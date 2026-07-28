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સંજુને તક આપો... ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરે અભિષેક શર્માને લઈને આપ્યું મોટું નિવેદન

ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર કૃષ્ણમાચારી શ્રીકાંતે ભારતની T20 ટીમના ઓપનર અભિષેક શર્મા પ્રત્યે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે અને તેની સામે કડક નિર્ણય લેવાની માંગ કરી છે.

krishnamachari srikkanth
krishnamachari srikkanth (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 28, 2026 at 8:13 PM IST

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KRISHANMACHARI SRIKKANTH: ભારતના ઓપનર અભિષેક શર્માએ તાજેતરમાં ઝિમ્બાબ્વે સામેની ત્રણ મેચની T20I શ્રેણીમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું ન હતું. તેણે પોતાની ત્રણ ઇનિંગ્સમાં ફક્ત 11 રન બનાવ્યા હતા, જે ત્રણેય મેચમાં બ્લેસિંગ મુઝારાબાની દ્વારા આઉટ થયો હતા. આ પહેલા, અભિષેક પણ આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ સામેની શ્રેણીમાં ખાસ અસર કરવામાં નિષ્ફળ ગયો હતો, તેણે તેની છેલ્લી 10 ઇનિંગ્સમાં ફક્ત 191 રન બનાવ્યા હતા. આને ધ્યાનમાં રાખીને, ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પસંદગીકાર કૃષ્ણમાચારી શ્રીકાંતે અભિષેક શર્માના ફોર્મ પર ટિપ્પણી કરી છે અને બોર્ડને તેની પસંદગી અંગે કડક નિર્ણય લેવાની સલાહ આપી છે. તેમણે કહ્યું કે સંજુ સેમસનને આગામી મેચોમાં તક આપવી જોઈએ.

શ્રીકાંતે કહ્યું, "T20 વર્લ્ડ કપ પછી, વિરોધી ટીમોએ અભિષેક શર્માની નબળાઈઓ ઓળખી લીધી છે. તેઓ તેને કેવી રીતે નિયંત્રિત કરવું તે પણ જાણે છે. હવે, પસંદગીકારોએ અભિષેક અંગે કડક નિર્ણય લેવો પડશે. ઉપરાંત, હું ઇચ્છું છું કે T20 વર્લ્ડ કપ જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવનાર સંજુ સેમસનને સમાન તકો મળે."

આ દરમિયાન, તેમણે ઝિમ્બાબ્વે શ્રેણી દરમિયાન ટીમમાં વાપસી કરનારા ફાસ્ટ બોલર મયંક યાદવની પણ પ્રશંસા કરી. ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પસંદગીકારે કહ્યું, "મયંક ત્રણ મેચમાં શાનદાર રમ્યો. મને તેના પર ખૂબ ગર્વ છે. મને વિશ્વાસ છે કે આ યુવા ખેલાડી સારું પ્રદર્શન કરવાનું ચાલુ રાખશે. ભારતીય ક્રિકેટમાં તેનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ છે. અભિષેક શર્મા પણ સારું રમી રહ્યો છે. જોકે, તાજેતરમાં તેનું પ્રદર્શન ખૂબ જ ખરાબ રહ્યું છે. ટીમ મેનેજમેન્ટે પ્રતિભાશાળી યુવા ખેલાડીઓને ટેકો આપવો જોઈએ."

આ દરમિયાન, ટીમ ઈન્ડિયાએ ઝિમ્બાબ્વે સામે શ્રેણીની ત્રણેય મેચ જીતીને ક્લીન સ્વીપ પૂર્ણ કરી. વધુમાં, T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા પછી આ તેમનો પ્રથમ શ્રેણી વિજય હતો. અગાઉ, તેઓ આયર્લેન્ડ સામે શ્રેણી 2-0 અને ઇંગ્લેન્ડ સામે શ્રેણી 4-0 થી હારી ગયા હતા. આના કારણે તેઓ T20 વર્લ્ડ રેન્કિંગમાં બીજા સ્થાને સરકી ગયા હતા. હવે, ઝિમ્બાબ્વે સામેની જીત બાદ, તેઓ ટોચના સ્થાને પાછા ફર્યા છે. ભારત આવતા મહિને શ્રીલંકાનો પ્રવાસ કરશે અને બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમશે. આ શ્રેણી 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે.

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