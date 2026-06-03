ETV Bharat / sports

'જો તક મળે તો હું નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ તોડી નાખીશ: લલિત મોદી

લલિત મોદી જણાવ્યું હતું કે જો તક મળશે, તો હાલના સ્ટેડિયમને સંપૂર્ણપણે તોડીને આધુનિક સુવિધાઓ સાથે ફરીથી બનાવવાનું પસંદ કરશે.

lalit modi says he would rebuild Narendra modi stadium
lalit modi says he would rebuild Narendra modi stadium (Etv Bharat & AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 3, 2026 at 8:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

LALIT MODI ON NARENDRA MODI STADIUM: જો તક મળે, તો ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટ પ્રશાસક લલિત મોદી અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમનો પુનઃનિર્માણ કરવા માંગે છે. આ સ્ટેડિયમમાં 2026 T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ અને 2026 IPL ફાઇનલ સહિત અનેક મોટી મેચોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ભૂતપૂર્વ IPL ચેરમેનના મતે, જો સ્ટેડિયમને ચાહકો સાથે ફરીથી ડિઝાઇન કરવામાં આવે તો તે વિશ્વના શ્રેષ્ઠ રમતગમત સ્થળોમાંનું એક બની શકે છે. આધુનિક એસ્કેલેટરથી લઈને રેસ્ટોરન્ટ સુધી, મોદી ઉપલબ્ધ તકનીકોનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરશે.

"જો હું આજે ત્યાં હોત, તો હું તેને સંપૂર્ણપણે તોડી નાખીશ અને તેને ફરીથી બનાવીશ. આધુનિક એસ્કેલેટર, આધુનિક રસોડા, આધુનિક રેસ્ટોરન્ટ. હું તેને 365 દિવસના પર્યટન સ્થળમાં ફેરવીશ," ઉદ્યોગપતિએ તાજેતરમાં 'હ્યુમન્સ ઓફ બોમ્બે' પોડકાસ્ટ પર હાજરી દરમિયાન જણાવ્યું હતું. મોદીએ એક એવા સ્ટેડિયમ માટેનું પોતાનું વિઝન શેર કર્યું જે ફક્ત ક્રિકેટથી આગળ વધે, જેમાં શોપિંગ ઝોન અને મનોરંજન વિસ્તારો, શ્રેષ્ઠ કૂલિંગ સિસ્ટમ્સ, પ્રીમિયમ હોસ્પિટાલિટી ઝોન અને નોંધપાત્ર રીતે સુધારેલ ચાહકોની સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે.

તેણે વધુમાં ઉમેર્યું, "ટેકનોલોજી અસ્તિત્વમાં છે. તમે ફાઇવ-સ્ટાર ગુણવત્તાવાળા શૌચાલય, સ્વ-સફાઈ શૌચાલય અને અત્યાધુનિક માળખાકીય સુવિધાઓ પ્રદાન કરી શકો છો. ચાહકો પાંચ મિનિટમાં સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશી અને બહાર નીકળી શકશે." મોદીએ ભારતમાં સ્ટેડિયમ માળખાગત સુવિધાઓની સ્થિતિ અંગે પણ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા, નોંધ્યું કે ઘણા સ્ટેડિયમ ચાહકોના એકંદર અનુભવ કરતાં આવક ઉત્પન્ન કરવાને પ્રાથમિકતા આપે છે.

"મેચ ત્રણ કલાક ચાલે છે, પરંતુ ચાહકો ઘણા વહેલા પહોંચી જાય છે. તેઓ ઘણીવાર ત્યાં ચારથી પાંચ કલાક વિતાવે છે, ઘણીવાર તેમની સાથે નાના બાળકો હોય છે. તમારે સ્વચ્છ સુવિધાઓ, ગુણવત્તાયુક્ત ખોરાક અને આરામદાયક વાતાવરણની જરૂર છે. આ જ ખૂટે છે," મોદીએ ટિપ્પણી કરી. તેણે વધુમાં તર્ક આપતા જણાવ્યું કે, સ્ટેડિયમને ફક્ત મેચ-ડે ઇવેન્ટ્સ માટે સ્થળ બનવાથી આગળ વધવાની જરૂર છે. મોદીના મતે, તેમનું ભવિષ્ય તેમને વર્ષભર મનોરંજન કેન્દ્રોમાં રૂપાંતરિત કરવામાં રહેલું છે જે કોઈ રમતગમતની ઇવેન્ટ્સ ન થતી હોય ત્યારે પણ જીવંત અને આકર્ષક રહે છે.

આ પણ વાંચો:

  1. 'નામ હી કાફી હૈ' વૈભવ સૂર્યવંશીની અસર, શ્રીલંકામાં રમાનાર ત્રિકોણીય-શ્રેણીની મેચોનું લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે
  2. ચોરવાડની ખેડૂત પુત્રી કાજલ વાજાએ, એશિયન અંડર-20 એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો

TAGGED:

LALIT MODI
LALIT MODI ON NAMO STADIUM
NARENDRA MODI STADIUM
LALIT MODI ON NARENDRA MODI STADIUM
LALIT MODI ON NARENDRA MODI STADIUM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.