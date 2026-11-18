IPL 2027 પહેલા મોટા સમાચાર, KKR ને મળશે નવો માલિક
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સના સહ-માલિક જય મહેતા, જે ફ્રેન્ચાઇઝના 45 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, તેમણે અડધો હિસ્સો યુએસ સ્થિત એરેસ મેનેજમેન્ટને વેચવાનો નિર્ણય લીધો છે.
Published : November 18, 2026 at 4:00 PM IST
IPL 2027: IPL 2027 પહેલા, કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) ને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. બોલીવુડ સુપરસ્ટાર શાહરૂખ ખાનની ટીમ એક નવા સહ-માલિકને હસ્તગત કરવા માટે તૈયાર છે. એક અગ્રણી અમેરિકન રોકાણ વ્યવસ્થાપન કંપની, એરેસ મેનેજમેન્ટ, KKR માં 22.5 ટકા હિસ્સો હસ્તગત કરવા માટે તૈયાર છે. આ સોદો આશરે $400 મિલિયન અથવા આશરે ₹3,700 કરોડ (આશરે $1.78 બિલિયન) ની કિંમતનો હોવાનો અંદાજ છે. આ સોદા બાદ, KKRનું કુલ મૂલ્યાંકન ₹16,634 કરોડ (આશરે $1.78 બિલિયન) સુધી પહોંચી જશે.
ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, ત્રણ વખતના IPL ચેમ્પિયન KKRના વર્તમાન સહ-માલિક જય મહેતાએ તેમના 45 ટકા હિસ્સામાંથી અડધો હિસ્સો વેચવાનો નિર્ણય લીધો છે. આના ભાગ રૂપે, અમેરિકન કંપની એરેસ મેનેજમેન્ટ ટીમમાં રોકાણ કરી રહી છે. જોકે, શાહરૂખ ખાન હજુ પણ ટીમમાં બહુમતી હિસ્સો જાળવી રાખશે.
KKR co-owner Jay Mehta is set to divest half of his 45 per cent stake in the franchise to US-based Ares Management - who co-own Trent Rockets in The Hundred - for close to $400 million. https://t.co/KkC2DvqhxK— Cricbuzz (@cricbuzz) November 18, 2026
શાહરૂખ ખાન KKR માં 55% હિસ્સો જાળવી રાખશે
2007 માં, શાહરૂખ ખાને, અભિનેત્રી જુહી ચાવલા અને તેના પતિ જય મહેતા સાથે મળીને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ ખરીદી. આ હેતુ માટે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સ્પોર્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની કંપનીની રચના કરવામાં આવી હતી. હાલમાં, શાહરૂખ ખાન ટીમના 55 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, જ્યારે જુહી ચાવલા અને જય મહેતા સંયુક્ત રીતે 45 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. જય મહેતા હવે તેમનો અડધો હિસ્સો (22.5 ટકા) વેચી રહ્યા છે. આ પછી, જુહી ચાવલા અને જય મહેતા સંયુક્ત રીતે 22.5 ટકા હિસ્સો ધરાવતા હશે, જ્યારે એરેસ મેનેજમેન્ટ પણ સમાન હિસ્સો ધરાવશે.
ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, આ સોદા માટે ભારતીય ક્રિકેટ નિયંત્રણ બોર્ડ (BCCI) ની મંજૂરીની જરૂર પડશે. તે સંપૂર્ણપણે રોકડ વ્યવહાર હશે. સૂત્રોને ટાંકીને અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે 22.5 ટકા હિસ્સો આશરે $400 મિલિયનમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી રહ્યો છે.
KKR ના નવા સંભવિત ભાગીદાર, એરેસ મેનેજમેન્ટ કોણ છે?
એરેસ મેનેજમેન્ટ એક મોટી અમેરિકન રોકાણ વ્યવસ્થાપન કંપની છે જે રમતગમતની દુનિયામાં નોંધપાત્ર રોકાણ ધરાવે છે. તે અંગ્રેજી ફૂટબોલ ક્લબ ચેલ્સિયા FC અને NFL ટીમ મિયામી ડોલ્ફિન્સમાં હિસ્સો ધરાવે છે. વધુમાં, એરેસ મેનેજમેન્ટ ઇન્ટર મિયામી CF માં લઘુમતી હિસ્સો ધરાવે છે, જે ક્લબ માટે આર્જેન્ટિનાના ફૂટબોલ દિગ્ગજ લિયોનેલ મેસ્સી રમે છે. એરેસ મેનેજમેન્ટ ક્રિકેટ જગતમાં પણ હાજરી ધરાવે છે. કંપની ધ હન્ડ્રેડ ટીમ, ટ્રેન્ટ રોકેટ્સ સાથે સહ-માલિકી ધરાવે છે, જેણે 2026 માં મહિલા હન્ડ્રેડ ટાઇટલ જીત્યું હતું.
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