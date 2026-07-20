ફિફા વર્લ્ડ કપમાં સતત બીજી વખત એમબાપ્પેએ ગોલ્ડન બૂટ જીત્યો, સ્પેનિશ ગોલકીપરને મળ્યો ગોલ્ડન ગ્લવ
ફ્રાન્સના સ્ટાર સ્ટ્રાઈકર કાયલિયન એમબાપ્પેએ ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026માં સતત બીજી વખત ગોલ્ડન બૂટ એવોર્ડ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો.
Published : July 20, 2026 at 7:19 AM IST
FIFA WORLD CUP 2026 FINAL: સ્પેને ભલે 2026નો ફિફા વર્લ્ડ કપ જીત્યો હોય, પરંતુ જ્યારે વ્યક્તિગત પુરસ્કારોની વાત આવે છે, ત્યારે ફ્રાન્સના સ્ટાર સ્ટ્રાઈકર કાયલિયન એમબાપ્પેએ ઇતિહાસ રચ્યો. 27 વર્ષીય એમબાપ્પે વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સતત બે ટુર્નામેન્ટમાં ગોલ્ડન બૂટ જીતનાર પ્રથમ ફૂટબોલર બન્યા. સ્પેનના ઉનાઈ સિમોનને તેમના ઉત્કૃષ્ટ ગોલકીપિંગ માટે ગોલ્ડન ગ્લોવ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.
એમબાપ્પેએ રચ્યો ઇતિહાસ
સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન 8 મેચમાં 10 ગોલ કરીને, સૌથી વધુ સ્કોરર તરીકે સ્થાન મેળવ્યું. તેણે ગોલ્ડન બૂટ જીત્યો, આર્જેન્ટિનાના કેપ્ટન લિયોનેલ મેસ્સીને પાછળ છોડી દીધો, જેણે 8 મેચમાં 8 ગોલ કર્યા હતા અને બીજા સ્થાને રહ્યો હતો. અગાઉ, મ્બાપ્પે કતાર વર્લ્ડ કપ 2022 માં 8 ગોલ કરીને ગોલ્ડન બૂટ જીત્યો હતો. હવે, સતત બીજી વખત આ સન્માન જીતીને, તેણે વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
મ્બાપ્પે 1970 પછી એક જ વર્લ્ડ કપમાં 10 કે તેથી વધુ ગોલ કરનાર પ્રથમ ખેલાડી પણ બન્યો. તેમના પહેલા, પશ્ચિમ જર્મનીના સુપ્રસિદ્ધ સ્ટ્રાઈકર ગેર્ડ મુલરે 1970 ના વર્લ્ડ કપમાં 10 ગોલ કર્યા હતા. ફક્ત ફ્રાન્સના જસ્ટ ફોન્ટેન (1958 માં 13 ગોલ) અને હંગેરીના સેન્ડોર કોસિસ (1954 માં 11 ગોલ) એ એક જ વર્લ્ડ કપમાં વધુ ગોલ કર્યા છે. મ્બાપ્પે હવે વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ ગોલ કરવાનો રેકોર્ડ ધરાવે છે. તેના નામે હવે 22 વર્લ્ડ કપ ગોલ છે, જે લિયોનેલ મેસ્સી (21) કરતા એક વધુ છે. તેણે ત્રીજા સ્થાનના પ્લેઓફમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે બે ગોલ કરીને મેસ્સીને પાછળ છોડી દીધો. જોકે, તે મેચમાં ફ્રાન્સ 6-4થી હારી ગયું અને ચોથા સ્થાને રહ્યું.
ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન, મ્બાપ્પેએ ગ્રુપ સ્ટેજમાં સેનેગલ અને ઇરાક સામે બે-બે ગોલ કર્યા. ત્યારબાદ તેણે સ્વીડન સામે ગોલ કર્યો. નોકઆઉટ સ્ટેજમાં, તેણે પેરાગ્વે સામે પેનલ્ટી ફટકારી અને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં મોરોક્કો સામે સ્કોરશીટમાં પણ પોતાનું નામ નોંધાવ્યું.
બીજી તરફ, મેસ્સી પાસે વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં હેટ્રિક સાથે મ્બાપ્પેને પાછળ છોડી દેવાની તક હતી, પરંતુ તે સ્પેન સામે ગોલ કરવામાં નિષ્ફળ ગયો. આર્જેન્ટિના સ્પેન સામે 1-0થી હારી ગઈ, જેના કારણે મેસ્સીને આઠ ગોલ સાથે ટુર્નામેન્ટનો અંત કરવો પડ્યો. ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં, ઇંગ્લેન્ડના જુડ બેલિંગહામ અને નોર્વેના એર્લિંગ હાલેન્ડ સાત-સાત ગોલ સાથે ત્રીજા સ્થાને રહ્યા. ફ્રાન્સના ઓસ્માન ડેમ્બેલે અને ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટન હેરી કેને 6-6 ગોલ કર્યા.
7 clean sheets. adidas Golden Glove winner. ⭐@adidasfootball pic.twitter.com/mME9QEIgNj— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026
સ્પેનિશ ગોલકીપર ગોલ્ડન ગ્લવ જીત્યો
ગોલ્ડન ગ્લવ એવોર્ડ સ્પેનિશ ગોલકીપર ઉનાઈ સિમોનને મળ્યો. 29 વર્ષીય સિમોને સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન આઠ મેચમાં ફક્ત એક જ ગોલ કર્યો હતો, સાત ક્લીન શીટ્સ રાખી હતી. ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં બેલ્જિયમના ચાર્લ્સ ડી કેટેલેરે તેને ફક્ત ગોલ કરવાની મંજૂરી આપી હતી. પોતાના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનથી, સિમોને 16 વર્ષ પછી સ્પેનની વર્લ્ડ કપ જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, અને તે તેના કોચ લુઈસ ડે લા ફુએન્ટેના વિશ્વાસ પર સંપૂર્ણ રીતે ખરા ઉતર્યો હતો.
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