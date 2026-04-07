'આઈપીએલના કારણે મારી કારકિર્દી ખતમ થઈ ગઈ' કેવિન પીટરસનનો ધડાકો
ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન કેવિન પીટરસને એક મોટું નિવેદન આપતા સ્વીકાર્યું છે કે IPL ને કારણે તેની કારકિર્દી અકાળે સમાપ્ત થઈ ગઈ.
Published : April 7, 2026 at 3:31 PM IST|
Updated : April 7, 2026 at 3:38 PM IST
KEVIN PIETERSEN BIG STATEMENT: ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અને ક્રિકેટ જગતના સૌથી સ્ટાઇલિશ બેટ્સમેનોમાંના એક, કેવિન પીટરસન ફરી એકવાર સમાચારમાં આવ્યા છે. આ વખતે, તે ફક્ત એક જ શોટ માટે નહીં, પરંતુ તેમની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી માટે છે. પીટરસને સીધો આરોપ લગાવ્યો છે કે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) માં તેમની ભાગીદારી અંગે ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB) સાથેના વિવાદે તેમની કારકિર્દી અકાળે સમાપ્ત કરી દીધી.
યુટ્યુબર રણબીર અલ્હાબાદિયા સાથેની એક મુલાકાતમાં, પીટરસને પોતાની લાગણીઓ વિશે ખુલીને વાત કરી છે. પીટરસને કહ્યું કે IPL ના શરૂઆતના વર્ષોમાં તેમને 'ગુનેગાર' તરીકે જોવામાં આવતા હતા. ECB એ તેમની સામે "ષડયંત્ર" રચવા માટે મીડિયાનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેના કારણે તેમને ટીમ છોડવાની ફરજ પડી હતી.
Pietersen claimed that his support for the IPL was the reason behind the cricket governing body resenting him and using the media to attack him, which led to him not playing an international career after the age of 33 :— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) April 6, 2026
“I made sacrifices, and they were big sacrifices. I lost… pic.twitter.com/Y4XGspyv6j
પીટરસનના મતે, જ્યારે તેમને ઇંગ્લેન્ડ ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા ત્યારે તેઓ માત્ર 33 વર્ષના હતા. તેમણે ત્યાં સુધીમાં 104 ટેસ્ટ રમી ચૂક્યા હતા. પીટરસને કહ્યું, "મેં ખૂબ મોટું બલિદાન આપ્યું છે. મારી કારકિર્દીનો અંત લાવવામાં સિસ્ટમ (ECB)નો હાથ છે. સામાન્ય રીતે હું 150-160 ટેસ્ટ રમ્યો હોત અને મારી પાસે લગભગ 12-13 હજાર રન બનાવવાની ક્ષમતા હતી. પરંતુ IPLમાં મારી રુચિને કારણે મને નિશાન બનાવવામાં આવ્યો હતો."
👕 104 Tests, 136 ODIs, 37 T20Is— ICC (@ICC) June 27, 2020
🏏 13,797 international runs
🌟 Third-highest run-scorer for 🏴 across formats
🥇 Top run-getter in England's 2005 #Ashes win
💥 Master of the 'switch-hit'
Happy birthday to Kevin Pietersen 🎉 pic.twitter.com/53xiQVeFfH
આજકાલ, ઇંગ્લેન્ડના લગભગ બધા ટોચના ખેલાડીઓ IPL રમી રહ્યા છે. પીટરસન યાદ કરે છે કે તે સમયે તે બોર્ડ સાથે લડતો હતો, અને આજના ખેલાડીઓ તેનો ફાયદો ઉઠાવી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટન જોસ બટલરે પણ તાજેતરમાં તેનો આભાર માન્યો હતો. કારણ કે પીટરસનના સંઘર્ષને કારણે ખેલાડીઓ માટે ફ્રેન્ચાઇઝ ક્રિકેટ રમવાનું સરળ બન્યું હતું.
પીટરસનની કારકિર્દી
કેવિન પીટરસન એક આક્રમક અને સ્ટાઇલિશ જમણા હાથનો બેટ્સમેન હતો. 2000 માં દક્ષિણ આફ્રિકાથી આવ્યા પછી તે ઇંગ્લેન્ડના સૌથી પ્રભાવશાળી આધુનિક ક્રિકેટરોમાંનો એક બન્યો. તેની દસ વર્ષની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી (2004-2014) માં, તેણે 47.28 ની સરેરાશથી 8,181 ટેસ્ટ રન બનાવ્યા. આ સમય દરમિયાન, તેણે 23 ટેસ્ટ સદી ફટકારી. તેણે 4,440 ODI રન પણ બનાવ્યા, જેમાં 9 સદીનો સમાવેશ થાય છે. 2005 માં ઐતિહાસિક એશિઝ વિજય દરમિયાન ઓવલ ખાતે તેમના નિર્ણાયક 158 રન અને 2010 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં 'પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ' તરીકે ઇંગ્લેન્ડને તેમના પ્રથમ વિશ્વ ખિતાબ તરફ દોરી જવા બદલ તેમને યાદ કરવામાં આવે છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે 2008 માં જ્યારે IPL શરૂ થઈ હતી, ત્યારે ECB એ તેના ખેલાડીઓને તેમાં ભાગ લેવાની મંજૂરી આપી ન હતી. જોકે પછીથી માત્ર ત્રણ અઠવાડિયા માટે પરવાનગી આપવામાં આવી હતી, પરંતુ પીટરસન અને બોર્ડ વચ્ચેનો તણાવ ઓછો થયો ન હતો. આજે, પીટરસન ખુશ જીવન જીવી રહ્યો છે, પરંતુ તે જૂના દિવસોના અન્યાયને ભૂલ્યો નથી.
