીય વર્તુળોમાંથી આ સમયે મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે. પ્રખ્યાત ભૂતપૂર્વ ટેનિસ ખેલાડી લિએન્ડર પેસ ભાજપમાં જોડાયા છે. તેઓ કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજિજુ અને સુકાંત મજુમદારની હાજરીમાં ઔપચારિક રીતે પાર્ટીમાં જોડાયા.લિએન્ડરે પશ્ચિમ બંગાળની તાજેતરની મુલાકાત દરમિયાન ભાજપ પ્રમુખ નીતિન નવીન સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન સૌમિક ભટ્ટાચાર્ય પણ હાજર હતા.

લિએન્ડર પેસે શું કહ્યું?

ભાજપમાં જોડાયા બાદ, લિએન્ડર પેસે જણાવ્યું કે તેઓ 40 વર્ષથી દેશ માટે રમી રહ્યા છે. "હવે, હું દેશના લોકો અને યુવાનોની સેવા કરીશ. મારા મતે, 'ખેલો ઇન્ડિયા' અને ટાર્ગેટ ઓલિમ્પિક પોડિયમ યોજના (TOPS) એથ્લેટ્સ માટે ઉત્તમ પહેલ છે."

તેમણે 2020 ટોક્યો ઓલિમ્પિક પહેલા કેન્દ્રીય રમતગમત મંત્રી તરીકે કિરેન રિજિજુ દ્વારા કરવામાં આવેલા કાર્ય માટે તેમની પ્રશંસા પણ કરી. દુ:ખ વ્યક્ત કરતા તેમણે ટિપ્પણી કરી, "ભારત વિશ્વનો સૌથી યુવા રાષ્ટ્ર છે. અમે 2036 માં ઓલિમ્પિકનું આયોજન કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છીએ. જ્યારે હું મોટો થઈ રહ્યો હતો, ત્યારે કોઈ માળખાગત સુવિધા નહોતી. આજે પણ, અમારી પાસે એક પણ ઇન્ડોર ટેનિસ કોર્ટ નથી."

પેસે વધુમાં ઉમેર્યું, "વિશ્વના સૌથી મોટા રાજકીય પક્ષમાં જોડાવાનો આ મારા માટે એક યાદગાર પ્રસંગ છે. હું ભારતનો પુત્ર છું. હું દેશના દરેક બાળકને સશક્ત બનાવવાની ઇચ્છા રાખું છું. કિરેન રિજિજુ મારા માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત છે; તેમને રમતગમત પ્રત્યે અપાર ઉત્સાહ છે. આજનો દિવસ મારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે."

TMC છોડીને ભાજપમાં જોડાયા

આ ટેનિસ સ્ટાર તાજેતરમાં કોલકાતામાં ભાજપ નેતા નીતિન નવીન સાથે મળ્યા હતા, જેના કારણે તેઓ પાર્ટીમાં જોડાશે તેવી અટકળો શરૂ થઈ હતી. સ્વર્ગસ્થ ડૉ. વેસ પેસના પુત્ર લિએન્ડર પેસ 2021માં તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)માં જોડાયા હતા અને 2022ની ગોવાની ચૂંટણી દરમિયાન પાર્ટી માટે પ્રચાર પણ કર્યો હતો, જોકે તેમણે પોતે ચૂંટણી લડી ન હતી.

અગાઉ ઘણા ખેલાડીઓ ભાજપમાં જોડાયા છે

  • લિએન્ડર પેસ પહેલા, વિવિધ રમતોના અસંખ્ય ખેલાડીઓ ભાજપમાં જોડાયા છે. આ ખેલાડીઓમાં કેટલાકે ચૂંટણી લડી હતી, જ્યારે કેટલાક રાજ્યસભામાં મંત્રી અથવા સંસદ સભ્ય બન્યા હતા.
  • રવિન્દ્ર જાડેજા 2024 માં ભાજપમાં જોડાયા હતા. તેઓ હાલમાં પાર્ટીના સભ્ય છે, જોકે તેઓ હાલમાં કોઈ ચૂંટાયેલા પદ પર નથી.
  • શૂટર રાજ્યવર્ધન સિંહ રાઠોડ 2004 ની આસપાસ ભાજપમાં જોડાયા હતા. તેઓ ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે. બેડમિન્ટન ખેલાડી સાયના નેહવાલ પણ 2020 માં ભાજપમાં જોડાયા હતા; તે પણ પાર્ટીના સભ્ય છે.
  • વધુમાં, બબીતા ​​ફોગાટ, કીર્તિ આઝાદ, ચેતન ચૌહાણ, કેદાર જાધવ, એસ. શ્રીસંત, કલ્યાણ ચૌબે, અરિંદમ ભટ્ટાચાર્ય અને વિજેન્દર સિંહે પણ ભાજપમાં સભ્યપદ મેળવ્યું છે.
  • ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર નવજોત સિંહ સિદ્ધુ પણ અગાઉ ભાજપમાં હતા, પરંતુ પછીથી તેમણે પાર્ટી છોડી દીધી. રવિન્દ્ર જાડેજાના પત્ની રીવાબા જાડેજા પહેલાથી જ ગુજરાતમાં ભાજપના ધારાસભ્ય તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

  1. મુંબઈના હોટલ રૂમમાંથી બ્રિટિશ નાગરિકનો મૃતદેહ મળ્યો, IPLમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવતો હતો
  2. IPL 2026: આજે ગુજરાત ટાઇટન્સનો મુકાબલો પંજાબ કિંગ્સ સામે, જાણો કોનું પલડું રહેશે ભારે

LEANDER PAES JOINS BJP
