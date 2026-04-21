ફક્ત 50 રન.... કેએલ રાહુલની નજર ધોનીના મોટા રેકોર્ડ પર, દિગ્ગજોની હરોળમાં સામેલ થવાનો મોકો
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામેની મેચમાં, દિલ્હી કેપિટલ્સના સ્ટાર ખેલાડી કેએલ રાહુલ પાસે એક મોટો રેકોર્ડ બનાવવાની તક હશે.
Published : April 21, 2026 at 7:06 PM IST
IPL 2026: દિલ્હી કેપિટલ્સનો વિકેટકીપર-બેટ્સમેન કેએલ રાહુલ સનરાઇઝર્સ સામેની આગામી મેચમાં ઇતિહાસ રચવાની તક મેળવશે. જો રાહુલ આ મેચમાં બેટિંગ કરતી વખતે 49 રન બનાવે છે, તો તે આઈપીએલના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારા ખેલાડીઓમાં મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીને પાછળ છોડી દેશે. ધોની હાલમાં આઈપીએલમાં રમાયેલી 278 મેચોમાં 5,439 રનનો રેકોર્ડ ધરાવે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેની બેટિંગ સરેરાશ 38.30 રહી છે. બીજી તરફ, કેએલ રાહુલે અત્યાર સુધીમાં 150 આઈપીએલ મેચોમાં 5,390 રન બનાવ્યા છે. સનરાઇઝર્સ સામેની મેચમાં, રાહુલ પાસે ધોનીને પાછળ છોડીને આ યાદીમાં એક સ્થાન ઉપર ચઢવાની સુવર્ણ તક હશે.
રાહુલ છઠ્ઠા સ્થાને પહોંચી જશે
જો કેએલ રાહુલ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામેની મેચમાં 49 રન બનાવે છે, તો તે એમએસ ધોનીને પાછળ છોડીને ઓલ-ટાઇમ યાદીમાં છઠ્ઠું સ્થાન મેળવશે. હાલમાં, વિરાટ કોહલી આઈપીએલમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં ટોચ પર છે. આરસીબી માટે રમતા, તેણે 273 મેચોમાં 8,908 રન બનાવ્યા છે, જેમાં તેણે આક્રમક અને વિસ્ફોટક બેટિંગનું પ્રદર્શન કર્યું છે. કોહલી હવે 9,000 રનના સીમાચિહ્ન સુધી પહોંચવાની ખૂબ નજીક છે અને વર્તમાન સિઝન દરમિયાન આ સિદ્ધિ હાંસલ કરનાર એકમાત્ર ખેલાડી બનવા માટે તૈયાર છે. રોહિત શર્મા આ યાદીમાં બીજા સ્થાને છે, તેણે 276 મેચોમાં 7,183 રન બનાવ્યા છે.
KL Rahul 50 runs away from overtaking MS Dhoni's IPL tally ahead of SRH clash— ANI Digital (@ani_digital) April 21, 2026
Read @ANI Story| https://t.co/cJbOnERPVJ #KLRahul #DelhiCapitals #DC #IPL2026 #SRHvsDC #cricket pic.twitter.com/NEQY6KcQLs
IPL 2026 માં રાહુલનું પ્રદર્શન
કેએલ રાહુલ IPL 2026 માં શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. દિલ્હીની ટીમે તેને હરાજીમાં ₹14 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. આ સિઝનમાં, તેણે ટીમ માટે 5 ઇનિંગ્સમાં બેટિંગ કરી છે, જેમાં 33.60 ની સરેરાશથી 168 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે બે અડધી સદી પણ ફટકારી છે.
રાહુલના સમગ્ર IPL કારકિર્દી પર એક નજર કરીએ તો, તે અત્યાર સુધીમાં પાંચ ટીમો માટે રમી ચૂક્યો છે. તેણે 2013 માં RCB સાથે તેની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ત્યારબાદ, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ, પંજાબ કિંગ્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સાથે કામ કર્યા પછી, તે હવે દિલ્હી ટીમનો ભાગ છે. પાછલી સીઝનમાં, તેણે દિલ્હી માટે શાનદાર ફોર્મ દર્શાવ્યું હતું, જેમાં 539 રન બનાવ્યા હતા.
