કેવિન પીટરસને કરી ભવિષ્યવાણી, આ 4 ટીમો IPL 2026 માં પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થશે
ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર કેવિન પીટરસને ભવિષ્યવાણી કરી છે કે IPLની આ આવૃત્તિમાં કઈ 4 ટીમો પ્લેઓફમાં પહોંચશે.
Published : April 3, 2026 at 6:57 PM IST
KEVIN PIETERSEN: IPL 2026 સીઝનના પહેલા રાઉન્ડની મેચો પૂરી થયા પછી, ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ ખેલાડી કેવિન પીટરસને ભવિષ્યવાણી કરી છે કે કઈ ચાર ટીમો પ્લેઓફમાં પહોંચશે. પીટરસને પ્લેઓફની આગાહી કરી છે કારણ કે બધી ફ્રેન્ચાઇઝીઓએ અત્યાર સુધી ઓછામાં ઓછી એક મેચ રમી છે.
પીટરસને પ્લેઓફમાં પહોંચનારી ટીમોના નામ આપ્યા
પીટરસને, જે દિલ્હી કેપિટલ્સના ભૂતપૂર્વ માર્ગદર્શક પણ છે, તેમણે તેમની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા પ્લેઓફમાં પહોંચનારી સંભવિત ટીમોનો ખુલાસો કર્યો છે. આ વખતે, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ (MI), દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC), રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR) અને પંજાબ કિંગ્સ (PBK) ને પ્લેઓફમાં એકબીજા સામે ટક્કર આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીની મેચોના આધારે, તેમનું માનવું છે કે આ ચાર ટીમો પ્લેઓફમાં પહોંચશે. જોકે, મેચ દરમિયાન ખેલાડીઓને થયેલી ઇજાઓ જેવા પરિબળો આ ગણતરીઓને બદલી શકે છે, પીટરસને પોતાની પોસ્ટમાં એમ પણ લખ્યું છે.
Having watched the first round of matches in the IPL this season, as it stands, just on observations, this could be the top 4.— Kevin Pietersen🦏 (@KP24) April 3, 2026
MI, DC, RR, PUNJAB
This can all change with injuries etc, but that’s how I see it atm.
ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન RCB બહાર
પીટરસનની ભવિષ્યવાણીમાં સૌથી નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) ને બહાર કરવામાં આવી છે. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે જીત સાથે ટુર્નામેન્ટમાં સારી શરૂઆત છતાં, મિડલ ઓર્ડરમાં RCBનું ખરાબ ફોર્મ અને બોલરોની ફિટનેસ ટીમ માટે આંચકો બની શકે છે, એમ તેમણે કહ્યું. "બોલરો ટાઇટલ ઘરે લાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે. હાલમાં, RCB ટીમમાં સ્પિનરો અને હેઝલવુડની ફિટનેસ અંગે ચિંતાઓ છે."
રન ચેઝિંગ સરળ
તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આ સિઝનમાં રન ચેઝિંગ સરળ છે. મુંબઈ અને RCB એ સરળતાથી 200 થી વધુ સ્કોરનો પીછો કર્યો છે. તેથી, તેમણે કહ્યું કે આ સિઝનમાં 'ટોસ' ટીમ જેટલું જ મહત્વપૂર્ણ છે. દરમિયાન, તેમણે સૂચન કર્યું કે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK), કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) અને સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH) જેવી મોટી ટીમોએ પ્લેઓફમાં પહોંચવા માટે તેમની ટીમોમાં મોટા ફેરફારો કરવા પડશે.
IPL 2026 પોઈન્ટ ટેબલ
રાજસ્થાન રોયલ્સે પહેલી મેચ જીતી હતી અને હાલમાં 4.171 ના નેટ રન રેટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર છે. RCB બીજા, દિલ્હી અને મુંબઈ અનુક્રમે ત્રીજા અને ચોથા સ્થાને છે. હૈદરાબાદ કોલકાતાને હરાવીને પોતાનું ખાતું ખોલ્યું છે અને છઠ્ઠા સ્થાને છે. પંજાબ 5મા સ્થાને છે.
