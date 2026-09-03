દુલીપ ટ્રોફી 2026ની ફાઇનલ બનશે રોંમાચક, ત્રણ સ્ટાર ખેલાડીઓ થઈ એન્ટ્રી
દુલીપ ટ્રોફી 2026 ની ફાઇનલ મેચમાં ત્રણ મુખ્ય ભારતીય સ્ટાર્સ કેએલ રાહુલ, મોહમ્મદ સિરાજ અને દેવદત્ત પડિકલ રમતા જોવા મળી શકે છે.
Published : September 3, 2026 at 8:57 PM IST
DULEEP TROPHY FINAL: દુલીપ ટ્રોફી 2026 ની ફાઇનલ મેચ 6 સપ્ટેમ્બરથી 10 સપ્ટેમ્બર, 2026 દરમિયાન રમાશે. આ ટાઇટલ ટક્કરમાં દક્ષિણ ઝોન અને પૂર્વ ઝોન આમને-સામને રહેશે. દરમિયાન, અહેવાલો સૂચવે છે કે કેએલ રાહુલ, મોહમ્મદ સિરાજ અને દેવદત્ત પડિકલને દુલીપ ટ્રોફીની ફાઇનલમાં રમવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. આ ત્રણ સ્ટાર ખેલાડીઓ ચેન્નાઈના ઐતિહાસિક એમ.એ. ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાનારી ફાઇનલમાં દક્ષિણ ઝોનનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. ભારતીય ઘરેલુ ક્રિકેટની પ્રીમિયર રેડ-બોલ ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલમાં આ ત્રણ સ્ટાર્સના સમાવેશથી સ્પર્ધા ખૂબ જ રોમાંચક અને હાઇ-પ્રોફાઇલ બની છે.
બીસીસીઆઈના મક્કમ વલણને પગલે, સિનિયર ખેલાડીઓ માટે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં ભાગ લેવો ફરજિયાત બની ગયો છે. ટીમ ઈન્ડિયાના વ્યસ્ત ટેસ્ટ શેડ્યૂલને ધ્યાનમાં રાખીને, પસંદગીકારો આ ફાઇનલ મેચના દરેક સત્ર પર નજીકથી નજર રાખશે. અહીં દબાણ હેઠળ સારું પ્રદર્શન કરનારા કોઈપણ ખેલાડી માટે રાષ્ટ્રીય ટીમના દરવાજા ખુલ્લા રહેશે.
🚨 SUPERSTAR IS BACK IN DULEEP TROPHY 🏆— Cricket Central (@CricketCentrl) September 3, 2026
- Devdutt Padikkal, Mohammed Siraj and KL Rahul will be playing for South Zone in Duleep Trophy final. (Kushan Sarkar) pic.twitter.com/OQgwajxOAR
આ દુલીપ ટ્રોફી ફાઇનલ કેએલ રાહુલ માટે મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તે આગામી આંતરરાષ્ટ્રીય ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા પોતાનો વર્ગ ફરીથી સ્થાપિત કરવાનો અને ક્રીઝ પર લાંબો સમય વિતાવવાની પોતાની ક્ષમતા દર્શાવવાનો લક્ષ્ય રાખશે. દરમિયાન, ભારતના મુખ્ય ઝડપી બોલર મોહમ્મદ સિરાજ દક્ષિણ ઝોનના પેસ આક્રમણનું નેતૃત્વ કરશે; તેનો રિવર્સ સ્વિંગ અને ઓપનિંગ સ્પેલ પરંપરાગત રીતે સ્પિન-ફ્રેન્ડલી ચેપોક પિચ પર મેચનો પાયો બદલી શકે છે.
Chepauk is ready for the ultimate domestic cricket showdown! 🏏— TNCA (@TNCACricket) September 3, 2026
The Duleep Trophy Final between East Zone and South Zone will take place in the MA Chidambaram Stadium from September 06. 🏆
🎟️ Entry is FREE for everyone.#TamilNaduCricket #TNCA #TNCricket pic.twitter.com/n2iOSknqi2
દેવદત્ત પડિકલ તેની મજબૂત બેટિંગ ટેકનિક, દોષરહિત સમય અને ક્રીઝ પર નોંધપાત્ર સંયમ માટે જાણીતા છે. ઘરેલુ ક્રિકેટમાં સતત રન બનાવ્યા અને સ્કોર કરવાની ભૂખ દર્શાવ્યા પછી, દુલીપ ટ્રોફી ફાઇનલ જેવી ઉચ્ચ દાવવાળી મેચમાં તેનું પ્રદર્શન તેના ભવિષ્ય માટે એક વળાંક સાબિત થઈ શકે છે. ચેન્નાઈમાં ટર્નિંગ અને પડકારજનક પીચ પર વરિષ્ઠ ભારતીય બોલરોનો સામનો કરીને, આ નોકઆઉટ મેચ તેની ક્ષમતાની સાચી કસોટી તરીકે સેવા આપશે. જો તે આ હાઇ-પ્રોફાઇલ રમતમાં નોંધપાત્ર, મેચ-વિનિંગ ઇનિંગ્સ રમવામાં સફળ થાય છે, તો આટલું પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન ફક્ત પસંદગીકારોનું ધ્યાન ખેંચશે જ નહીં પરંતુ તેની આંતરરાષ્ટ્રીય ટેસ્ટ કારકિર્દીને નોંધપાત્ર પ્રોત્સાહન અને મજબૂત નવી દિશા પણ આપી શકે છે.
ચેન્નાઈનું ચેપોક સ્ટેડિયમ પરંપરાગત રીતે સ્પિનરોને પસંદ કરે છે, પરંતુ ભેજ અને લાલ માટીની પિચ પણ નવા બોલ સાથે ઝડપી બોલરોને મદદ કરે છે. રાહુલ અને પડિકલની હાજરી દક્ષિણ ઝોનની બેટિંગ લાઇનઅપમાં ઊંડાણ ઉમેરશે, જ્યારે સિરાજ બોલિંગ આક્રમણને મજબૂત બનાવશે.
આ પણ વાંચો: