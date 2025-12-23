IPL 2026 પહેલા ભારતીય ઓલરાઉન્ડરે લીધી નિવૃત્તિ, એક સૌથી મોંઘો અનકેપ્ડ ભારતીય ખેલાડી બન્યો હતો
કૃષ્ણપ્પા ગૌતમે ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે.
Published : December 23, 2025 at 4:04 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે ફક્ત એક જ ODI રમનાર ઓલરાઉન્ડર કૃષ્ણપ્પા ગૌતમે ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે. તેમણે 22 ડિસેમ્બર, સોમવારના રોજ કર્ણાટક સ્ટેટ ક્રિકેટ એસોસિએશન (KSCA) ના મીડિયા લાઉન્જમાં આયોજિત એક ખાસ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આ જાહેરાત કરી.
37 વર્ષીય કૃષ્ણપ્પા ગૌતમે 23 જુલાઈ, 2021 ના રોજ શ્રીલંકા સામેની ODI માં ભારતીય ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું, જેમાં બેટથી 2 રન બનાવ્યા હતા અને 8 ઓવરમાં 49 રન આપીને 1 વિકેટ લીધી હતી. ગૌથમે 36 IPL મેચ રમી છે, જેમાં તેમણે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ, રાજસ્થાન રોયલ્સ, પંજાબ કિંગ્સ, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે.
CSK એ ₹9.25 કરોડમાં ખરીદ્યો
કૃષ્ણપ્પા IPL 2021 ની હરાજીમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ દ્વારા ₹9.25 કરોડમાં ખરીદાયા ત્યારે સમાચારમાં આવ્યા હતા, અને તે સમયે તે સૌથી મોંઘા અનકેપ્ડ ભારતીય ખેલાડી બન્યા હતા. જોકે, તે રેકોર્ડ પાછળથી અવેશ ખાને તોડી નાખ્યો હતો, અને હવે, IPL 2026 ની મીની-ઓક્શનમાં, આ રેકોર્ડ કાર્તિક શર્મા અને પ્રશાંત વીરનો છે, જેમને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ દ્વારા ₹14.20 કરોડમાં ખરીદવામાં આવ્યા હતા.
ક્રિષ્નપ્પા ગૌથમની IPL કારકિર્દી
કૃષ્ણપ્પાએ 2018 માં રાજસ્થાન રોયલ્સ સાથે IPL માં ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને મે 2024 માં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે તેમની છેલ્લી મેચ રમી હતી. તેઓ લીગમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ, રાજસ્થાન રોયલ્સ, પંજાબ કિંગ્સ, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે રમ્યા છે. આ સ્પિન-બોલિંગ ઓલરાઉન્ડરે પોતાની 36 IPL મેચોમાં 166.90 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 247 રન બનાવ્યા અને 8.24 ના ઇકોનોમી રેટથી 21 વિકેટ લીધી.
કૃષ્ણપ્પાનું ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ
આઈપીએલ ઉપરાંત, કૃષ્ણપ્પાએ ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું, 32 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં 737 રન બનાવ્યા અને 116 વિકેટ લીધી. લિસ્ટ એ ક્રિકેટમાં, તેણે 32 મેચોમાં 400 રન અને 51 વિકેટ લીધી, જ્યારે તેની ટી20 કારકિર્દીમાં, તેણે 49 મેચોમાં 454 રન બનાવ્યા અને 32 વિકેટ લીધી.
ગૌતમની કારકિર્દીની એક નિર્ણાયક ક્ષણ 2019 કર્ણાટક પ્રીમિયર લીગ દરમિયાન આવી, જ્યારે તે બેલેરી ટસ્કર્સ માટે રમી રહ્યો હતો. શાનદાર ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શનમાં, તેણે માત્ર 56 બોલમાં 134 રન બનાવ્યા, જેમાં 39 બોલમાં સદીનો સમાવેશ થાય છે, અને તે જ મેચમાં સનસનાટીભર્યા બોલિંગ કરીને 15 રનમાં 8 વિકેટ લીધી.
