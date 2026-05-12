શાહરૂખ ખાને મજબૂરીમાં KKR ટીમ ખરીદી, લલિત મોદીએ કર્યો ચોંકાવનારો ખુલાસો

કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ શાહરૂખ ખાનની માલિકીની છે, જેમણે ગુજરાતી ઉદ્યોગપતિ જય મહેતા સાથે મળીને ટીમ ખરીદી હતી.

KKR PLAYERS AND SHAH RUKH KHAN (IANS)
Published : May 12, 2026 at 5:47 PM IST

LALIT MODI: શાહરૂખ ખાને અન્ય રોકાણકારો સાથે મળીને 2008 માં KKR ટીમ ખરીદી હતી. ત્યારથી, કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સની બ્રાન્ડ વેલ્યુમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. કોલકાતાના ચાહકો ફક્ત KKR પર જ નહીં પરંતુ શાહરૂખ ખાન પર પણ અપાર પ્રેમ વરસાવે છે. જોકે, કોલકાતાની ટીમ શાહરૂખ ખાનની પહેલી પસંદગી નહોતી. ગયા વર્ષે, લલિત મોદી એક પોડકાસ્ટ પર દેખાયા હતા જેમાં તેમણે ખુલાસો કર્યો હતો કે શાહરૂખ મૂળ કોલકાતાને બદલે બીજા શહેરની ટીમ ખરીદવાનો ઇરાદો ધરાવતો હતો. આ ખુલાસાની એક વિડિઓ ક્લિપ હવે વાયરલ થઈ રહી છે.

શાહરૂખ ખાને મજબુરીમાં ટીમ ખરીદી

પોડકાસ્ટ પર, લલિત મોદીએ શાહરૂખ ખાન દ્વારા IPL ટીમ ખરીદવાની ચર્ચા કરી હતી. તેમણે સમજાવ્યું હતું કે જ્યારે SRK મુંબઈ ફ્રેન્ચાઇઝી ખરીદવાની ઇચ્છા રાખતો હતો, ત્યારે આખરે તે કોલકાતા શહેરનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી ટીમ સાથે સમાપ્ત થયો. મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, "ટીમો માટે બોલી લગાવવાની પ્રક્રિયામાં શાહરૂખ ખાને મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે ચોક્કસ ફ્રેન્ચાઇઝી માટે બોલી લગાવી હતી. તે સમયે, કોઈપણ વ્યક્તિને ઉપલબ્ધ ટીમોમાંથી કોઈપણ માટે બોલી લગાવવાની પરવાનગી હતી. શાહરૂખ ખાનનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય અમદાવાદ અથવા મુંબઈનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી ટીમોને હસ્તગત કરવાનો હતો; તેણે દરેક શહેર માટે અલગ-અલગ નાણાકીય બોલીઓ સબમિટ કરી હતી."

લલિત મોદીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "શાહરૂખની પહેલી પસંદ મુંબઈ હતી, પરંતુ તે કોલકાતામાં જ સમાપ્ત થયો. તેણે 85-87 મિલિયન ડોલરની બોલી લગાવી. અન્ય ટીમોની મોટાભાગની બોલી 100 મિલિયન ડોલરથી વધુની હતી. તેણે અન્ય ટીમોને બોલી લગાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. શાહરૂખ ખાનના કારણે, મહિલાઓ અને બાળકો પણ IPL તરફ આકર્ષાયા."

KKR IPLની સૌથી સફળ ટીમોમાંની એક

શાહરૂખ ખાને જુહી ચાવલા અને ઉદ્યોગપતિ જય મહેતા સાથે મળીને કોલકાતા ફ્રેન્ચાઇઝી ખરીદી. તેમણે પોતાની ટીમનું નામ કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) રાખ્યું. કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ IPLના ઇતિહાસમાં સૌથી સફળ ટીમોમાંની એક છે. આજ સુધી, KKR એ ત્રણ વખત IPL ટાઇટલ કબજે કર્યું છે. તેઓએ 2012, 2014 અને 2024 માં ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ ટ્રોફી જીતી હતી. ગૌતમ ગંભીર, સૌરવ ગાંગુલી, ક્રિસ ગેલ, સુનીલ નારાયણ, રિકી પોન્ટિંગ અને બ્રેન્ડન મેક્કુલમ જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીઓ કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ માટે રમી ચૂક્યા છે.

