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રાષ્ટ્રીય સ્તરે જૂનાગઢનું નામ ચમક્યું, ક્રિષ્ના સુથાર રાષ્ટ્રીય સ્તરે શૂટિંગના ખેલાડીઓને આપશે તાલીમ

ભારતીય ખેલ સંસ્થાનમાં તાલીમ આપીને રાજ્ય રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે શૂટિંગની સ્પર્ધામાં સારું પ્રદર્શન અને મેડલ મેળવી શકે તે માટેની તાલીમ આપતી જોવા મળશે.

ક્રિષ્ના સુથાર રાષ્ટ્રીય સ્તરે શૂટિંગના ખેલાડીઓને આપશે તાલીમ
ક્રિષ્ના સુથાર રાષ્ટ્રીય સ્તરે શૂટિંગના ખેલાડીઓને આપશે તાલીમ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 14, 2026 at 1:45 PM IST

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જૂનાગઢ: જૂનાગઢની શૂટિંગ ખેલાડી અને ત્રણ વખત રાષ્ટ્રીય શૂટિંગ સ્પર્ધામાં ભાગ લેનાર તેમજ બંગાળ થી શૂટિંગના રાજ્ય ખેલાડી તરીકે બે વખત બ્રોન્ઝ મેડલને પ્રાપ્ત કરનાર જૂનાગઢની ક્રિષ્ના સુથારને ભારતીય ખેલ સંસ્થાન પટિયાલા દ્વારા ભારતમાં શૂટિંગની રમતમાં તૈયાર થતા નવયુવાન ખેલાડીઓને તાલીમ આપવા માટે કોચ તરીકે પસંદ કરવામાં આવી છે. આગામી દિવસોમાં બેંગ્લોર ખાતે રાષ્ટ્રીય ખેલ સંસ્થાન માટે સ્વયંમ ખેલાડીઓને તાલીમ આપવાના નાનામાં નાના પાસાઓનો અભ્યાસ અને તાલીમ મેળવ્યા બાદ રાષ્ટ્રીય સ્તરે નવયુવાન ખેલાડીઓને શૂટિંગની સ્પર્ધામાં તાલીમ આપતી જોવા મળશે.

જૂનાગઢની ખેલાડી શૂટિંગમાં રાષ્ટ્રીય કોચ

ક્રિષ્ના સુથાર આગામી દિવસોમાં બેંગલુરુ ખાતે ભારતીય ખેલ સંસ્થાનમાં સ્વયંમ એક ખેલાડી તરીકે કોચની તાલીમ એક વર્ષ સુધી પ્રાપ્ત કરશે અને ત્યાર બાદ તે વિધિવત રીતે શૂટિંગના કોચ તરીકે નવયુવાન ખેલાડીઓને વિવિધ ભારતીય ખેલ સંસ્થાનમાં તાલીમ આપીને ભારતના ખેલાડીઓ રાજ્ય રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે શૂટિંગ ની સ્પર્ધામાં સારું પ્રદર્શન અને મેડલ મેળવી શકે તે માટેની તાલીમ આપતી જોવા મળશે.

ક્રિષ્ના સુથારની ભારતીય ખેલ સંસ્થાન પટીયાલા દ્વારા કરવામાં આવી પસંદગી
ક્રિષ્ના સુથારની ભારતીય ખેલ સંસ્થાન પટીયાલા દ્વારા કરવામાં આવી પસંદગી (Etv Bharat Gujarat)

વિવિધ કસોટીઓ બાદ કરવામાં આવી પસંદગી

ક્રિષ્ના સુથાર એ ભારતીય રમત-ગમત સંસ્થાન પટિયાલા ખાતે લેખિત પરીક્ષા આપવાની સાથે શૂટિંગના ટેસ્ટ અને શારીરિક કસોટી આપ્યા બાદ સમગ્ર ભારતમાંથી આવેલા 150 થી 200 જેટલા ખેલાડીઓ માંથી અંતિમ 20 ખેલાડીમાં પસંદગી પામી હતી. 20 ખેલાડીઓને કોચ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા તેમાં છ મહિલા ખેલાડીને પણ કોચ તરીકે પસંદ કરવામાં આવી છે, જેમાં જૂનાગઢની ક્રિષ્ના એ ત્રીજો રેન્ક પ્રાપ્ત કર્યો છે.

ક્રિષ્ના સુથાર રાષ્ટ્રીય સ્તરે શૂટિંગના યુવાન ખેલાડીઓને આપશે તાલીમ
ક્રિષ્ના સુથાર રાષ્ટ્રીય સ્તરે શૂટિંગના યુવાન ખેલાડીઓને આપશે તાલીમ (Etv Bharat Gujarat)

આગામી વર્ષે બેંગ્લોરમાં એક વર્ષની કોચ તરીકેની તાલીમ શરૂ થઈ રહી છે, જેમાં આઠ મહિના કોચ તરીકે ખેલાડીઓને કેવા પ્રકારે તાલીમ આપી શકાય તેનું માર્ગદર્શન અને નાના નાના પાસાઓનો જીણવટ ભર્યો. અભ્યાસ સિનિયર કોચ દ્વારા પ્રાપ્ત કરીને બે મહિના માટે પસંદ થયેલા તમામ કોચને ઇન્ટરશીપ માટે વિવિધ ભારતીય ખેલ સંસ્થાન માં મોકલવામાં આવશે. એક વર્ષની તાલીમ પૂર્ણ થયા બાદ કોચ તરીકે પસંદ થયેલા તમામ ખેલાડીઓને ભારતીય ખેલ સંસ્થાન ના અલગ અલગ સ્થળો પર યુવાન અને શાળા માંથી તૈયાર થતા શૂટિંગના ખેલાડીઓ તૈયાર કરવાની જવાબદારી પણ આપવામાં આવશે.

ક્રિષ્ના સુથાર રાષ્ટ્રીય સ્તરે શૂટિંગના યુવાન ખેલાડીઓને આપશે તાલીમ
ક્રિષ્ના સુથાર રાષ્ટ્રીય સ્તરે શૂટિંગના યુવાન ખેલાડીઓને આપશે તાલીમ (Etv Bharat Gujarat)

10-25 અને 50 મીટરમાં તાલીમ

ક્રિષ્ના 10-25 અને 50 મીટરમાં પિસ્તોલ શૂટિંગ અને શોર્ટ ગનની તાલીમ શૂટિંગ રમતમાં ખેલાડી તરીકે તૈયાર થવા માંગતા યુવાન અને શાળાના ખેલાડીઓને તાલીમ આપશે. જે રીતે એક ખેલાડી તરીકે શૂટિંગમાં નામ કરવું અને પદક જીતવા જેટલું મુશ્કેલ હતું તેનાથી પણ એક ખેલાડી બાદ કોચ તરીકે અન્ય ખેલાડીને તૈયાર કરવા તે પણ એક પડકાર જનક કામ કોઈ પણ ખેલાડી માટે કોઈ પણ રમતમાં રહ્યું છે. કોચ તરીકે ખેલાડીઓમાંથી પણ ઘણું શીખવા મળતું હોય છે અને કોચ તરીકે ખેલાડીઓને પણ ઘણું બધું શીખવાડવાની તક મળતી હોય છે, આવો પ્રતિભાવ કોચ તરીકે પસંદ થયેલી ક્રિષ્ના એ Etv ભારત સાથે વ્યક્ત કર્યો હતો.

ક્રિષ્ના સુથાર રાષ્ટ્રીય સ્તરે શૂટિંગના યુવાન ખેલાડીઓને આપશે કોચિંગ
ક્રિષ્ના સુથાર રાષ્ટ્રીય સ્તરે શૂટિંગના યુવાન ખેલાડીઓને આપશે કોચિંગ (Etv Bharat Gujarat)

શૂટિંગ ની રમત આર્થિક રીતે ખૂબ મોંઘી: શૂટિંગની રમત આર્થિક રીતે સામાન્ય પરિવારમાં જન્મેલા અને શૂટિંગના ખેલાડી તરીકે તૈયાર થવામાં માંગતા ખેલાડીઓ માટે આર્થિક રીતે ખૂબ મુશ્કેલ જનક માનવામાં આવે છે. ચાર થી પાંચ લાખ રૂપિયાની રાઈફલનો ખર્ચ સામાન્ય પરિવારમાંથી આવતા કોઈપણ યુવાને ખેલાડી બનતા પૂર્વે કરી શકતા નથી જેથી ઘણા બધા ખેલાડીઓ શૂટિંગમાં ખેલાડી બનવા માટે ઉત્સાહિત હોય છે. શૂટિંગની રમત આર્થિક રીતે તેમના પરિવારને પરવડે તેમ ન હોય તેથી ઘણા ખેલાડીઓ મેદાનમાં આવી શકતા નથી સાથે સાથે જે ખેલાડીઓ શૂટિંગની સ્પર્ધામાં તાલીમ મેળવી રહ્યા છે, આવા ખેલાડીને યોગ્ય સમયે પૂરતા કોચની સુવિધા પણ કેટલાક એકમોમાં મળતી નથી જેથી શૂટિંગના ખેલાડીઓ રાષ્ટ્રીય રાજ્ય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સારું અને ઉત્તમ પ્રદર્શન આપી શકતા નથી.

ક્રિષ્ના સુથાર રાષ્ટ્રીય સ્તરે શૂટિંગના યુવાન ખેલાડીઓને આપશે તાલીમ
ક્રિષ્ના સુથાર રાષ્ટ્રીય સ્તરે શૂટિંગના યુવાન ખેલાડીઓને આપશે તાલીમ (Etv Bharat Gujarat)

2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સને લઈને ઉત્સાહિત: વર્ષ 2030માં ભારતમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન થઈ શકે તેને લઈને તમામ પ્રકારની સંભાવનાઓ અને શક્યતાઓ પ્રબળ છે. શૂટિંગની રમત માટે અમદાવાદ અને ગુજરાતને પસંદ કરાયું છે, જેમાં શૂટિંગની આખી એક રેન્જ તૈયાર કરવામાં આવી છે. 2030 ની કોમનવેલ્થ ગેમ્સની શૂટિંગની તમામ સ્પર્ધાનું આયોજન થશે.

ક્રિષ્ના સુથાર રાષ્ટ્રીય સ્તરે શૂટિંગના યુવાન ખેલાડીઓને આપશે તાલીમ
ક્રિષ્ના સુથાર રાષ્ટ્રીય સ્તરે શૂટિંગના યુવાન ખેલાડીઓને આપશે તાલીમ (Etv Bharat Gujarat)

જો કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં એક કોચ તરીકે શૂટિંગના ખેલાડીઓને તાલીમ આપવાની તક મળશે તો તેઓ ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે ખેલાડીઓને તાલીમ આપવાની સાથે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં શૂટિંગમાં આપણા ખેલાડીઓ પદક સુધી પહોંચે તે માટેની મહેનત કરવાની પણ તૈયારી દર્શાવી છે. 6 અઠવાડિયાનો ભારતીય ખેલ સંસ્થાનમાં કોચ તરીકેની તાલીમ પણ મેળવી છે આ સિવાય તે બંગાળ રાજ્ય તરફથી રાજ્યના ખેલાડી તરીકે સતત ચાર વર્ષ સુધી શૂટિંગની સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો છે અને તેમાં બે વખત બ્રોન્ઝ મેડલ પણ પ્રાપ્ત કર્યો છે અને ત્રણ વખત રાષ્ટ્રીય શૂટિંગ સ્પર્ધામાં પણ 10 અને 50 મીટર રાઇફલમાં ભાગ લીધો હતો.

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