પહાડોની વાદીયોમાં ભારતીય ક્રિકેટર લેશે સાત ફેરા, ક્રિકેટ જગતની મોટી હસ્તીઓ આપશે હાજરી
ક્રિકેટર કુલદીપ યાદવના લગ્ન 'પહાડીઓની રાણી' તરીકે ઓળખાતા મસૂરીમાં થવાના છે. આ લગ્નમાં ક્રિકેટ જગતની જાણીતી હસ્તીઓ પણ હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે.
Published : March 13, 2026 at 4:08 PM IST
KULDEEP YADAV WEDDING: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર સ્પિનર કુલદીપ યાદવના લગ્ન સમારોહ મસૂરીના મનોહર ખીણોમાં ભવ્ય, શાહી શૈલીમાં થવાનો છે. 14 માર્ચે લગ્ન પહેલા, 13 માર્ચે પરંપરાગત મહેંદી અને હલ્દી સમારોહ સાથે ઉજવણીની શરૂઆત થશે. આ પ્રસંગે, મસૂરીની પ્રતિષ્ઠિત હેરિટેઝ - ધ સેવોય, એક વેલકમ હોટેલને ખૂબ જ સુંદર રીતે શણગારવામાં આવી છે. કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા પણ ગોઠવવામાં આવી છે. આજે મહેંદી અને હલ્દી વિધિઓનો ઉત્સાહપૂર્ણ ઉજવણી થશે.
કુલદીપ યાદવ તેની બાળપણની મિત્ર, વંશિકા સાથે લગ્ન કરશે. બંને પરિવારો પહેલાથી જ મસૂરી આવી પહોંચ્યા છે, અને મહેમાનોનું આગમન પણ શરૂ થઈ ગયું છે. લગ્ન સંપૂર્ણપણે ખાનગી રાખવામાં આવી રહ્યા છે; પરિણામે, સમગ્ર હોટેલને આ કાર્યક્રમ માટે ખાસ બુક કરવામાં આવી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, સામાન્ય પ્રવાસીઓ માટે પરિસરમાં પ્રવેશ પ્રતિબંધિત રહેશે.
Kuldeep Yadav and his wife Vanshika are very excited for their wedding both are dancing with happiness.😅❤️🔥 pic.twitter.com/ZREgVf58aO— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) March 13, 2026
મસૂરીની ઐતિહાસિક સેવોય હોટેલને લગ્ન સમારોહ માટે ખાસ શણગારવામાં આવી છે. હોટેલ પરિસરમાં મનમોહક લાઇટિંગ અને ઉત્કૃષ્ટ ફૂલોની સજાવટ છે. મહેમાનોને સમાવવા માટે, મસૂરીની અન્ય એક ફાઇવ-સ્ટાર મિલકત, જેડબ્લ્યુ મેરિયોટમાં પણ ઘણા રૂમ બુક કરવામાં આવ્યા છે.
સૂત્રો અનુસાર, ક્રિકેટ જગતની અનેક અગ્રણી હસ્તીઓ લગ્ન સમારોહમાં હાજરી આપે તેવી શક્યતા છે. આ પ્રસંગે ICC ચેરમેન જય શાહ, ભારતીય ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન સૂર્યકુમાર યાદવ અને અન્ય ઘણા ખેલાડીઓ અને VIP મહેમાનો ઉપસ્થિત રહે તેવી અપેક્ષા છે. ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથને પણ આમંત્રણ પાઠવવામાં આવ્યું છે; જોકે, અહેવાલો સૂચવે છે કે તેમના સમયપત્રકને કારણે તેમની હાજરીની શક્યતા ઓછી છે.
4 જૂન, 2025 ના રોજ સગાઈ થઈ
કુલદીપ અને વંશિકાએ 4 જૂન, 2025 ના રોજ લખનૌની એક હોટલમાં સગાઈ કરી હતી. હલ્દી અને મહેંદી વિધિ 13 માર્ચે કરવામાં આવશે. લગ્ન 14 માર્ચે થશે અને 17 માર્ચે લખનૌની સેન્ટ્રમ હોટેલમાં ભવ્ય રિસેપ્શન પાર્ટી યોજાશે.
કોણ છે વંશિકા: વંશિકા કાનપુરની રહેવાસી છે. તેમના પિતાનું નામ યોગેન્દ્ર સિંહ ચઢ્ઢા છે, જે LICમાં નોકરી કરે છે. દરમિયાન, તેઓ નોકરીના કારણે ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહે છે. વંશિકાએ 2017 માં સેન્ટ મેરીમાંથી 12મું ધોરણ પૂર્ણ કર્યું. ત્યારબાદ, તે ઓસ્ટ્રેલિયા ગઈ. તેણે ત્યાં તેનો વધુ અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો.
