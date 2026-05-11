હાર્દિક સાથેના તણાવ વચ્ચે, કૃણાલ પંડ્યા ભાવુક થયો; પોલાર્ડને 'મોટા ભાઈ' ગણાવ્યો

ક્રુણાલ મુંબઈના બેટિંગ કોચ અને તેના ભૂતપૂર્વ સાથી ખેલાડી, કિરોન પોલાર્ડને મળ્યો. બંનેએ એકબીજાને ભેટી પડ્યા અને ભાવુક થઈ ગયા.

KRUNAL PANDYA EMOTIONAL HUGGING KIERON POLLARD
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 11, 2026 at 4:54 PM IST

KRUNAL PANDYA EMOTIONAL: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુની મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામેની જીતમાં ક્રુણાલ પંડ્યા હીરો હતો. રાયપુરમાં રમાયેલી મેચમાં, તેણે 73 રનની ઇનિંગ રમી, જેના કારણે આરસીબી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર નીકળી શક્યું અને જીત મેળવી શક્યું. આ પરિણામ પછી, ક્રુણાલ મુંબઈના બેટિંગ કોચ અને તેના ભૂતપૂર્વ સાથી ખેલાડી, કિરોન પોલાર્ડને મળ્યો. બંનેએ એકબીજાને ભેટી પડ્યા અને ભાવુક થઈ ગયા. જ્યારે ક્રુણાલે સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ સાથે તેના વિશે વાત કરી, ત્યારે એક ક્ષણ એવો આવ્યો કે તેનો અવાજ ભાવનાથી ગૂંગળી ગયો. તેણે પોલાર્ડની પ્રશંસા કરી, તેને ખરેખર એક અદ્ભુત વ્યક્તિ તરીકે વર્ણવ્યો.

જ્યારે રોહિત શર્માની કેપ્ટનશીપ હેઠળ મુંબઈએ દર એક વર્ષમાં IPL ટ્રોફી જીતવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે કૃણાલ અને હાર્દિક પંડ્યા - કિરોન પોલાર્ડ સાથે - તે સફળતામાં મુખ્ય ભૂમિકાઓ હતા. આ ત્રણેયે સાથે મળીને ટીમ માટે અસંખ્ય મેચો જીતી હતી. RCB સામેની જીત બાદ, કૃણાલે પોલાર્ડ વિશે વાત કરતા કહ્યું: "પોલી મારો મોટો ભાઈ છે. મારા શ્રેષ્ઠ છ વર્ષ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સાથે વિતાવ્યા. મને યાદ છે કે, કિરોન પોલાર્ડ સાથે, પંડ્યા ભાઈઓએ ટીમના એન્જિન રૂમ તરીકે સેવા આપી હતી. અમે બેટિંગ, બોલિંગ અને ફિલ્ડિંગમાં અમારા યોગદાન દ્વારા સાથે મળીને ઘણી મેચો જીતી હતી."

કૃણાલ પંડ્યાએ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સાથે ક્યારે છેડો ફાડ્યો?

કૃણાલ 2022 માં મુંબઈથી અલગ થઈ ગયો. મેગા ઓક્શન પહેલા તેને રિલીઝ કરવામાં આવ્યો અને તે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સમાં જોડાયો, જ્યારે હાર્દિક ગુજરાત ટાઇટન્સ ગયો. હવે, હાર્દિક ફરીથી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સાથે જોડાયો છે, જ્યારે કૃણાલ RCB માટે રમે છે. દરમિયાન, પોલાર્ડ નિવૃત્ત થઈ ગયો છે અને મુંબઈના બેટિંગ કોચની ભૂમિકા સંભાળી રહ્યો છે. 2021 સીઝનની અંતિમ મેચને યાદ કરતા, કૃણાલે કહ્યું, "મને હજુ પણ યાદ છે કે 2021 માં, જ્યારે અમે અમારી છેલ્લી મેચ સાથે રમી હતી, ત્યારે અમે એકબીજાના હાથ પકડી રાખ્યા હતા અને - મૌખિક અને સાહજિક રીતે - લાગ્યું હતું કે આ અમારી છેલ્લી મેચ એકબીજા સાથે રમશે. તેથી, તે એક ભાવનાત્મક ક્ષણ હતી. હું કિરોન પોલાર્ડને પ્રેમ કરું છું; તે એક શાનદાર માણસ છે. તે આ ફોર્મેટમાં એક અપવાદરૂપ ખેલાડી છે, જેણે અનેક મેચ અને ટ્રોફી જીતી છે. અને પોલી હંમેશા કહેતો હતો, 'તમે એક સારા માણસને નીચે રાખી શકતા નથી.'"

હાર્દિક અને કૃણાલ વચ્ચે બધુ બરાબર નથી!

તાજેતરના સમયમાં, કૃણાલ અને હાર્દિક વચ્ચે તણાવના અહેવાલો સામે આવ્યા છે. આ સિઝનમાં બંને એકબીજાથી અંતર જાળવી રહ્યા હોય તેવું લાગતું હતું. હાર્દિક ઈજાને કારણે 10 મેના રોજ મેચમાં રમ્યો ન હતો; તે મેદાન પર પણ જોવા મળ્યો ન હતો. આ પહેલા, જ્યારે બંને ટીમો મુંબઈમાં આમને-સામને હતી, ત્યારે તે પ્રસંગે પણ ભાઈઓ વચ્ચે સ્પષ્ટ અંતર જોવા મળ્યું હતું.

