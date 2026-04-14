KKR ના સ્ટાર બોલર પર લાગ્યો 2 વર્ષનો પ્રતિબંધ, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો
KKR ના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર બ્લેસિંગ મુઝારબાની પર બે વર્ષનો પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. IPLમાં, મુઝારબાની કોલકાતા ટીમનો ભાગ છે.
Published : April 14, 2026 at 5:39 PM IST
BLESSING MUZARBANI BANNED: ઝિમ્બાબ્વેના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર બ્લેસિંગ મુઝારાબાની પર પાકિસ્તાન સુપર લીગમાંથી બે વર્ષનો પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. થોડા દિવસો પહેલા જ તેણે IPLમાં રમવા માટે પાકિસ્તાન સુપર લીગમાંથી બહાર રહેવાનો નિર્ણય લીધો હતો. મંગળવારે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. IPLમાં, મુઝારાબાની ઈજાગ્રસ્ત ખેલાડી તરીકે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ ટીમમાં જોડાયા છે. પાકિસ્તાન સુપર લીગ દ્વારા લાદવામાં આવેલા આ પ્રતિબંધના પરિણામે, મુઝારાબાની હવે આગામી બે વર્ષ સુધી લીગમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં. PSLમાં, તે ઇસ્લામાબાદ યુનાઇટેડ ટીમનો સભ્ય હતો.
IPL હરાજીમાં અનસોલ્ડ રહ્યો હતો
IPL 2026 ની શરૂઆત પહેલા એક મીની-હરાજી યોજાઈ હતી. હરાજી દરમિયાન બ્લેસિંગ મુઝારાબાનીને ખરીદદાર મળ્યો ન હતો; જોકે, અન્ય ખેલાડીઓને ઈજાઓ થતાં તેને KKR દ્વારા ઈજાના રિપ્લેસમેન્ટ તરીકે કરારબદ્ધ કરવામાં આવ્યો હતો. આ સિઝનમાં, KKR વતી રમતા, તેણે 4 વિકેટો લીધી છે. આ IPLમાં તેની ડેબ્યૂ સિઝન છે.
🚨 Blessing Muzarabani banned from PSL for two years 🚨— Cricbuzz (@cricbuzz) April 14, 2026
The Zimbabwe pacer accepted a deal with Islamabad United for #PSL2026 but later pulled out to sign with KKR for #IPL2026.
પીએસએલ દ્વારા જારી કરાયેલ નિવેદન
પીએસએલ દ્વારા જારી કરાયેલ નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે: "ફ્રેન્ચાઇઝી લીગમાં, વ્યાવસાયિકતા સાથે વર્તવું હિતાવહ છે. અગાઉ કરાર કર્યા હોવા છતાં બીજી લીગમાં ભાગ લેવો અયોગ્ય છે. પરિણામે, આવા કિસ્સાઓમાં પગલાં લેવામાં નિષ્ફળતા કરાર કરારોમાં મૂકવામાં આવેલા વિશ્વાસને નબળી પાડે છે. આ કિસ્સામાં બે વર્ષનો પ્રતિબંધ લાદવામાં આવ્યો છે તે બાબતની ગંભીરતા પર ભાર મૂકે છે."
ઘણા ખેલાડીઓએ આવું કર્યું છે
પાકિસ્તાન સુપર લીગમાં, ઘણીવાર એવા ખેલાડીઓ જોવા મળે છે જેમને IPLમાં ખરીદદાર મળ્યો નથી. પરિણામે, ડેવિડ વોર્નર અને મેક્સવેલ જેવા ખેલાડીઓ પણ આ વર્ષે PSLનો ભાગ છે. ત્યારબાદ, જો કોઈ ખેલાડી IPL કરાર મેળવે છે, તો તેઓ PSL છોડી દેવાનું પસંદ કરે છે. બ્લેસિંગ મુઝારાબાની એકમાત્ર ખેલાડી નથી જેમણે આવું કર્યું છે; તેમના સિવાય, સ્પેન્સર જોહ્ન્સન અને દાસુન શનાકાએ પણ IPLનો ભાગ બનવા માટે તેનું અનુસરણ કર્યું છે.
