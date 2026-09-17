મોહમ્મદ રિઝવાન સટ્ટાબાજીના આરોપોમાં ફસાયો, 'ફિક્સિંગ' કેસમાં લાહોર હાઈકોર્ટ તરફથી મોટો ફટકો
પાકિસ્તાનના સ્ટાર વિકેટકીપર મોહમ્મદ રિઝવાનની મુશ્કેલીઓ વધી રહી છે; લાહોર હાઈકોર્ટે સટ્ટાબાજી અને જુગારના આરોપો અંગેની તેમની અરજી ફગાવી દીધી છે.
Published : September 17, 2026 at 7:25 PM IST
MOHAMMAD RIZWAN PETITION: પાકિસ્તાનની ક્રિકેટ ટીમે તાજેતરમાં ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ઈંગ્લેન્ડનો પ્રવાસ કર્યો હતો, જેમાં તેમને ૩-૦થી કારમી હાર (ક્લીન સ્વીપ)નો સામનો કરવો પડ્યો હતો. બીજી ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન પાકિસ્તાની ક્રિકેટમાં એક મોટી ઉથલપાથલ જોવા મળી હતી. વિકેટકીપર-બેટ્સમેન મોહમ્મદ રિઝવાન આ શ્રેણી માટેની ટીમનો હિસ્સો હતા, પરંતુ બીજી ટેસ્ટ બાદ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે રિઝવાન સહિત સાત ખેલાડીઓને ટીમમાંથી પડતા મૂકીને સ્વદેશ પરત મોકલી દીધા હતા. રિઝવાનનો ફોન જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો અને એક તપાસ એજન્સી દ્વારા તેમની પૂછપરછ પણ કરવામાં આવી હતી. પાકિસ્તાનની નેશનલ સાયબર ક્રાઈમ ઈન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી (NCCIA)એ રિઝવાન પર ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન ક્રિકેટ સટ્ટાબાજી અને જુગારમાં સંડોવાયેલા હોવાનો આરોપ મૂક્યો છે. રિઝવાને રાહત મેળવવા માટે હાઈકોર્ટનો દરવાજો ખટખટાવ્યો હતો, પરંતુ તેની અરજી ફગાવી દેવામાં આવી છે.
લાહોર હાઈકોર્ટે મોહમ્મદ રિઝવાનની અરજી ફગાવી દીધી
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર વિકેટકીપર-બેટ્સમેન મોહમ્મદ રિઝવાન ગંભીર કાનૂની મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. પાકિસ્તાનની નેશનલ સાયબર ક્રાઈમ ઈન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી (NCCIA) એ તેમના પર ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન ક્રિકેટ સટ્ટાબાજી અને જુગારમાં સંડોવાયેલા હોવાનો આરોપ મૂક્યો છે. રિઝવાને રાહત મેળવવા માટે કોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો, પરંતુ લાહોર હાઈકોર્ટે આજે (17 સપ્ટેમ્બર) તેમની અરજી સંપૂર્ણપણે ફગાવી દીધી અને તેમને તપાસમાં સહકાર આપવાનો આદેશ આપ્યો.
Mohammad Rizwan accused of involvement in illegal online cricket betting and gambling by Pakistan's Cyber Crime Investigation Agency. pic.twitter.com/8Sw2bKu9ja— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 17, 2026
NCCIA (એનસીસીઆઈએ) અનુસાર, મોહમ્મદ રિઝવાન અને ઓપનિંગ બેટ્સમેન ઈમામ-ઉલ-હક પર ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીમાં સામેલ હોવાના અને પાકિસ્તાન ટીમની ડ્રેસિંગ રૂમની ગુપ્ત માહિતી લીક કરવાના ગંભીર આરોપો છે. આ મામલાની તપાસ કરવા માટે, એજન્સીએ રિઝવાનને એક વિસ્તૃત પ્રશ્નાવલી આપી છે જેમાં તેમના પ્રવાસો, બેંક ખાતાના વ્યવહારો અને વ્યક્તિગત માહિતી અંગેની વિગતો માંગવામાં આવી છે. વધુમાં, મીડિયા અહેવાલો સૂચવે છે કે ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસ બાદ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના સુરક્ષા અધિકારીએ રિઝવાનનો મોબાઈલ ફોન જપ્ત કર્યો હતો; હવે આ ઉપકરણને તેના ડેટા અને ચેટ લોગ્સની ઝીણવટભરી તપાસ માટે NCCIAને સોંપવામાં આવ્યું છે.
મોહમ્મદ રિઝવાને આ મામલે લાહોર હાઈકોર્ટનો હાઈકોર્ટનો દરવાજો ખટખટાવ્યો હતો. તેમણે કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે તેમની સામેના તમામ આરોપો સંપૂર્ણપણે પાયાવિહોણા છે. તેમણે વધુમાં દલીલ કરી હતી કે દેશની સાયબર એજન્સી પાસે ક્રિકેટ સંબંધિત બાબતોની તપાસ કરવાની સત્તા નથી. રિઝવાનના મતે, રમતમાં કોઈપણ પ્રકારના ભ્રષ્ટાચાર કે અનિયમિતતાની તપાસ કરવાની જવાબદારી માત્ર ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC)ના એન્ટી-કરપ્શન યુનિટની છે.
જોકે, લાહોર હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ આલિયા નીલમે રિઝવાનને કોઈપણ પ્રકારની રાહત આપવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો હતો. રિઝવાનના વકીલ પ્રત્યે નારાજગી વ્યક્ત કરતા કોર્ટે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે કોઈ પણ ખેલાડી દેશના કાયદા કે તપાસ એજન્સીઓથી ઉપર નથી. ચીફ જસ્ટિસે રિઝવાનને સાયબર એજન્સી સમક્ષ સીધા હાજર થવા, તેમને મળેલી નોટિસનો જવાબ આપવા અને પોતાની સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવાનો કડક આદેશ આપ્યો હતો.
લાહોર હાઈકોર્ટ તરફથી મળેલી પ્રતિકૂળતા બાદ, મોહમ્મદ રિઝવાનની ક્રિકેટ કારકિર્દી હવે જોખમમાં મુકાઈ ગઈ છે. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) હાલમાં સાયબર એજન્સી (NCCIA) પાસેથી અંતિમ ફોરેન્સિક રિપોર્ટ અને તપાસના તારણોની રાહ જોઈ રહ્યું છે. PCBએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે એજન્સીનો રિપોર્ટ મળ્યા બાદ, નિયમો અનુસાર રિઝવાન અને ઈમામ-ઉલ-હક સામે અત્યંત કડક શિસ્તભંગના પગલાં લેવામાં આવી શકે છે, જેમાં સંભવિતપણે પ્રતિબંધનો પણ સમાવેશ થાય છે.
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