લક્ષ્ય સેને ફાઇનલમાં જાપાનના યુશી તનાકાને હરાવીને ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન ટાઇટલ જીત્યું

લક્ષ્ય સેને ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન બેડમિન્ટન ટાઇટલ 2025 જીત્યું છે. તેણે ફાઇનલમાં જાપાનના યુશી તનાકાને હરાવ્યો.
Published : November 23, 2025 at 3:25 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતના સ્ટાર શટલર લક્ષ્ય સેને ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન બેડમિન્ટન 2025નો ખિતાબ જીત્યો છે. તેણે ફાઇનલમાં જાપાનના દિગ્ગજ બેડમિન્ટન ખેલાડી યુશી તનાકાને હરાવ્યો. સેને સીધા સેટમાં (21-15, 21-11) ટાઇટલ જીત્યું. આ સાથે, સેને તેના ટાઇટલના દુષ્કાળનો અંત લાવ્યો છે. આ સીઝનનો લક્ષ્યનો આ પહેલો ખિતાબ છે. આ સાથે, સેન આ સીઝનમાં BWF ટાઇટલ જીતનાર માત્ર બીજો ભારતીય બન્યો.
લક્ષ્ય ફાઇનલમાં ચમક્યો
ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન મેન્સ સિંગલ્સ બેડમિન્ટન સુપર 500 ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલમાં, 13મા ક્રમાંકિત લક્ષ્ય સેનનો સામનો જાપાનના 27મા ક્રમાંકિત યુશી તનાકા સામે થયો. આ મેચમાં તનાકા નિસ્તેજ દેખાતો હતો. લક્ષ્યે પ્રથમ સેટ 21-15થી હરાવ્યો અને પછી બીજા સેટમાં તેના પ્રતિસ્પર્ધીને વાપસીની કોઈ પણ તક નકારી કાઢી, સેટ 21-11થી જીતીને ટાઇટલ જીત્યું. આ સાથે, લક્ષ્ય સેને 2025નું પોતાનું પહેલું ટાઇટલ જીતી લીધું છે.
CHAMPION!! 🏆🏆— Khel Now (@KhelNow) November 23, 2025
Lakshya Sen smashes through to his maiden title in 2025 after beating Yushi Tanaka in straight games 21-15, 21-11 at the BWF Australian Open!!
Only 2nd Indian to win a BWF title this season. 🇮🇳🎉#Badminton pic.twitter.com/poGpTRaEMg
લક્ષ્ય સેને મેચની શરૂઆતથી જ તનાકા પર પ્રભુત્વ મેળવ્યું. તેણે પોતાની ચપળતા દર્શાવી અને પહેલો બોલ શાનદાર રીતે લીધો. લક્ષ્યે ફાઇનલમાં વિજય તરફ એક પગલું આગળ વધતા સેટ 21-15થી જીત્યો. ત્યારબાદ તેણે બીજા સેટમાં પણ પોતાની પ્રતિભા બતાવી.
લક્ષ્ય સેને મેચના બીજા સેટમાં શરૂઆતથી જ તનાકા પર પ્રભુત્વ મેળવ્યું. લક્ષ્યે હંમેશા સેટ પર પ્રભુત્વ મેળવ્યું અને પોતાના ઉત્તમ રમતથી પોતાની લીડ જાળવી રાખી. તેણે મેચ દરમિયાન ઘણી વખત પોતાની સર્વિસ ગુમાવી પરંતુ શાનદાર વાપસી કરી અને અંતે 21-11થી સેટ જીતી લીધો.
Never. In. Doubt.— BAI Media (@BAI_Media) November 23, 2025
Lakshya Sen defeats Yushi Tanaka 21-15, 21-11 to win the Sathio Australian Open 2025🥇 pic.twitter.com/BSMFSxcPXg
વિજય પછી, લક્ષ્ય સેને કાનમાં આંગળીઓ નાખી અને મૌનનો સંકેત આપવા માટે આંખો બંધ કરી. આ તેણે હમણાં જ સહન કરેલા મુશ્કેલ અઠવાડિયા માટે એક સંકેત હતો. આ સેનનું ત્રીજું સુપર 500 ટાઇટલ છે, અને તેણે હોંગકોંગમાં હાર્યા પછી, ટ્રોફી જીતીને વર્ષના બીજા ફાઇનલમાં પહોંચવાનો લાભ ઉઠાવ્યો. 38 મિનિટની મેચમાં સેનના બચાવની ભાગ્યે જ કસોટી થઈ. તનાકાની અણધારીતા ક્યારેક ક્યારેક જોખમો ઉભા કરતી હતી, પરંતુ તેણે આ જોખમોને સરળતાથી પાર કરી લીધા. લક્ષ્ય ટ્રોફીની સાથે, તેને ટાઇટલ તરીકે ગોલ્ડ મેડલ પણ મળ્યો.
