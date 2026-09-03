ETV Bharat / sports

કિદામ્બી શ્રીકાંતે ચાઇના માસ્ટર્સમાં અપસેટ સર્જ્યો, વિક્ટર લાઇને હરાવીને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું

ભારતના સ્ટાર પુરુષ ખેલાડી કિદામ્બી શ્રીકાંતે ચાઇના માસ્ટર્સ સુપર 750 બેડમિન્ટન ટુર્નામેન્ટના પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું.

કિદામ્બી શ્રીકાંતે ચાઇના માસ્ટર્સમાં અપસેટ સર્જ્યો
કિદામ્બી શ્રીકાંતે ચાઇના માસ્ટર્સમાં અપસેટ સર્જ્યો (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2026 at 1:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CHINA MASTERS 2026: અનુભવી ભારતીય બેડમિન્ટન ખેલાડી કિદામ્બી શ્રીકાંતે વિશ્વના નવમા ક્રમાંકિત ખેલાડી વિક્ટર લાઇને હરાવીને ચાઇના માસ્ટર્સ સુપર 750 ટુર્નામેન્ટના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. શ્રીકાંતે કેનેડિયન ખેલાડીને સીધી રમતોમાં 21-18, 21-19 થી હરાવ્યો. શ્રીકાંતે જે આ વર્ષની શરૂઆતમાં યુએસ ઓપન સુપર 300 ની ફાઇનલમાં પહોંચ્યો હતો, ગયા મહિને નવી દિલ્હીમાં પોતાનો બીજો વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ બ્રોન્ઝ મેડલ જીતનાર લાઇને હરાવવા માટે ઉત્તમ પ્રદર્શન કર્યું. ભૂતપૂર્વ વર્લ્ડ નંબર વન અને 2021 વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ સિલ્વર મેડલ વિજેતા, શ્રીકાંતે હવે હોંગકોંગના લી ચેઉક યિયુનો સામનો કરશે.

શ્રીકાંતે વિક્ટર લાઈને કેવી રીતે હરાવ્યો: શ્રીકાંતે લાઈ સામે શાનદાર લડાયક ભાવના દર્શાવી. પહેલી ગેમની શરૂઆતમાં તે 3-7થી પાછળ હતો પરંતુ લાઈની ભૂલોનો લાભ લઈને સ્કોર 8-8 પર બરાબર કરી દીધો. જોકે, કેનેડિયન ખેલાડીએ રમતના મધ્યાંતર સુધીમાં બે પોઈન્ટની લીડ મેળવી, જેનાથી સ્કોર 15-11 થયો. ત્યારબાદ શ્રીકાંતે જોરદાર વાપસી કરીને સ્કોર 15-15 પર બરાબર કરી દીધો. બીજા ક્રોસ-કોર્ટ સ્મેશથી ભારતીય ખેલાડીને 18-16ની લીડ મળી; ત્યારબાદ તેણે ત્રણ ગેમ પોઈન્ટ મેળવ્યા અને બીજા પ્રયાસમાં ગેમ જીતી લીધી.

શ્રીકાંતે બીજી ગેમની શરૂઆતમાં ભૂલો કરી, 5-9 થી પાછળ પડી ગયો. જોકે, ભારતીય ખેલાડીએ વાપસી કરવાના પોતાના પ્રયાસો ચાલુ રાખ્યા. 9-14 થી પાછળ રહેતા, તેણે લીના બે શક્તિશાળી શોટ અને ભૂલોનો લાભ લઈને સ્કોર 13-14 પર બરાબર કર્યો. બાદમાં સ્કોર 18-18 પર બરાબરી પર હતો. ત્યારબાદ, લીએ એક શોટ વાઇડ માર્યો, અને શ્રીકાંતે એક શક્તિશાળી સ્મેશ સાથે મેચ પોઈન્ટ મેળવ્યો, અને ઝડપથી મેચ જીતી લીધી.

તન્વી શર્માનો પરાજય: તાજેતરમાં તૈપેઈ ઓપન વર્લ્ડ ટૂર સુપર 300 માં મહિલા સિંગલ્સનો ખિતાબ જીતનાર તન્વી શર્માને બીજા રાઉન્ડમાં જાપાનની વિશ્વની નવમી ક્રમાંકિત ખેલાડી ટોમોકા મિયાઝાકી સામે 17-21, 21-18, 16-21 ના ​​સ્કોરથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ભારતના ધ્રુવ કપિલા અને તનિષા ક્રાસ્ટો પણ મિક્સ્ડ ડબલ્સ ઇવેન્ટમાં ચાઇનીઝ તૈપેઈની લિયુ કુઆંગ-હેંગ અને હસુ યિન-હુઈ સામે 18-21, 18-21 થી હાર્યા બાદ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયા.

આ પણ વાંચો:

  1. કિદામ્બી શ્રીકાંત ચાઇના માસ્ટર્સની પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચ્યો, લક્ષ્ય સેન પહેલા રાઉન્ડમાં જ બહાર
  2. ICC ની મોટી જાહેરાત: મહિલા ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી ભારત કરશે હોસ્ટ, વડોદરા અને મુંબઈમાં રમાશે મેચો

TAGGED:

SRIKANTH STUNNED VICTOR LAI
KIDAMBI SRIKANTH
MENS SINGLES QUARTERFINALS
કિદામ્બી શ્રીકાંત
CHINA MASTERS 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.