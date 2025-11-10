ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઈનલ અમદાવાદમાં રમાય તેવી શક્યતા, જાણો કયા કયા સ્થળે રમાશે ટુર્નામેન્ટ
ભારતમાં યોજાનારા આગામી વર્લ્ડ કપ અંગે એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે.
Published : November 10, 2025 at 1:23 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં T20 ફોર્મેટમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ 2024 માં T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. હવે, T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ફરીથી રમવાનો છે. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ આ ટુર્નામેન્ટમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન તરીકે પ્રવેશ કરશે. તેથી, ભારતીય ટીમ પર ટાઇટલ બચાવવા માટે ભારે દબાણ હશે.
ભારતે 2024 માં રોહિત શર્માની કેપ્ટનશીપમાં T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. તે સમયે વિરાટ કોહલી પણ ટીમ ઈન્ડિયાનો ભાગ હતો. રોહિત અને વિરાટે ઇનિંગ્સ ઓપન કરીને ટીમને મજબૂતી પૂરી પાડી હતી. વધુમાં, સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાએ પણ T20 ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે.
🚨 BIG UPDATE ON 2026 T20 WORLD CUP SCHEDULE 🚨 (Express Sports).— Tanuj (@ImTanujSingh) November 9, 2025
- Likely to start on 7th Feb.
- Final Likely on 8th March.
- First Match at Ahmedabad.
- Wankhede to host one of Semifinal
- Ahmedabad to host the Final
- Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, Ahmedabad Likely Venues. pic.twitter.com/cRBRGDRw3q
હવે, કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ અને ઉપ-કેપ્ટન શુભમન ગિલ ઘણા પડકારોનો સામનો કરશે. ટીમ ઈન્ડિયા ગૌતમ ગંભીરના કોચિંગ હેઠળ 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેશે. તે પહેલાં, ચાલો વર્લ્ડ કપ સંબંધિત કેટલીક માહિતી શેર કરીએ, જે વિવિધ મીડિયા અહેવાલોમાંથી બહાર આવી રહી છે.
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ માહિતી
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થવાની ધારણા છે. વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ મેચ 8 ફેબ્રુઆરીએ રમાઈ શકે છે. આ ટુર્નામેન્ટ માટે ચાર સ્થળો પસંદ કરી શકાય છે, જેમાં મુંબઈ, દિલ્હી, ચેન્નાઈ, કોલકાતા અને અમદાવાદનો સમાવેશ થાય છે.
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની પહેલી મેચ અમદાવાદમાં યોજાઈ શકે છે. ટુર્નામેન્ટ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં શરૂ થઈ શકે છે. વધુ માહિતીના આધારે, સેમિફાઇનલ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં યોજાવાની ધારણા છે. આ વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ મેચ પણ અમદાવાદમાં યોજાવાની શક્યતા છે.
પાકિસ્તાન T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ભારતમાં યોજાવાનો વાંધો ઉઠાવી શકે છે. તેઓ ભારતમાં ન રમવાની માંગ કરી શકે છે અને તટસ્થ સ્થળ અથવા વર્લ્ડ કપ બહાર ખસેડવાની માંગ પણ કરી શકે છે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના સંબંધો તણાવપૂર્ણ છે, જે ઘણીવાર રમત પર અસર કરે છે. આવી સ્થિતિમાં, ટુર્નામેન્ટમાં પાકિસ્તાનની મેચ શ્રીલંકામાં યોજાઈ શકે છે. જો ભારત અને પાકિસ્તાન ફાઇનલ કે સેમિફાઇનલમાં રમશે, તો તે શ્રીલંકામાં યોજાઈ શકે છે.
આ પણ વાંચો: