ETV Bharat / sports

કુલદીપ યાદવે ઝહીર અને કુંબલેને પાછળ છોડ્યા, આ સિધ્ધી હાંસલ કરનાર પહેલો ભારતીય સ્પિનર ​​બન્યો

ભારતના સ્ટાર સ્પિનર ​​કુલદીપ યાદવે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની બીજી વનડેમાં ઇતિહાસ રચ્યો. તે 200 વનડે વિકેટ લેનાર સૌથી ઝડપી ભારતીય સ્પિનર ​​બન્યો.

કુલદીપ યાદવ
કુલદીપ યાદવ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 8:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

KULDEEP YADAV: ભારતના સ્ટાર સ્પિનર ​​કુલદીપ યાદવે ODI ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. ગુવાહાટીમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની બીજી ODIમાં તેણે બે વિકેટ લીધી અને 200 ODI વિકેટ પૂર્ણ કરી. તે ODI ઇતિહાસમાં બેવડી સદી ફટકારનાર ચોથો ભારતીય સ્પિનર ​​અને કુલ નવમો બોલર બન્યો. વધુમાં, કુલદીપ યાદવ હવે ODI ક્રિકેટમાં 200 વિકેટ મેળવનાર સૌથી ઝડપી ભારતીય સ્પિનર ​​બન્યો છે. પોતાની જાદુઈ સ્પિનથી કુલદીપે માત્ર ઘણા દિગ્ગજોને પાછળ છોડી દીધા નથી પરંતુ ઘણા મોટા વિશ્વ રેકોર્ડ પણ બનાવ્યા છે.

કુલદીપ યાદવે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની આ મેચમાં બે વિકેટ લઈને પોતાની 200 વનડે વિકેટ પૂર્ણ કરી. આ સાથે કુલદીપ યાદવ 200 વનડે વિકેટ મેળવનાર સૌથી ઝડપી ભારતીય સ્પિનર ​​બન્યો. તેણે આ સિદ્ધિમાં દિગ્ગજ અનિલ કુંબલેને પાછળ છોડી દીધો. તે 200 વનડે વિકેટ મેળવનાર સૌથી ઝડપી ભારતીય બોલર પણ બન્યો. પહેલા નંબર પર મોહમ્મદ શમી છે, જેણે માત્ર 104 મેચમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. કુલદીપ યાદવે 123 મેચમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી.

સૌથી ઓછી વનડેમાં ભારત માટે 200 વિકેટો

  • 104 મેચ - મોહમ્મદ શમી
  • 123 મેચ - કુલદીપ યાદવ
  • 133 મેચ - અજિત અગરકર
  • 144 મેચ - ઝહીર ખાન
  • 147 મેચ - અનિલ કુંબલે / જવાગલ શ્રીનાથ

કુલદીપ યાદવ વિશ્વના ટોચના સ્પિનરોની યાદીમાં જોડાયા છે, જે ODI ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી 200 વિકેટ (ઓછા બોલમાં) સુધી પહોંચનારા ખેલાડી બન્યા છે. તેમણે દિગ્ગજ સ્પિનરો શેન વોર્ન અને એડમ ઝમ્પાને પાછળ છોડીને ત્રીજું સ્થાન મેળવ્યું છે. કુલદીપ યાદવે 5,782 બોલમાં 200 ODI વિકેટ પૂર્ણ કરી છે.

સૌથી ઓછા બોલમાં 200 વનડે વિકેટ લેનારા સ્પિનરો

  • 5451 બોલ - સકલૈન મુશ્તાક (પાકિસ્તાન)
  • 5782 બોલ - રાશિદ ખાન (અફઘાનિસ્તાન)
  • 6319 બોલ - કુલદીપ યાદવ (ભારત)
  • 6385 બોલ - એડમ ઝમ્પા (ઓસ્ટ્રેલિયા)
  • 6881 બોલ - આદિલ રાશિદ (ઇંગ્લેન્ડ)
  • 6983 બોલ - શેન વોર્ન (ઓસ્ટ્રેલિયા)

ગુવાહાટીમાં કુલદીપ યાદવનો રેકોર્ડબ્રેક સ્પેલ

વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની આ શ્રેણીમાં કુલદીપ યાદવ શાનદાર ફોર્મમાં છે. તિરુવનંતપુરમમાં પાછલી મેચમાં શાનદાર 4 વિકેટ (4/40) લીધા બાદ, કુલદીપે ગુવાહાટીની સપાટ પીચ પર પણ પોતાનો સ્પિન જાદુ ચલાવ્યો. જ્યારે કેરેબિયન બેટ્સમેનો ભારતીય ઝડપી બોલરોને હરાવી રહ્યા હતા, ત્યારે કુલદીપે બુદ્ધિપૂર્વક બોલિંગ કરી, 2 વિકેટ લીધી અને તેની કારકિર્દીમાં 200 વિકેટનો સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો.

આ પણ વાંચો:

  1. બીજી વનડેમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝે ત્રણ ધમાકેદાર રેકોર્ડ બનાવ્યા, ભારતીય બોલરોનું નિરાશાજનક પ્રદર્શન
  2. ICC ODI રેન્કિંગમાં વિરાટ કોહલીની લાંબી છલાંગ, નંબર 1 શુભમન ગિલની ખુરશી ખતરામાં

TAGGED:

KULDEEP YADAV RECORD
કુલદીપ યાદવ રેકોર્ડ
સૌથી ઓછી વનડેમાં 200 વિકેટો
ભારત વેસ્ટ ઇન્ડીઝ મેચ
IND VS WI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.