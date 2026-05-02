વૈભવ સૂર્યવંશીની વિકેટ લીધા બાદ કાયલ જેમિસનને ઉજવણી કરવી ભારે પડી, દંડ ફટકારાયો

રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની મેચ દરમિયાન વૈભવ સૂર્યવંશીની વિકેટ લીધા બાદ દિલ્હી કેપિટલ્સના ફાસ્ટ બોલર કાયલ જેમિસને ખૂબ જ આક્રમક રીતે ઉજવણી કરી હતી.

KYLE JEMIESON (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 2, 2026 at 2:53 PM IST

દિલ્હી કેપિટલ્સના ફાસ્ટ બોલર કાયલ જેમિસનને સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની 43મી મેચ દરમિયાન IPL આચારસંહિતાનો ભંગ કરવા બદલ ઠપકો આપવામાં આવ્યો છે. ન્યુઝીલેન્ડના આ ફાસ્ટ બોલરને કલમ 2.5 હેઠળ લેવલ 1 ગુનો કરવા બદલ દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા બાદ સત્તાવાર ચેતવણી અને ડિમેરિટ પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યો હતો. જેમિસને તેના પર લગાવવામાં આવેલા આરોપનો સ્વીકાર કર્યો અને મેચ રેફરી રાજીવ સેઠ દ્વારા લાદવામાં આવેલી સજાનો સ્વીકાર કર્યો.

આ ઘટના ક્યારે બની?

આ ઘટના રાજસ્થાન રોયલ્સની ઇનિંગ્સની બીજી ઓવર દરમિયાન બની હતી. કાયલ જેમિસને યોર્કર ફેંકીને 15 વર્ષના બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશીને ફક્ત 4 રનમાં બોલ્ડ આઉટ કર્યો હતો, ત્યારબાદ વૈભવ સૂર્યવંશી સામે આક્રમક ઉજવણી કરી હતી.

વિકેટ લીધા પછી, કાયલ જેમિસન આક્રમક રીતે તાળીઓ પાડી અને બેટ્સમેન તરફ આગળ વધ્યો, સતત તાકી રહ્યો; આને સંઘર્ષાત્મક 'સેન્ડ-ઓફ' તરીકે જોવામાં આવ્યું. સૂર્યવંશીની નાની ઉંમરને ધ્યાનમાં રાખીને, આ પ્રતિક્રિયાએ રમતની ભાવના અને મેદાન પર ખેલાડીઓના વર્તન અંગે ચર્ચા શરૂ કરી.

એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ ઉમેરાયો

કાયલ જેમિસનના ઓવરના પહેલા જ બોલ પર વૈભવ સૂર્યવંશીએ લોંગ-ઓફ દ્વારા બાઉન્ડ્રી ફટકાર્યા પછી, તેણે તેની ઇનિંગના બીજા બોલ પર બીજો મોટો શોટ રમવાનો પ્રયાસ કર્યો; જોકે, તેણે જેમિસનના ઇનકમિંગ બોલને ખોટી રીતે સમજી શક્યા અને બોલ્ડ થઈ ગયા. ત્યારબાદ જેમિસને આક્રમક રીતે ઉજવણી કરી, વૈભવ પાસે ગયો અને જોરથી બૂમ પાડી. પરિણામે, મેચ પછી, કાયલ જેમિસનને IPL આચારસંહિતા (લેવલ 1) ના ભંગ બદલ દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો, જેના પરિણામે તેને સખત ઠપકો આપવામાં આવ્યો અને તેના રેકોર્ડમાં એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ ઉમેરાયો.

જેમીસને પોતાની ભૂલ સ્વીકારી

કાયલ જેમીસને આઈપીએલ આચારસંહિતાનો ભંગ કર્યો હોવાની કબૂલાત કરી છે. આ બાબતે આઈપીએલ દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં, પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી કે જેમીસનને આચારસંહિતાની કલમ 2.5 ના ઉલ્લંઘનનો દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. આ લેખ એક ખેલાડી દ્વારા આચરણ કરવામાં અથવા એવી રીતે પ્રતિક્રિયા આપવા સંબંધિત છે જે બીજા ખેલાડીને ઉશ્કેરે છે. જેમીસને આ કેસમાં મેચ રેફરી રાજીવ સેઠ દ્વારા લાદવામાં આવેલા દંડનો સ્વીકાર કર્યો છે. પરિણામે, આ બાબતે આગળ કોઈ સુનાવણી થશે નહીં. જોકે જેમીસને આ મેચમાં સારી શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ તે તે ગતિ જાળવી શક્યો ન હતો. આ રમતમાં, જેમીસને તેની ચાર ઓવરમાં 48 રન આપ્યા હતા જ્યારે ફક્ત એક જ વિકેટ લેવામાં સફળ રહ્યા હતા.

