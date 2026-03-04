લક્ષ્ય સેને ઓલ ઈંગ્લેન્ડ ઓપનમાં અપસેટ સર્જ્યો, વિશ્વના નંબર 1 ચીની ખેલાડીને હરાવ્યો
ભારતીય સ્ટાર બેડમિન્ટન ખેલાડી લક્ષ્ય સેને ઓલ ઈંગ્લેન્ડ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપ 2026 માં પોતાના અભિયાનની શાનદાર શરૂઆત કરી છે.
Published : March 4, 2026 at 3:51 PM IST
LAKSHYA SEN BEAT SHI YUQI: સ્ટાર ભારતીય ખેલાડી લક્ષ્ય સેને ઓલ ઈંગ્લેન્ડ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપ 2026 માં શાનદાર શરૂઆત કરી છે, જે હાલમાં બર્મિંગહામમાં ચાલી રહી છે. 3 માર્ચે લક્ષ્ય સેનનો પ્રથમ રાઉન્ડનો મુકાબલો ચીની ખેલાડી શી યુકી સામે હતો, જે વર્તમાન વિશ્વ નંબર 1 પણ છે. આ મેચમાં શી યુકી પહેલાથી જ ફેવરિટ માનવામાં આવતો હતો, પરંતુ લક્ષ્ય સેને પોતાના શાનદાર પ્રદર્શનના આધારે આ મેચ જીતીને તમામ ટીકાકારોને યોગ્ય જવાબ આપ્યો. લક્ષ્ય સેને ત્રણ સેટ સુધી ચાલેલી આ મેચ 2-1 ના માર્જિનથી જીતી અને બીજા રાઉન્ડમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું.
લક્ષ્ય સેને પહેલો અને ત્રીજો સેટ જીત્યો
ભારતીય સ્ટાર બેડમિન્ટન ખેલાડી લક્ષ્ય સેને ચીનના વિશ્વના નંબર વન ખેલાડી શી યુકી સામેની મેચમાં મજબૂત શરૂઆત કરી, પ્રથમ સેટ 23-21થી જીતી લીધો. લક્ષ્યે મેચ ઝડપથી શરૂ કરી અને બ્રેક પર 11-7ની લીડ મેળવી. તેણે લીડને 17-12 સુધી લંબાવી, પરંતુ શી યુકીએ જોરદાર વાપસી કરી, ત્રણ ગેમ પોઈન્ટ બચાવ્યા અને 20-20 પર બરાબરી કરી. લક્ષ્યે પોતાનો ચોથો ગેમ પોઈન્ટ પણ ગુમાવ્યો. જોકે, ચીની ખેલાડીએ બેકહેન્ડ શોટ માર્યો, જેનાથી તેને તેનો પાંચમો ગેમ પોઈન્ટ મળ્યો. ત્યારબાદ ભારતીય ખેલાડીએ ક્રોસ-કોર્ટ સ્મેશ સાથે પહેલો સેટ જીત્યો.
Can’t believe my eyes.— anand mahindra (@anandmahindra) March 3, 2026
Lakshya just upset defending champ & world no.1 Shi Yuqi!
Massive.
This is how to ‘achieve one’s Lakshya’
👏🏽👏🏽👏🏽 @lakshya_sen
pic.twitter.com/VeoUwknX6g
લક્ષ્ય સેને બીજા સેટમાં શી યુકી સામે કઠિન સંઘર્ષનો સામનો કરવો પડ્યો, જેમાં તેને 19-21થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. મેચ 1-1થી બરાબરી પર રહ્યા બાદ, બધાની નજર અંતિમ સેટ પર હતી, જેમાં બંને ખેલાડીઓ વચ્ચે ભીષણ યુદ્ધ જોવા મળ્યું. નિર્ણાયક સેટમાં, શી યુકીએ 6-6 થી બરાબરી પર સ્કોર કર્યા પછી થોડા સમય માટે લીડ મેળવી હતી, પરંતુ બ્રેક સુધી લક્ષ્ય 11-9 ની લીડ મેળવવામાં સફળ રહ્યો. લક્ષ્ય સેને પોતાની લીડ 16-11 સુધી વધારી અને પછી સ્મેશ સાથે 18-14 થી આગળ થઈ ગયો. લક્ષ્ય સેને સેટ 21-17 અને મેચ 2-1 થી જીતી.
Lakshya Sen stuns the world!— Shilpa (@shilpa_cn) March 3, 2026
He defeated defending champ & World No.1 Shi Yuqi! 🔥👏🏻🇮🇳#AllEngland2026pic.twitter.com/zqBi2820go
ધ્રુવ કપિલા અને તનિષા ક્રાસ્ટોએ પણ શાનદાર શરૂઆત કરી
આ ચેમ્પિયનશિપમાં, ભારતની ધ્રુવ કપિલા અને તનિષા ક્રાસ્ટોની મિશ્ર જોડીએ પણ સારી શરૂઆત કરી હતી, જેમાં તેમણે મલેશિયાની હૂ પેંગ રોન અને ચેંગ સૂ યિનની જોડીને સીધા સેટમાં 21-17 અને 21-19 થી હરાવી બીજા રાઉન્ડમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું હતું. જ્યારે મહિલા સિંગલ્સમાં, ભારતની માલવિકા બંસોડ અપેક્ષા મુજબ શરૂઆત કરી શકી ન હતી, જેમાં તેણી ચીનની ચેન યુ ફેઈ સામે સીધા સેટમાં 11-21 અને 6-21 થી હારી ગઈ હતી.
