ભારતમાં FIFA વર્લ્ડ કપનો ક્રેઝ ચરમ પર, કોલકાતાની સ્કૂલમાં ફાઈનલ મેચ જોવા માટે પરીક્ષા સ્થગિત કરાઈ
શાળાના આચાર્ય કહે છે કે, આ નિર્ણય પાછળનું મુખ્ય કારણ વિદ્યાર્થીઓને ફૂટબોલમાં રસ લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનું છે
Published : July 9, 2026 at 9:28 PM IST
કોલકાતા (પશ્ચિમ બંગાળ): કોલકાતામાં ફિફા વર્લ્ડ કપને લઈને ઉત્સાહ ચરમસીમાએ છે, એક એવું શહેર જ્યાં ચાહકો પેઢી દર પેઢી આ રમત સાથે ભાવનાત્મક બંધન ધરાવે છે. ટુર્નામેન્ટ તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી રહી છે, ત્યારે કોલકાતાની સૌથી જૂની અને સૌથી પ્રખ્યાત સંસ્થાઓમાંની એક સાઉથ પૉઇન્ટ હાઇસ્કૂલે તેના વિદ્યાર્થીઓમાં રમત પ્રત્યેનો જુસ્સો વધારવા માટે તેની પરીક્ષાઓ મુલતવી રાખી છે.
ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલ 20 જુલાઈના રોજ રાતે 12:30 વાગ્યે (ભારતીય સમય) શરૂ થવાની છે. આ ગ્રાન્ડ મેચ જોવા માટે વિદ્યાર્થીઓ મોડી રાત સુધી જાગશે તેવી અપેક્ષા છે; પરિણામે, શાળા વહીવટીતંત્રે સત્તાવાર રીતે પરીક્ષાઓ ફરીથી શેડ્યૂલ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
શાળાના અધિકારીઓએ ધોરણ 6 થી 10 ની પરીક્ષાઓ મુલતવી રાખી છે, જે મૂળ 20 અને 21 જુલાઈ માટે નક્કી કરવામાં આવી હતી. એક સત્તાવાર સૂચના અનુસાર, તે બે દિવસ માટે નિર્ધારિત બધી પરીક્ષાઓ હવે સુધારેલી તારીખે લેવામાં આવશે: 20 જુલાઈ માટે નિર્ધારિત પરીક્ષાઓ હવે 29 જુલાઈના રોજ લેવામાં આવશે, જ્યારે 21 જુલાઈ માટે નિર્ધારિત પરીક્ષાઓ 30 જુલાઈના રોજ લેવામાં આવશે.
ફૂટબોલ પ્રત્યેના પ્રેમને લીધે...
ETV ભારત સાથે વાત કરતા, સાઉથ પોઈન્ટ હાઈસ્કૂલના આચાર્ય જયદેવ ઘોષે જણાવ્યું હતું કે, "આ નિર્ણય લેવાનું મુખ્ય કારણ વિદ્યાર્થીઓને રમતગમતમાં, ખાસ કરીને ફૂટબોલમાં રસ લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનું છે. ફૂટબોલ ટીમવર્ક, સહયોગ અને સામૂહિક પ્રયાસની ભાવના શીખવે છે, એવા ગુણો જે શાળા યુવાનોના મનમાં કેળવવાનો હેતુ ધરાવે છે."
તેઓએ જણાવ્યું હતું કે, શાળા વિદ્યાર્થીઓને વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ જેવી મોટી ગ્લોબલ ઇવેન્ટનો આનંદ માણવાની તક આપવા માંગે છે. "જો પરીક્ષા બીજા દિવસે સવારે ગોઠવવામાં આવી હોત, તો ઘણા માતા-પિતા તેમના બાળકોને મેચ જોવા માટે મોડે સુધી જાગવા દેવામાં ખચકાટ અનુભવત, જેનાથી વિદ્યાર્થીઓ ફાઈનલ માણવાથી વંચિત રહી ગયા હોત. તેથી, અમે વિદ્યાર્થીઓના શ્રેષ્ઠ હિતમાં પરીક્ષાનું સમયપત્રક ફરીથી નક્કી કર્યું. જો, આ પહેલના પરિણામે કદાચ બે થી પાંચ ટકા વિદ્યાર્થીઓ ફૂટબોલમાં જીવનભર રસ વિકસાવે છે, તો અમે અમારા પ્રયાસને એક મોટી સફળતા ગણીશું."
માતા-પિતાએ પહેલની પ્રશંસા કરી
કોલકાતામાં, ફૂટબોલ પ્રત્યેનો જુસ્સો ફક્ત યુવા પેઢી સુધી મર્યાદિત નથી. ઘણા માતા-પિતા, જેમણે અન્યથા તેમના બાળકોના અભ્યાસ પર નજર રાખવા માટે ફાઇનલ જોવાનું છોડી દીધું હોત, તેમણે આની ખૂબ જ સકારાત્મક પહેલ તરીકે પ્રશંસા કરી છે. તેઓ માને છે કે શિક્ષણ ફક્ત શૈક્ષણિક પરીક્ષાઓમાં સારું પ્રદર્શન કરવા વિશે નથી. માતા-પિતાએ જણાવ્યું હતું કે રમતગમત અને અભ્યાસથી ઈતર પ્રવૃત્તિઓ સર્વાંગી વ્યક્તિત્વ વિકાસ માટે અને મહત્વપૂર્ણ ગુણો શીખવા માટે જરૂરી છે જે ફક્ત રમતના મેદાન પર જ મેળવી શકાય છે.
આ પહેલીવાર નથી જ્યારે કોઈ શાળાએ કોઈ મોટી સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ માટે તેના સમયપત્રકમાં ફેરફાર કર્યો હોય. અગાઉ, ફરીદાબાદમાં DAV પબ્લિક સ્કૂલે ધોરણ 6 થી 12 માટે 21 નવેમ્બર, 2023 સુધી યુનિટ ટેસ્ટનું સમયપત્રક બદલ્યું હતું, જેનાથી વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના પરિવારો ખૂબ જ અપેક્ષિત ICC ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલનો આનંદ માણી શક્યા.
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