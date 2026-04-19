IPL 2026માં અજિંક્ય રહાણે એ શરમજનક રેકોર્ડ બનાવ્યો, ઓપનર તરીકે આ યાદીમાં જોડાયો
અજિંક્ય રહાણેનું નિરાશાજનક પ્રદર્શન ચાલુ છે. સતત બીજી મેચમાં, રહાણે પોતાનું ખાતું ખોલવામાં નિષ્ફળ ગયો.
Published : April 19, 2026 at 8:39 PM IST
AJINKYA RAHANE RECORD: IPL 2026 માં, જ્યારે કેટલાક ખેલાડીઓ રેકોર્ડ બનાવી રહ્યા છે, ત્યારે કેટલાક એવા પણ છે જેમના નામે અનિચ્છનીય રેકોર્ડ નોંધાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સના કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણે સાથે પણ આવું જ કંઈક બન્યું જ્યારે, રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની મેચ દરમિયાન, તે ખાતું ખોલાવ્યા વિના પેવેલિયન પાછો ફર્યો, જેના કારણે તેણે શરમજનક રેકોર્ડ બનાવ્યો.
ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાયેલી મેચમાં, રહાણેએ ફક્ત બે બોલનો સામનો કર્યો અને ખાતું ખોલાવ્યા વિના આઉટ થયો. સતત બીજી મેચમાં, તે નિશાન પર ઉતરવામાં નિષ્ફળ ગયો. આ સાથે, તે IPLના ઇતિહાસમાં ઓપનર તરીકે સૌથી વધુ શૂન્ય આઉટ થનાર ખેલાડી બન્યો. આમ કરીને, તેણે પાર્થિવ પટેલને પાછળ છોડી દીધો. IPLમાં ઇનિંગ્સની શરૂઆત કરતી વખતે પાર્થિવ 11 વખત શૂન્ય આઉટ થયો હતો. રહાણેના નામે હવે ઓપનિંગ બેટ્સમેન તરીકે 12 શૂન્ય આઉટ થયા છે.
રહાણે નાંદ્રે બર્ગરનો શિકાર બન્યો
અજિંક્ય રહાણેએ ઇનિંગની બીજી ઓવરમાં પોતાની વિકેટ ગુમાવી દીધી; નાંદ્રે બર્ગરના શોર્ટ બોલ પર કટ શોટ રમવાનો પ્રયાસ કરતા તે કેચ આઉટ થયો. બોલ તેના બેટ પરથી ઉતરી ગયો અને વિકેટકીપર ધ્રુવ જુરેલના હાથમાં સુરક્ષિત રીતે પડ્યો. શરૂઆતના આ ઝટકાથી KKRનો દાવ શરૂઆતથી જ ડગમગી ગયો, ટીમે પ્રથમ આઠ બોલમાં જ બે વિકેટ ગુમાવી દીધી. નોંધનીય છે કે, IPL 2026 સીઝન રહાણે માટે નિરાશાજનક રહી છે. કેપ્ટન તરીકે, રહાણે અત્યાર સુધી તેની ટીમને એક પણ જીત અપાવી શક્યો નથી. વધુમાં, બેટ સાથે તેનું પ્રદર્શન અત્યંત નિરાશાજનક રહ્યું છે; જ્યારે તેણે શરૂઆતની મેચમાં અડધી સદી ફટકારી હતી, તે પછી તે સતત છ મેચમાં પ્રભાવ પાડવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે.
ઓપનિંગ જોડીએ કર્યા નિરાશાજનક
રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે, કોલકાતાના બંને ઓપનર નિષ્ફળ રહ્યા. રહાણે પહેલા પણ, ટિમ સીફર્ટ ખાતું ખોલાવ્યા વિના પેવેલિયન પરત ફર્યા હતા. આ IPLના ઇતિહાસમાં 13મો બનાવ છે જ્યાં ટીમના બંને ઓપનર શૂન્ય રને આઉટ થયા છે. KKR માટે, આ છેલ્લે 2014 માં બન્યું હતું, જ્યારે ગૌતમ ગંભીર અને જેક્સ કાલિસ પણ રન બનાવ્યા વિના પેવેલિયન પરત ફર્યા હતા.
