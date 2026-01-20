ETV Bharat / sports

ભારતમાં T20 વર્લ્ડ કપ રમવા અંગે બાંગ્લાદેશનું મોટું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું...

બાંગ્લાદેશ સરકારના રમતગમત સલાહકારે ભારતમાં T20 વર્લ્ડ કપ રમવા અંગે મોટું નિવેદન આપ્યું છે.

બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમ
બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમ ((ANI))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 20, 2026 at 8:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ઢાકા: બાંગ્લાદેશ સરકારના રમતગમત સલાહકાર, આસિફ નઝરુલે મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે બાંગ્લાદેશ તેના વલણ પર અડગ છે અને T20 વર્લ્ડ કપ મેચો માટે ભારત પ્રવાસ કરવાનો વિરોધ કરે છે. નઝરુલે જણાવ્યું હતું કે જો આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) ભારતના દબાણ હેઠળ કોઈપણ ગેરવાજબી શરતો લાદે છે, તો બાંગ્લાદેશ તેને સ્વીકારશે નહીં.

મંગળવારે પત્રકારો સાથે વાત કરતા, નઝરુલે કહ્યું, "જો આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડના દબાણને વશ થઈને અમારા પર કોઈપણ ગેરવાજબી શરતો લાદવાનો પ્રયાસ કરે છે, તો અમે તેને સ્વીકારીશું નહીં."

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "ભૂતકાળમાં એવા કિસ્સાઓ બન્યા છે જ્યારે પાકિસ્તાને કહ્યું હતું કે તેઓ ભારતનો પ્રવાસ નહીં કરે, અને ICC એ સ્થળ બદલ્યું. અમે તાર્કિક ધોરણે સ્થળ બદલવાની માંગ કરી છે, અને ગેરવાજબી દબાણ દ્વારા અમને ભારતમાં રમવા માટે દબાણ કરી શકાતું નથી."

એ નોંધવું જોઈએ કે અગાઉના મીડિયા અહેવાલોમાં જણાવાયું હતું કે ICC એ બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડને 21 જાન્યુઆરી સુધીમાં અંતિમ નિર્ણય લેવા કહ્યું હતું, અને જો બાંગ્લાદેશ તેમની મેચો રમવા માટે ભારત નહીં આવે, તો તેમની જગ્યાએ બીજી ટીમ લેવામાં આવશે, જે રેન્કિંગના આધારે સ્કોટલેન્ડ હોઈ શકે છે.

બાંગ્લાદેશના T20 વર્લ્ડ કપના મડાગાંઠને ઉકેલવા માટે ICC એ બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ સાથે ઘણી બેઠકો યોજી છે, પરંતુ વિવાદ હજુ પણ ઉકેલાયેલ નથી. ICC એ જણાવ્યું છે કે અંતિમ સમયપત્રક પછી ટીમને સ્થાનાંતરિત કરવી અશક્ય છે. દરમિયાન, બાંગ્લાદેશ સુરક્ષા ચિંતાઓને ટાંકીને ભારતમાં તેની T20 વર્લ્ડ કપ મેચો ન રમવા અંગે અડગ છે.

આ સમયગાળા દરમિયાન, બાંગ્લાદેશે ICC ને એવું પણ સૂચન કર્યું હતું કે તેમની ટીમને ગ્રુપ B માં આયર્લેન્ડ દ્વારા બદલવામાં આવે, જે શ્રીલંકામાં તેમની બધી ગ્રુપ મેચ રમશે. અહેવાલ મુજબ, ICC એ બાંગ્લાદેશની વિનંતીને પણ નકારી કાઢી છે.

આ પણ વાંચોઃ

  1. ICC એ BCB ને આપ્યું અલ્ટીમેટમ, 21 જાન્યુઆરી સુધીમાં T20 વર્લ્ડ કપ રમવા અંગે જવાબ આપવા કહ્યું
  2. T20 વર્લ્ડ કપના સ્થળ અંગે ચર્ચા કરવા માટે ICCનું એક પ્રતિનિધિમંડળ બાંગ્લાદેશની મુલાકાત લઈ શકે છે
  3. બીસીબીએ વિચારવાની જરૂર છે: રાજકીય દેખાવડો કે ખેલ સાથે આગળ વધવું

TAGGED:

T20 WORLD CUP 2026 PARTICIPATION
LATEST UPDATE ON BANGLADESH
BANGLADESH T20 WORLD CUP
LATEST UPDATE ON BANGLADESH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.