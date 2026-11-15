લક્ષ્યે ફાઇનલ 64 મિનિટમાં જીતી લીધી, જાપાની ખેલાડીને તેના જ ઘરઆંગણે હરાવ્યો
ભારતના સ્ટાર બેડમિન્ટન ખેલાડી લક્ષ્ય સેને શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને કુમામોટો જાપાન માસ્ટર્સ 2026નો ખિતાબ જીત્યો.
Published : November 15, 2026 at 1:03 PM IST
KUMAMOTO MASTERS JAPAN OPEN: ભારતના સ્ટાર બેડમિન્ટન ખેલાડી લક્ષ્ય સેને શાનદાર પ્રદર્શન કરીને કુમામોટો જાપાન માસ્ટર્સ 2026નો ખિતાબ જીત્યો. રવિવારે પુરુષોની સિંગલ્સની ફાઇનલમાં, આઠમા ક્રમાંકિત લક્ષ્યે જાપાનના કોકી વાતાનાબેને ત્રણ ગેમના રોમાંચક મુકાબલામાં 13-21, 21-18, 21-14 થી હરાવ્યો. એક કલાક અને ચાર મિનિટ ચાલેલી આ મેચમાં, લક્ષ્યે પહેલી ગેમ હાર્યા બાદ જોરદાર વાપસી કરી. આ જીત સાથે, તેણે સતત બીજો BWF વર્લ્ડ ટૂર સુપર 500 ટાઇટલ જીત્યો, જે અગાઉ હેલો ઓપન ટાઇટલ જીત્યો હતો.
પહેલી ગેમ હાર્યા બાદ જોરદાર વાપસી
ઘરઆંગણાના દર્શકો સામે રમતા, વાતાનાબેએ મેચની સારી શરૂઆત કરી, પહેલી ગેમ 21-13થી જીતી. ત્યારબાદ લક્ષ્યે બીજી ગેમમાં વાપસી કરી. ભારતીય ખેલાડીએ તે સેટ 21-18થી જીતીને મેચ 1-1થી બરાબર કરી દીધી. લક્ષ્યે નિર્ણાયક સેટમાં પણ પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું. તેણે વાતાનાબેને વાપસી કરવાની તક આપી નહીં અને 21-14થી મેચ જીતીને ટાઇટલ જીત્યું. આ જીત સાથે, લક્ષ્યે આ વર્ષે સિંગાપોર ઓપન અને જાપાન ઓપનમાં વાતાનાબે સામેની પોતાની હારનો બદલો લઈ લીધો.
🇮🇳 Historic Campaign - The Legend of Lakshya Grows 🔥 Lakshya Sen becomes the first Indian to win the Kumamoto Masters Japan! Sen beat Koki Watanabe in the 2026 final 13-21, 21-18, 21-14 with his trademark comeback! Congratulations on the back-to-back BWF Super 500 titles, Lakshya 🏆🏆 Let's cheer for our champion in the comments with some ♥️ 📸: @badmintonphoto #Kumamoto #kumamotomasters— BAI Media (@BAI_Media) November 15, 2026
લક્ષ્ય કુમામોટો માસ્ટર્સ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યો
આ જીત સાથે, લક્ષ્ય સેન કુમામોટો માસ્ટર્સ જાપાન ટાઇટલ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય બેડમિન્ટન ખેલાડી બન્યો. આ ટુર્નામેન્ટ 2023 માં શરૂ થઈ હતી. લક્ષ્યે જાપાનમાં ટાઇટલ જીતવા માટે સતત પાંચ મેચ જીતી હતી. પહેલા રાઉન્ડમાં, તેણે ચાઇનીઝ તાઈપેઈના ચી યુ-જેનને 21-19, 21-18 થી હરાવ્યો. ત્યારબાદ તેણે ચીનના ડોંગ તિયાન્યાઓને 21-8, 21-14 થી હરાવ્યો. ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં, તેણે જાપાનના યુશી તનાકાને 21-16, 21-15 થી હરાવ્યો. સેમિફાઇનલમાં, લક્ષ્યને ઇન્ડોનેશિયાના અલ્વી ફરહાન સામે કઠિન પડકારનો સામનો કરવો પડ્યો, પરંતુ તેણે 21-12, 15-21, 21-11 થી જીત મેળવી. તેણે ફાઇનલમાં વાતાનાબેને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું.
વર્લ્ડ ટૂર ફાઇનલનો રસ્તો સરળ બન્યો
જાપાન માસ્ટર્સમાં લક્ષ્ય સેનની જીતથી તે BWF વર્લ્ડ ટૂર રેન્કિંગમાં 9200 પોઈન્ટ પર પહોંચી ગયો છે. ટુર્નામેન્ટ પહેલા તે 64,980 પોઈન્ટ સાથે 12મા ક્રમે હતો. આ જીતથી આ વર્ષના અંતમાં HSBC BWF વર્લ્ડ ટૂર ફાઇનલ્સ 2026 માટે ટોચના આઠમાં સ્થાન મેળવવાની તેની શક્યતા મજબૂત થઈ છે. લક્ષ્યે હેલો ઓપન અને જાપાન માસ્ટર્સ સહિત સતત 10 મેચ જીતી છે. તે હવે પોતાનો પ્રભાવશાળી દોડ ચાલુ રાખવા અને વર્લ્ડ ટૂર ફાઇનલ્સ માટે ક્વોલિફાય થવાનો પ્રયાસ કરશે.
આ પણ વાંચોઃ