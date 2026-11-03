જુડોમાં ગીરની સાવજ કન્યાનો ફરી એકવાર ડંકો, ખુશ્બુ દરઝાદાએ સિલ્વર મેડલ જીત્યો
KHUSHBU DARZADA WON SILVER MEDAL: સેનેગલના 'ડાકાર'માં આયોજિત યુથ ઓલમ્પિક ગેમ્સ 2026માં ખુશ્બુ દરઝાદાએ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરીને 63 કિ.ગ્રા વર્ગની સ્પર્ધામાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો.
Published : November 3, 2026 at 4:27 PM IST
જૂનાગઢ: ફરી એક વખત જુડોના મેદાનમાં ગીરની સાવજ કન્યાનો દબદબો સામે આવ્યો છે. સેનેગલના 'ડાકાર'માં આયોજિત યુથ ઓલમ્પિક ગેમ્સ 2026માં ખુશ્બુ દરઝાદાએ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરીને 63 કિ.ગ્રા વર્ગની સ્પર્ધામાં સિલ્વર મેડલ જીતીને ફરી એક વખત ગીરની સાવજ કન્યાએ પોતાનો દબદબો સાબિત કર્યો છે. શાહીન અને ખુશ્બુ દરઝાદા આ બંને બહેનો જુડોની સ્પર્ધામાં રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ગોલ્ડ, સિલ્વર અને બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવવામાં સફળ રહી છે.
જુડોમાં ગીરની સાવજ કન્યાનો ફરી એકવાર ડંકો
શાહીન અને ખુશ્બુ દરઝાદા ત્રણેક વર્ષથી જુડોના મેદાનમાં દુનિયાભરના પ્રતિસ્પર્ધી ખેલાડીઓને પછડાટ આપીને ગોલ્ડ, સિલ્વર અને બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવવામાં સફળ રહી છે. તાજેતરમાં જ પૂર્ણ થયેલી આંતરરાષ્ટ્રીય જુડો સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ મેડલ પ્રાપ્ત કરીને સિદ્ધી હાંસલ કરી હતી અને તેની નાની બહેન ખુશ્બુ દરઝાદાએ સેનેગલના ડાકાર ખાતે આયોજિત યુથ ઓલમ્પિક ગેમ્સ 2026માં મહિલા વર્ગ માટે 63 કિગ્રાની સ્પર્ધામાં તેના પ્રતિસ્પર્ધી હરીફ ખેલાડીને મેદાનમાં પછડાટ આપીને સિલ્વર મેડલ મેળવવામાં સફળતા મેળવી છે.
રજત પદક પ્રાપ્ત કર્યા બાદ ખુશ્બુએ Etv ભારત સાથે કરેલી વાતચીતમાં તેણે જણાવ્યું હતું કે, તેની આ જીત તેના કોચ, માતા-પિતા, સમગ્ર પરિવાર અને તેમના શુભેચ્છકોને આભારી છે. આગામી દિવસોમાં હજુ પણ જુડોના મેદાનમાં સતત આગળ વધીને વૈશ્વિક રમતોત્સવ ઓલમ્પિક જેવી સ્પર્ધામાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરીને તેમાં મેડલ જીતવાની ઈચ્છા સાથે તે મહેનત કરી રહી છે.
શાહીન અને ખુશ્બુનું જુડોના મેદાનમાં પ્રદર્શન
ખુશ્બુ દરઝાદા એ વર્ષ 2026માં જોર્ડનના અમ્માન ખાતે રમાયેલ એશિયન ચેમ્પિયનશિપ સ્પર્ધામાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો, તેવી જ રીતે વર્ષ 2026માં 63 કિ.ગ્રા જુથ સ્પર્ધામાં કલકત્તા ખાતે આયોજિત નેશનલ ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. સેનેગલના ડાકાર ખાતે આયોજિત યુથ ઓલમ્પિક ગેમ્સ 2026 માં 63 કિ.ગ્રા વર્ગ જૂથમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો છે. ખુશ્બુએ જુડો રમવાની શરૂઆત જૂનાગઢ ખાતે સ્પોર્ટસ સંકુલથી કરી હતી અને ખેલ મહાકુંભમાં પણ જિલ્લા કક્ષાએ પ્રથમ રહી હતી, ત્યારબાદ વિજય ભારતી ફાઉન્ડેશનથી રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય જુડો રમવાની શરૂઆત કરી હતી.
શાહીન દરઝાદાનો જુડોમાં દેખાવ
ખુશ્બુ દરઝાદાની મોટી બહેન શાહીન દરઝાદા પણ 57 કિ.ગ્રા વય જૂથમાં ભારત તરફથી આંતરરાષ્ટ્રીય મેડલો જીતવામાં સફળ રહી છે. 2025માં ઈન્ડોનેશિયા ખાતે આયોજિત એશિયન જુનિયર ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ તેમજ 2023માં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. શાહીને વર્ષ 2025માં મેક્કૂમાં આયોજિત એશિયન જુનિયર ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ તેમજ આજ વર્ષમાં ચાઈનીઝ તાઇપે ખાતે આયોજિત જુનિયર એશિયન ચેમ્પિયનશિપ કપમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. શાહીને 2025માં ઉઝબેકિસ્તાનમાં રમાયેલી એશિયન જુનિયર ચેમ્પિયનશિપમાં બ્રોન્ઝ જીત્યો હતો.
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