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FIFA વર્લ્ડકપ નોકઆઉટ મેચનો કિંગ બન્યો એમ્બાપ્પે, 88 વર્ષ જૂનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડી ઇતિહાસ રચ્યો

Kylian Mbappe in FIFA World Cup: કિલિયન એમ્બાપ્પેએ રાઉન્ડ ઓફ 32ના મુકાબલામાં ફ્રાન્સ તરફથી 3-0ની જીતમાં બે ગોલ ફટકાર્યા હતા.

કિલિયન એમ્બાપ્પે
કિલિયન એમ્બાપ્પે (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 2:01 PM IST

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Kylian Mbappe Knockout Goals: ફ્રાન્સના કેપ્ટન કિલિયન એમ્બાપ્પેએ ફિફા વર્લ્ડકપ 2026માં ગોલ કરીને પોતાનું સારૂ ફોર્મ યથાવત રાખ્યું છે. એમ્બાપ્પેએ ટૂર્નામેન્ટના રાઉન્ડ ઓફ 32માં સ્વીડન વિરૂદ્ધ 3-0થી જીતમાં બે ગોલ ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો અને નોકઆઉટ મેચમાં સૌથી વધુ ગોલ કરવાનો ઓલ ટાઇમ 88 વર્ષ જૂનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો હતો.

નોકઆઉટનો કિંગ બન્યો એમ્બાપ્પે

પોતાનો ત્રીજો વર્લ્ડકપ રમી રહેલા 27 વર્ષીય એમ્બાપ્પે ટૂર્નામેન્ટના નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં 10 ગોલ કરનારો પ્રથમ ખેલાડી બની ગયો છે. આ પહેલા આ રેકોર્ડ બ્રાઝિલના સ્ટાર લિયોનિડાસ અને રોનાલ્ડોના નામે હતો. બન્નેના નામે વર્લ્ડકપની નોકઆઉટ મેચમાં સંયુક્ત 8-8 ગોલનો રેકોર્ડ હતો.

નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી બન્યો કિલિયન એમ્બાપ્પે
નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી બન્યો કિલિયન એમ્બાપ્પે (AP)

નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં સૌથી વધુ ગોલ કરનારા ખેલાડી

  • કિલિયન એમ્બાપ્પે (ફ્રાન્સ): 10 ગોલ (2018-2022-2026)
  • રોનાલ્ડો (બ્રાઝિલ): 8 ગોલ (1998-2002)
  • લિયોનિડાસ (બ્રાઝિલ): 8 ગોલ (1934-1938)

FIFA વર્લ્ડકપના નોકઆઉટમાં એમ્બાપ્પેના ગોલ

એમ્બાપ્પેએ 2018ની સિઝનમાં રાઉન્ડ ઓફ 16માં આર્જેન્ટિના વિરૂદ્ધ પોતાની પ્રથમ નોકઆઉટ મેચ રમતા બે ગોલ સાથે નોકઆઉટ યાત્રા શરૂ કરી હતી. તે બાદ ફાઇનલ મેચમાં ક્રોએશિયા વિરૂદ્ધ ગોલ કરીને શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, જ્યાં ફ્રાન્સે 4-2થી જીત મેળવી ખિતાબ જીત્યો હતો. 2022ની સિઝનમાં એમ્બાપ્પેએ રાઉન્ડ ઓફ 16માં પોલેન્ડ વિરૂદ્ધ બે ગોલ કર્યા હતા અને આર્જેન્ટિના વિરૂદ્ધ ફાઇનલમાં હેટ્રિક લગાવી હતી પરંતુ ફ્રાન્સ પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં ફાઇનલમાં હારી ગયું હતું. હવે બે ગોલ સાથે એમ્બાપ્પેએ પોતાના ગોલની સંખ્યા 10 સુધી પહોંચાડી દીધી છે.

FIFA વર્લ્ડકપ નોકઆઉટ મેચનો કિંગ બન્યો એમ્બાપ્પે
FIFA વર્લ્ડકપ નોકઆઉટ મેચનો કિંગ બન્યો એમ્બાપ્પે (AP)

ગોલ્ડન બુટની રેસમાં મેસ્સી કરતા આગળ એમ્બાપ્પે

એમ્બાપ્પેએ રાઉન્ડ ઓફ 32 મેચમાં બે ગોલ ફટકાર્યા હતા. આ સાથે જ આ ટૂર્નામેન્ટમાં ગોલની સંખ્યા છ થઇ ગઇ છે અને તે આર્જેન્ટિનાના સ્ટાર ખેલાડી લિયોનેલ મેસ્સીની બરાબર પહોંચી ગયો છે પરંતુ બે આસિસ્ટને કારણે તે ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં તેના કરતા આગળ નીકળી ગયો છે.

આ સિવાય વર્લ્ડકપમાં એમ્બાપ્પેના અત્યાર સુધી 18 ગોલ થઇ ગયા છે, જે ટૂર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં બીજા સૌથી વધુ ગોલ છે. એમ્બાપ્પેએ જર્મનીના ફૂટબોલ લિજેન્ડ મિરોસ્લાવ ક્લોજના 16 ગોલના રેકોર્ડને પાછળ છોડી દીધો છે. આ યાદીમાં તેના કરતા આગળ માત્ર લિયોનેલ મેસ્સી (19) છે. આગામી દિવસોમાં આ બન્ને સ્ટાર ખેલાડીઓ વચ્ચે સ્થિતિમાં બદલાવ લગભગ નક્કી છે. હવે જ્યારે રાઉન્ડ ઓફ 16માં ફ્રાન્સનો સામનો પેરાગ્વે સામે થશે તો એમ્બાપ્પે પાસે પોતાના ગોલની સંખ્યા વધારવાની તક છે.

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