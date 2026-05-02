કેએલ રાહુલે રચ્યો ઈતિહાસ, આઈપીએલના ઇતિહાસમાં નંબર 1 ભારતીય ઓપનર બન્યો
IPLની 19મી સીઝનમાં, કેએલ રાહુલ શાનદાર ફોર્મમાં છે. રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે રમાયેલી મેચમાં, તેણે 75 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી.
Published : May 2, 2026 at 3:56 PM IST
ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સીઝનમાં, દિલ્હી કેપિટલ્સના ઓપનિંગ બેટ્સમેન કેએલ રાહુલ પોતાના બેટથી જોરદાર બોલિંગ કરતા જોવા મળે છે. 1 મેના રોજ જયપુરના સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમ ખાતે રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે રમાયેલી મેચમાં, જ્યારે દિલ્હી કેપિટલ્સ 226 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવા માટે મેદાનમાં ઉતર્યા હતા. રાહુલે માત્ર 40 બોલમાં 75 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. આ ઇનિંગ દરમિયાન, 6 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગા ફટકારતા, રાહુલે એક ભારતીય ખેલાડી તરીકે એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન પણ હાંસલ કર્યું.
રાહુલ IPLમાં 200 છગ્ગા ફટકારનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો
રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની મેચમાં, કેએલ રાહુલે તેની ઇનિંગ દરમિયાન કુલ પાંચ છગ્ગા ફટકાર્યા, જેનાથી તેણે આઈપીએલમાં ઓપનર તરીકે 200 છગ્ગાનો સીમાચિહ્ન સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યો. આ સિદ્ધિ સાથે, કેએલ રાહુલ આઈપીએલના ઇતિહાસમાં 200 છગ્ગાનો આંકડો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરનાર પ્રથમ ભારતીય ઓપનિંગ બેટ્સમેન બન્યો છે. વધુમાં, રાહુલ આઈપીએલમાં ક્રિસ ગેલ અને ડેવિડ વોર્નર પછી આ સિદ્ધિ હાંસલ કરનાર માત્ર ત્રીજો ખેલાડી બન્યો છે. આજ સુધી, કેએલ રાહુલે આઈપીએલમાં ઓપનિંગ બેટ્સમેન તરીકે 112 મેચ રમી છે, જેમાં 50.01 ની સરેરાશથી 4851 રન બનાવ્યા છે; તેની ઇનિંગમાં 6 સદી અને 39 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે, અને તેણે કુલ 203 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. આ યાદીમાં ચોથા ક્રમે વિરાટ કોહલી છે, જેણે આઈપીએલમાં ઓપનર તરીકે 192 છગ્ગા ફટકાર્યા છે.
Entertaining knock that also checked the milestone of 200 #TATAIPL sixes 🤩— IndianPremierLeague (@IPL) April 30, 2026
IPLમાં ઓપનર તરીકે સૌથી વધુ છગ્ગા મારનારા ખેલાડીઓ
- ક્રિસ ગેલ - 326 સિક્સર
- ડેવિડ વોર્નર - 210 સિક્સર
- કેએલ રાહુલ - 203 સિક્સર
- વિરાટ કોહલી - 192 સિક્સર
- ફાફ ડુ પ્લેસિસ - 159 સિક્સર
રન બનાવવાના મામલે રાહુલ ચોથા નંબરે
IPLમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાના મામલે KL રાહુલ ઓપનરોમાં ચોથા ક્રમે છે, જે 5,000 રનના સીમાચિહ્ન સુધી પહોંચવાથી ફક્ત 149 રન દૂર છે. જો રાહુલ આમ કરવામાં સફળ થાય છે, તો તે IPLમાં આ સિદ્ધિ મેળવનાર ફક્ત ત્રીજો ભારતીય ઓપનર બનશે. રાહુલ પહેલા, શિખર ધવન અને વિરાટ કોહલી આ સીમાચિહ્ન સફળતાપૂર્વક પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યા છે.
