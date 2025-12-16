ETV Bharat / sports

ક્રિષ્ના સુથાર ત્રીજી વખત રાષ્ટ્રીય શૂટિંગ સ્પર્ધામાં ક્વોલિફાઇડ, બે વખત બંગાળમાંથી રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં લઈ ચૂકી છે ભાગ

બંગાળમાંથી રાજ્ય પ્લેયર તરીકે 10 મીટર એર રાયફલ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈને ક્રિષ્ના એ સ્ટેટ અને ક્લબ કક્ષાની શૂટિંગ સ્પર્ધામાં બ્રોન્ઝ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો છે.

ક્રિષ્ના સુથાર ત્રીજી વખત રાષ્ટ્રીય શૂટિંગ સ્પર્ધામાં ક્વોલિફાઇડ
ક્રિષ્ના સુથાર ત્રીજી વખત રાષ્ટ્રીય શૂટિંગ સ્પર્ધામાં ક્વોલિફાઇડ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 16, 2025 at 1:29 PM IST

જૂનાગઢ: 10 મીટર શૂટિંગ સ્પર્ધામાં મહિલાઓની કેટેગરીમાં જૂનાગઢની ક્રિષ્ના સુથાર આ વર્ષે ભાગ લેવા જઈ રહી છે, જેને કારણે તે રાષ્ટ્રીય સ્તરે પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન આપીને વિશ્વિક રમતોત્સવ ઓલમ્પિક અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ જેવા મોટા રમત ગમતના આયોજનમાં ભારતની ટીમમાં તેનું સ્થાન નક્કી થાય તે માટે શૂટિંગ કરી રહી છે. બે વખત બંગાળમાંથી રાજ્ય ખેલાડી તરીકે રમી ચૂકેલી ક્રિષ્ના ત્રીજી વખત ગુજરાતમાંથી રાષ્ટ્રીય સ્તરે રમવા જઈ રહી છે.

ત્રીજી વખત રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા જશે જૂનાગઢની ક્રિષ્ના

જૂનાગઢની ક્રિષ્ના સુથાર ત્રીજી વખત શૂટિંગની 10 મીટર એર રાઇફલ સ્પર્ધા ની મહિલા કેટેગરીમાં ભાગ લેવા માટે તૈયારી કરી રહી છે. જૂનાગઢની ક્રિષ્ના સુથાર અગાઉ બંગાળ રાજ્યમાંથી રાજ્ય પ્લેયર તરીકે એર રાયફલ શૂટિંગમાં ભાગ લઈને બંગાળ તરફથી રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ ચૂકી છે, જે હવે ત્રીજી વખત ગુજરાત ના ખેલાડી તરીકે શૂટિંગની રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે જઈ રહી છે જેને લઈને તે પ્રતિ દિવસ પાંચ કલાક શૂટિંગની તાલીમ મેળવી રહી છે. ખાનગી નોકરીને કારણે બંગાળમાં રહેલી ક્રિષ્ના એ ત્યાંથી જ શૂટિંગ સ્પર્ધાને પ્રોફેશન તરીકે સ્વીકારી અને બંગાળમાંથી જ ટ્રેનીંગ મેળવીને બે વખત રાષ્ટ્રીય શૂટિંગ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ ચૂકી છે.

ક્રિષ્ના ત્રીજી વખત રાષ્ટ્રીય શૂટિંગ સ્પર્ધામાં ક્વોલિફાઇડ (Etv Bharat Gujarat)

સ્ટેટ અને ક્લબ ચેમ્પિયનશિપમાં બ્રોન્ઝ મેડલ

અગાઉ બંગાળ રાજ્યમાંથી રાજ્ય પ્લેયર તરીકે 10 મીટર એર રાયફલ સ્પર્ધામાં ભાગ લઈને ક્રિષ્ના એ સ્ટેટ અને ક્લબ કક્ષાની એર રાયફલ સ્પર્ધામાં બ્રોન્ઝ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો છે. ક્રિષ્ના વર્ષ 2020 થી શૂટિંગ સ્પર્ધામાં એક ખેલાડી તરીકે રમી રહી છે. આજથી પાંચ વર્ષ પૂર્વે શૂટિંગ જેવી રમતમાં માત્ર ઉત્સાહ અને કુતૂહલ સાથે જોડાયેલી ક્રિષ્ના આજે બંગાળ અને ગુજરાતમાંથી શૂટિંગ ખેલાડી તરીકે ભાગ લેનારી મહિલા બની છે. એર રાઇફલ સ્પર્ધામાં માઈન્ડ ટ્રેનિંગ ખૂબ જ મહત્વની માનવામાં આવે છે, જેથી કૃષ્ણએ બંગાળમાં તેમના કોચના માર્ગદર્શન નીચે શૂટિંગની તાલીમ મેળવી હતી.

હાલ સ્વયંમ કોચ અને ખેલાડી તરીકે રમે છે ક્રિષ્ના

બંગાળમાંથી પરત ફર્યા બાદ ક્રિષ્ના એ દિલ્હી ખાતેના ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી કોચ તરીકેની છ મહિનાની તાલીમ લીધા બાદ આજે તે સ્વયં એક ખેલાડી માટે પોતાની જાતે કોચિંગ આપી રહે છે. એક કોચ સ્વયં પોતે ખેલાડી હોય તે પ્રકારની મહિલા ખેલાડી ક્રિષ્ના સુથાર બની છે. કોચની તાલીમ લીધા બાદ તે હવે જૂનાગઢમાં આવેલા શૂટિંગ રેન્જમાં ખેલાડી તરીકે રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધા માટે તૈયારી કરી રહી છે, જેમાં કોઈ ઉણપ જોવા મળે તો એક કોચ તરીકે પણ તેની રમતમાં તે સ્વયં સુધારો કરી રહી છે.

ક્રિષ્ના એ પહેલી અને બીજી નેશનલ ક્વોલીફાઈન્ડ સ્પર્ધા રમી હતી. ત્રીજી વખત નેશનલ રમવા જઈ રહેલી ક્રિષ્ના ઇન્ડિયન ટ્રાયલ સ્કોર સુધી પહોંચે તે માટે પ્રયત્ન કરી રહી છે. ઇન્ડિયન ટ્રાયલ સ્કોરમાં પહોંચ્યા બાદ એક વર્ષમાં 6 મેચ રમવાની થતી હોય છે, જેના માટે પણ તે અત્યારથી જૂનાગઢમાં તાલીમ લઈ રહી છે.

