કિદામ્બી શ્રીકાંત ચાઇના માસ્ટર્સની પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચ્યો, લક્ષ્ય સેન પહેલા રાઉન્ડમાં જ બહાર
2026 ચાઇના માસ્ટર્સમાં, ભારતીય સ્ટાર પુરુષ બેડમિન્ટન ખેલાડી લક્ષ્ય સેન પ્રથમ રાઉન્ડમાં કેનેડિયન ખેલાડી સામે હારીને બહાર થઈ ગયો છે.
Published : September 2, 2026 at 1:54 PM IST
CHINA MASTERS BADMINTON: ભારતના સ્ટાર બેડમિન્ટન ખેલાડી લક્ષ્ય સેન પહેલા રાઉન્ડમાં કેનેડાના વિક્ટર લાઇ સામે હારી ગયા બાદ ચાઇના માસ્ટર્સ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. આ દરમિયાન, કિદામ્બી શ્રીકાંતે પોતાનો મુકાબલો જીતીને બીજા રાઉન્ડમાં પ્રવેશ કર્યો. 2021 વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં બ્રોન્ઝ મેડલ વિજેતા લક્ષ્યે ઘણી ભૂલો કરી હતી, જેનો ફાયદો વિક્ટર ઉઠાવ્યો હતો, જે વિશ્વમાં નવમા ક્રમે છે. લક્ષ્ય 14-21, 7-21થી મેચ હારી ગયો; સ્પર્ધા માત્ર 38 મિનિટમાં સમાપ્ત થઈ. વિક્ટરે ગયા મહિને યોજાયેલી વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો.
શ્રીકાંત અને મિશ્ર ડબલ્સની જોડી આગળના રાઉન્ડમાં આગળ વધી
2021 વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપના સિલ્વર મેડલ વિજેતા કિદામ્બી શ્રીકાંત, ચાઇનીઝ તાઈપેઈના ચી યુ-જેનને 21-16, 21-15 થી હરાવીને પુરુષ સિંગલ્સના આગલા રાઉન્ડમાં આગળ વધ્યા. આ દરમિયાન, ભારતની મિશ્ર ડબલ્સની જોડી ધ્રુવ કપિલા અને તનિષા ક્રાસ્ટો પણ આગળના રાઉન્ડમાં આગળ વધી; ભારતીય જોડીએ થાઈલેન્ડના ટોનાકોર્ન સેહેંગ અને ટોનિચા સેહેંગને સીધી રમતોમાં 21-8, 21-9 થી હરાવ્યા.
FIRST ROUND EXIT FOR LAKSHYA SEN!— The Khel India (@TheKhelIndia) September 2, 2026
Lakshya lost to World No.9 & Reigning World Medalist Victor Lai 14-21, 7-21 at China Masters
💔😢 pic.twitter.com/mfp90pOXYp
લક્ષ્ય સેન માટે બીજું નિરાશાજનક પરિણામ
લક્ષ્ય સેન માટે છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયા મુશ્કેલ રહ્યા છે. ઘરઆંગણે રમાયેલી વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપના પહેલા રાઉન્ડમાં તે અણધારી રીતે વહેલા બહાર થઈ ગયો. ત્યારબાદ, બુધવારે, તેને કેનેડાના વિક્ટર લાઈ સામે બીજી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. લક્ષ્યે પહેલી ગેમ 4-0ની લીડ સાથે શરૂ કરી હતી, પરંતુ કેનેડિયન ખેલાડીએ ટૂંક સમયમાં જ મેચ પર નિયંત્રણ મેળવી લીધું. વિક્ટોરે લક્ષ્યને તેની લય શોધવાની કોઈ તક નકારી કાઢી અને સતત દબાણ જાળવી રાખીને, પહેલી ગેમ સરળતાથી જીતી લીધી.
બેકહેન્ડ સાઈડ પર વારંવાર ભૂલો
લક્ષ્ય બીજી ગેમમાં પણ તેના સંઘર્ષોને દૂર કરવામાં નિષ્ફળ ગયો. ભારતીય ખેલાડી વિક્ટરના મજબૂત બચાવ સામે સંઘર્ષ કરતો રહ્યો. દબાણ વધતાં, લક્ષ્યે પોતાનો સંયમ ગુમાવ્યો અને બેકહેન્ડ સાઈડ પર વારંવાર ભૂલો કરી. અંત બદલાયા પછી પણ પરિસ્થિતિ બદલાઈ નહીં; વિક્ટોરે સતત લક્ષ્યના આક્રમક શોટ પરત કર્યા અને તેને ભૂલો કરવા મજબૂર કર્યો. એક સમયે, લક્ષ્ય 4-11થી પાછળ રહ્યો અને વાપસી કરવામાં અસમર્થ રહ્યો. કેનેડિયન ખેલાડીએ ખૂબ મુશ્કેલી વિના મેચ સમાપ્ત કરી.
અન્ય ભારતીય ખેલાડીઓ પર રહેશે નજર
અન્ય ભારતીય ખેલાડીઓમાં સાત્વિકસાઈરાજ રંકીરેડ્ડી અને ચિરાગ શેટ્ટીની સ્ટાર પુરુષ ડબલ્સ જોડી તેમજ મહિલા સિંગલ્સ ખેલાડીઓ તન્વી શર્મા અને દેવિકા સિહાગનો સમાવેશ થાય છે, જેઓ બુધવારે મોડી રાત્રે તેમના મેચ રમવાના છે.
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