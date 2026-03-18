ETV Bharat / sports

​​કુલદીપ યાદવ અને વંશિકાના લગ્ન બાદ ભવ્ય રિસેપ્શન યોજાયું, રાજનીતિ અને ક્રિકેટરનો મેળાવડો જોવા મળ્યો

કુલદીપ યાદવે 14 માર્ચે મસૂરીમાં તેની બાળપણની મિત્ર વંશિકા ચઢ્ઢા સાથે લગ્ન કર્યા. લગ્ન બાદ, 17 માર્ચે લખનૌમાં એક ભવ્ય રિસેપ્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 18, 2026 at 1:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

KULDEEP YADAV VANSHIKA RECEPTION: ભારતીય સ્ટાર સ્પિનર ​​કુલદીપ યાદવ અને વંશિકાના લગ્ન બાદ, મંગળવારે (17 માર્ચ) લખનૌમાં એક ભવ્ય રિસેપ્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કુલદીપના રિસેપ્શનમાં ક્રિકેટ અને રાજકારણની દુનિયાના અનેક અગ્રણી વ્યક્તિઓએ હાજરી આપી હતી. આ ખાસ પ્રસંગે, ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર અને સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજા સહિત અનેક ક્રિકેટ સ્ટાર્સ હાજર રહ્યા હતા. વધુમાં, ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ અને અખિલેશ યાદવ પણ નવદંપતીને આશીર્વાદ આપવા માટે રિસેપ્શનમાં પહોંચ્યા હતા. કુલદીપ અને વંશિકાના રિસેપ્શનના ફોટા અને વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યા છે.

14 માર્ચે મસૂરીમાં લગ્ન કર્યા

કુલદીપ યાદવે 14 માર્ચે મસૂરીમાં આયોજિત એક ખાનગી સમારંભમાં તેના બાળપણના મિત્ર વંશિકા ચઢ્ઢા સાથે લગ્ન કર્યા. લગ્નમાં પરિવારના સભ્યો, નજીકના મિત્રો અને ક્રિકેટ જગતના પસંદગીના મહેમાનો હાજર રહ્યા હતા. લગ્ન બાદ, લખનૌની 'ધ સેન્ટ્રમ' હોટેલમાં એક ભવ્ય રિસેપ્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મહેમાનોની મોટી સંખ્યા જોવા મળી હતી. આ સમારંભનું સૌથી યાદગાર આકર્ષણ નવદંપતી એન્ટ્રી હતી. કુલદીપ અને વશિંકા 1960ની ક્લાસિક વિન્ટેજ કારમાં આવ્યા હતા.

કુલદીપે સીએમ યોગીના આશીર્વાદ લીધા

આ ખાસ પ્રસંગે, મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથની હાજરીએ સમારોહની ભવ્યતામાં વધારો કર્યો. યોગી સ્ટેજ પર આવતાની સાથે જ કુલદીપ યાદવે તેમના ચરણ સ્પર્શ કરીને આશીર્વાદ મેળવ્યા. તેમની પત્ની વંશિકાએ યોગીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે નમન કર્યું. બાદમાં, સીએમ યોગીએ દંપતીને પુષ્પગુચ્છ અને ભેટ અર્પણ કરી. તેમના ઉપરાંત, ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને સમાજવાદી પાર્ટીના નેતા અખિલેશ યાદવે પણ આ ખાસ સમારોહમાં હાજરી આપી હતી. આ કાર્યક્રમનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

ક્રિકેટ સ્ટાર્સનો મેળાવડો

કુલદીપના રિસેપ્શનમાં ક્રિકેટ જગતના ઘણા જાણીતા સ્ટાર્સ હાજર રહ્યા હતા. યુવા બેટ્સમેન યશસ્વી જયસ્વાલ, ભૂતપૂર્વ ઓપનિંગ બેટ્સમેન શિખર ધવન અને સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજા તેમની પત્નીઓ સાથે પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન, ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે પણ રિસેપ્શનમાં હાજરી આપી હતી.

900 થી વધુ મહેમાનો અને ચાર્ટર્ડ પ્લેનની વ્યવસ્થા

આ ભવ્ય સ્વાગત સમારંભમાં 900 થી વધુ મહેમાનોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. ખાસ મહેમાનો માટે ચાર ચાર્ટર્ડ પ્લેનની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે. વધુમાં, VVIP મહેમાનોની હાજરીને ધ્યાનમાં રાખીને, કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. હોટેલ પરિસરમાં બોમ્બ સ્ક્વોડ અને ડોગ સ્ક્વોડ પણ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.

TAGGED:

KULDEEP YADAV VANSHIKA RECEPTION
KULDEEP YADAV
KULDEEP YADAV WEDDING
KULDEEP YADAV RECEPTION ATTENDANCE
KULDEEP YADAV VANSHIKA RECEPTION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.