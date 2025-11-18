જૂનાગઢમાં જિલ્લા કક્ષાનો ખેલ મહાકુંભ, વિદ્યાર્થિનીઓથી લઈને ગૃહિણીઓએ મોટી સંખ્યામાં લીધો ભાગ
જુનાગઢમાં જિલ્લા કક્ષાનો ખેલ મહાકુંભ યોજાયો હતો. જેમાં આજે દોડ, ગોળા ફેંક, બરછી ફેંક, વોલીબોલ, ખોખો, કબડ્ડી અને આર્ચરી જેવી સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
જુનાગઢ: જુનાગઢ ખાતે આજે જિલ્લા કક્ષાનો ખેલ મહાકુંભ યોજાયો હતો. જેમાં આજે દોડ, ગોળા ફેંક, બરછી ફેંક, વોલીબોલ, ખોખો, કબડ્ડી અને આર્ચરી જેવી સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
આ ખેલ મહાકુંભમાં જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાંથી 2000 કરતાં વધારે શાળામાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થિનીઓ અને ઓપન કેટેગરીમાં નિવૃત્ત જીવન પસાર કરતી ગૃહિણીઓએ ભાગ લીધો હતો. આવતીકાલે એટલે કે, 19 નવેમ્બર બુધવારના રોજ પુરુષ વિભાગમાં આ જ પ્રકારે તમામ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
જુનાગઢ ખાતે આજે જિલ્લા કક્ષાનો ખેલ મહાકુંભ સ્પર્ધાનું આયોજન થયું હતું, જેમાં આજે મહિલાઓ માટે ખાસ વિવિધ સ્પર્ધાનું આયોજન થયું છે. આવતીકાલે આ જ રીતે ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત પુરુષો માટેની વિવિધ સ્પર્ધાનું પણ આયોજન થશે. આજે ખોખો, કબડ્ડી, દોડ, ગોળા ફેંક, આર્ચરી, વોલીબોલ અને બરછી ફેંક જેવી અલગ-અલગ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
જેમાં જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લાની શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થિનીઓની સાથે જૂનાગઢ શહેરની ઓપન કેટેગરીમાં આવતી અને નિવૃત્ત જીવન જીવતી મહિલાઓએ ભાગ લીધો હતો. આજે એને આવતી કાલે બુધવારે જિલ્લા કક્ષાની સ્પર્ધા પૂર્ણ થયા બાદ અંતિમ રૂપે જિલ્લા કક્ષાએથી રાજ્યસ્તરે સારા ખેલાડીઓ મળે તે માટેની અલગ-અલગ રમતની ટીમો પણ તૈયાર કરવામાં આવનાર છે.
મહિલા સ્પર્ધકોએ આજના જિલ્લા કક્ષાના ખેલ મહાકુંભમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે ભાગ લીધો હતો ભારતની પરંપરાગત ગણાતી રસ્સા ખેંચ જેવી સ્પર્ધામાં તમામ વય જૂથની મહિલા ખેલાડીઓ ખૂબ જ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. તો સાથે સાથે અન્ય મહિલા ખેલાડીઓએ રસ્સા ખેંચમાં સામેલ મહિલા ટીમનો ઉત્સાહ પણ વધાર્યો હતો.
તેઓ જ રીતે દોડ, ગોળા ફેંક, લાંબી કૂદ, બરછી ફેંક, વોલીબોલ અને ખોખો જેવી રમતમાં પણ શાળામાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થિનીઓએ ખૂબ ઉત્સાહ સાથે ભાગ લઈને તેમની પસંદગી આગામી દિવસોમાં જૂનાગઢ જિલ્લાની વિવિધ રમત-ગમતની ટીમોમાં સામેલ થાય તે માટે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરવા માટે એડીચોટીનું જોર પણ લગાવ્યું હતું.