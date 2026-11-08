"મોટો ખેલાડી, તેનાથી પણ મોટું દિલ" કે.એલ. રાહુલે સ્માર્ટફોન મહિલાને ભેટમાં આપ્યો
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની બીજી વનડેમાં 'ગેમ ચેન્જર ઓફ ધ મેચ' એવોર્ડ તરીકે જીતેલો સ્માર્ટફોન કેએલ રાહુલે સ્ટેડિયમની એક મહિલા કર્મચારીને ભેટમાં આપ્યો.
Published : November 8, 2026 at 8:28 PM IST
KL RAHUL GIFTED PHONE: ટીમ ઈન્ડિયાના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન કેએલ રાહુલે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની બીજી વનડેમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને મેદાનની બહાર પણ દિલ જીતી લીધા. તેમણે "ગેમ ચેન્જર ઓફ ધ મેચ" એવોર્ડ તરીકે મળેલો સ્માર્ટફોન સ્ટેડિયમની એક મહિલા કર્મચારીને ભેટમાં આપ્યો. ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડે રાહુલના આ અનોખા હાવભાવનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો છે, અને ત્યારથી તેમની ખૂબ પ્રશંસા થઈ રહી છે. બીસીસીઆઈએ વીડિયોની સાથે કેપ્શનમાં લખ્યું, "મોટો ખેલાડી, તેનાથી પણ મોટું દિલ."
રાહુલ તરફથી ભેટ મેળવીને મહિલા આશ્ચર્યચકિત
બીસીસીઆઈ દ્વારા શેર કરાયેલા એક વીડિયોમાં, કેએલ રાહુલ એક મહિલા કર્મચારીને પોતાનો ઈનામી ફોન આપતો જોવા મળે છે. આ અણધારી ભેટ મેળવીને મહિલા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ. તેણે વીડિયોમાં કહ્યું કે રાહુલે તેને પોતાનો વિજેતા ફોન આપ્યો. તેણીને આની બિલકુલ અપેક્ષા નહોતી, પરંતુ તે રાહુલના હાવભાવથી ખૂબ પ્રભાવિત થઈ. રાહુલ વાતચીત દરમિયાન હસતો જોવા મળ્યો. તેનો નાનો હાવભાવ સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
Big player. Bigger heart 💙 🎥 An act of kindness and pure 𝙆𝙇𝙖𝙨𝙨 🙌 #TeamIndia | #NZvIND | @klrahul https://t.co/BgT005WZlp— BCCI (@BCCI) November 8, 2026
રાહુલે મુશ્કેલ સમયમાં મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ્સ રમી
ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની બીજી વનડેમાં તેના પ્રદર્શન માટે કેએલ રાહુલને 'ગેમ ચેન્જર ઓફ ધ મેચ' જાહેર કરવામાં આવ્યો. તેણે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં અણનમ 26 રન બનાવ્યા. રાહુલે 34 બોલનો સામનો કર્યો, જેમાં બે ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા ફટકાર્યા. 135 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વખતે ભારતીય ટીમ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગઈ. શુભમન ગિલ ખાતું ખોલ્યા વિના આઉટ થઈ ગયો, જ્યારે વિરાટ કોહલી ફક્ત 7 રન બનાવી શક્યો. રોહિત શર્મા પણ 23 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો. આવી સ્થિતિમાં રાહુલે શ્રેયસ ઐયર સાથે મળીને ઇનિંગ્સને સ્થિર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. ઐયરે 30 રન બનાવ્યા.
વેલિંગ્ટનમાં રમાયેલી બીજી વનડેમાં, ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ પ્રથમ બેટિંગ કરતી વખતે 134 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. ભારત તરફથી ગુર્નુર બ્રારે શાનદાર બોલિંગ કરી, ચાર વિકેટ લીધી. આકિબ નબી, અંશુલ કંબોજ અને અક્ષર પટેલે બે-બે વિકેટ લીધી. લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ભારતે 26 ઓવરમાં 7 વિકેટે 113 રન બનાવ્યા હતા જ્યારે વરસાદે મેચ અટકાવી દીધી હતી. ડકવર્થ-લુઈસ પદ્ધતિ હેઠળ, ભારત લક્ષ્યથી ચાર રન આગળ હતું. આમ, ટીમ ઈન્ડિયાએ મેચ ચાર રનથી જીતી લીધી અને પાંચ મેચની શ્રેણીમાં 2-0 ની લીડ મેળવી.
ત્રીજી વન-ડે 10 નવેમ્બરે રમાશે
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની શ્રેણીની ત્રીજી વન-ડે 10 નવેમ્બરે હેમિલ્ટનમાં રમાશે. ભારતીય ટીમ આ મેચ જીતીને શ્રેણી પોતાના નામે કરવાનો પ્રયાસ કરશે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
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