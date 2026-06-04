IND vs AFG ટેસ્ટ પહેલા, ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીએ અચાનક નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી
ટીમ ઈન્ડિયાના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન કેએસ ભરતે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. 32 વર્ષની ઉંમરે નિવૃત્તિ લીધી હતી.
Published : June 4, 2026 at 8:44 PM IST
KS BHARAT RETIREMENT: ટીમ ઈન્ડિયાના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન કેએસ ભરત (કોના શ્રીકર ભરત) એ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. માત્ર 32 વર્ષની ઉંમરે, કેએસ ભરતે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહી દીધું છે. ભરત આટલી વહેલી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેશે તે ખૂબ જ અણધાર્યું હતું. નોંધનીય છે કે તેને ટીમ ઈન્ડિયા માટે રમવાની તકો મળી રહી ન હતી; જ્યારે તેણે ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું ત્યારે પણ, તેને ભાગ્યે જ પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સ્થાન મેળવવાની તક મળી. ટીમ ઈન્ડિયા 6 જૂનથી અફઘાનિસ્તાન સામે એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ રમવાનું છે. કેએસ ભરતને આ ટેસ્ટ મેચ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમમાં પણ સામેલ કરવામાં આવ્યો નથી.
સોશિયલ મિડીયા પર આપી માહિતી
કેએસ ભરતે પોતાના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ શેર કરીને નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. પોતાની પોસ્ટમાં તેમણે લખ્યું: "ગર્વ અને કૃતજ્ઞતાની ભાવનાથી ભરેલા હૃદય સાથે, હું આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરું છું. મારા દેશ માટે રમવું મારા જીવનનું સૌથી મોટું સન્માન રહ્યું છે. મારી આ યાત્રામાં અપાર સ્થિતિસ્થાપકતા અને શક્તિની માંગ હતી, પરંતુ ટેસ્ટ મેચોમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાના લહાવાથી દરેક ક્ષણ સાર્થક બની ગઈ. ચાર લોકોના પરિવાર તરીકે, અમે બધા છેલ્લા બે દાયકાથી એક જ સ્વપ્ન જીવી રહ્યા છીએ. મારી બહેન, માતા અને પિતાનો હૃદયપૂર્વક આભાર. હું તેમના પ્રેમ, શિસ્ત અને સખત મહેનતનું પરિણામ છું."
પોતાની પોસ્ટમાં, કે.એસ. ભરતે ભારતીય ધ્વજના લોગો સાથે "આભાર, બીસીસીઆઈ" પણ લખ્યું. વધુમાં, તેમણે પોતાનો ટેસ્ટ કેપ નંબર - 304 પણ લખ્યો. નોંધનીય છે કે વિકેટકીપર-બેટ્સમેન કે.એસ. ભરત ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું પ્રતિનિધિત્વ કરનાર 304મો ખેલાડી છે. તેમણે 9 ફેબ્રુઆરી, 2023 ના રોજ નાગપુરમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેમની ડેબ્યૂ મેચ દરમિયાન, ચેતેશ્વર પૂજારાએ તેમને ભારતીય ટીમની ટેસ્ટ કેપ નંબર 304 ભેટ આપી હતી.
કેએસ ભરતનું ક્રિકેટ કેરિયર
કેએસ ભરતને ટીમ ઈન્ડિયા માટે ફક્ત 7 ટેસ્ટ મેચ રમવાની તક મળી હતી; 12 ઇનિંગ્સમાં બેટિંગ કરતા, તેમણે 20.09 ની સરેરાશથી કુલ 221 રન બનાવ્યા. તેમનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 44 રન છે. સ્ટમ્પ પાછળ, વિકેટકીપિંગ ફરજો બજાવતા, કેએસ ભરતે કુલ 18 કેચ લીધા અને 1 સ્ટમ્પિંગ કર્યું. ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં, કેએસ ભરતે 113 મેચોમાં 174 ઇનિંગ્સમાં 36.54 ની સરેરાશથી કુલ 6,102 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 11 સદી અને 34 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. દરમિયાન, લિસ્ટ એ ક્રિકેટમાં, તેમણે 82 મેચોમાં 36.88 ની પ્રભાવશાળી સરેરાશથી 2,692 રન બનાવ્યા છે, આ સમયગાળા દરમિયાન 8 સદી અને 10 અડધી સદી નોંધાવી છે. કેએસ ભરતે ફક્ત આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે; તે સ્થાનિક ક્રિકેટ રમવાનું ચાલુ રાખશે.
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