લક્ષ્ય સેન ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યો, આયુષ શેટ્ટી બહાર થયો

ભારતના સ્ટાર બેડમિન્ટન ખેલાડી લક્ષ્ય સેને ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનની સેમિફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી છે.

લક્ષ્ય સેન
લક્ષ્ય સેન (ani)
હૈદરાબાદ: ભારતીય શટલર લક્ષ્ય સેને ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનમાં ધમાલ મચાવી છે. સેનના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શને તેને સેમિફાઇનલમાં પહોંચાડ્યો, પરંતુ તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનથી ભારતીય ચાહકો પણ દુઃખી થયા છે. હકીકતમાં, ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં, લક્ષ્ય સેને તેના સાથી દેશબંધુ આયુષ શેટ્ટીને હરાવીને તેને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર ફેંકી દીધો. ભારતીય ચાહકો માટે આ ખુશીના સમાચાર છે, પરંતુ તે પણ એક દુઃખદ સમાચાર છે કે આયુષ શેટ્ટી હવે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.

લક્ષ્ય ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો

લક્ષ્ય સેન શુક્રવારે સિડની ઓલિમ્પિક પાર્ક ખાતે ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન સુપર 500 મેન્સ સિંગલ્સની સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યો. આ જીત હવે તેને ફાઇનલમાં પહોંચવાની તક આપે છે. અગાઉ, લક્ષ્ય જાપાન માસ્ટર્સ ટુર્નામેન્ટના સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યો હતો પરંતુ ફાઇનલમાં થોડીક રીતે ચૂકી ગયો હતો.

લક્ષ્યે સીધા સેટમાં આયુષ શેટ્ટીને હરાવ્યો

24 વર્ષીય લક્ષ્ય સેને 20 વર્ષીય આયુષ શેટ્ટીને સીધા સેટમાં હરાવ્યો. તેણે 23-21, 21-11 થી જીત મેળવીને સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. સાતમા ક્રમાંકિત લક્ષ્ય હવે સેમિફાઇનલમાં બીજા ક્રમાંકિત ચાઇનીઝ તાઇપેઇના ચૌ ટિએન ચેન સામે ટકરાશે. આયુષે પ્રથમ સેટમાં લક્ષ્યને સખત લડાઈ આપી હતી, પરંતુ તેણે બીજો સેટ એકતરફી મુકાબલામાં જીત્યો હતો.

લક્ષ્ય સેન પાસે સુવર્ણ તક હશે

સેન આ વર્ષની શરૂઆતમાં હોંગકોંગ ઓપનની ફાઇનલમાં પહોંચ્યો હતો પરંતુ હજુ પણ સિઝનના તેના પ્રથમ ટાઇટલની શોધમાં છે. લક્ષ્ય આ સિઝનમાં ઘણી વખત સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યો છે પરંતુ હજુ સુધી ફાઇનલમાં પહોંચ્યો નથી. પરિણામે, ટાઇટલ જીતવાનું તેનું સ્વપ્ન અધૂરું રહ્યું છે. હવે, તેને ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનમાં ટાઇટલ કબજે કરવાની તક મળશે.

