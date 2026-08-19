17 વર્ષની શાનદાર કારકિર્દીનો અંત, 544 વિકેટ અને 5554 રન સાથે આ ખેલાડીએ ક્રિકેટને અલવિદા કહ્યું
ઈંગ્લેન્ડના અનુભવી ઓલરાઉન્ડર અને વોરવિકશાયરના ખેલાડી કીથ બાર્કરે ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાની જાહેરાત કરી છે.
Published : August 19, 2026 at 5:42 PM IST
KEITH BARKER RETIRES: ઇંગ્લેન્ડના અનુભવી ઓલરાઉન્ડર અને વોરવિકશાયર ખેલાડી કીથ બાર્કરે તાત્કાલિક અસરથી વ્યાવસાયિક ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. 39 વર્ષીય બાર્કરની ક્રિકેટ કારકિર્દી 17 સીઝન સુધી ચાલી હતી. તેમણે પોતાની કારકિર્દીનો અંત એ જ ક્લબ સાથે કર્યો છે જ્યાંથી તેમણે પોતાની વ્યાવસાયિક ક્રિકેટ યાત્રા શરૂ કરી હતી.
ડાબા હાથના ઝડપી બોલર અને ડાબા હાથના બેટ્સમેન, બાર્કરે 2009 માં વોરવિકશાયર માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું. જોકે, આ સિઝનમાં 12 મહિનાના કરાર પર ક્લબમાં પાછા ફર્યા બાદ, તેમનું પ્રદર્શન અપેક્ષાઓ પર ખરું ઉતર્યું નથી. ઘૂંટણની ઈજાને કારણે તે ઘણી મેચ રમી શક્યો નથી અને આ સિઝનમાં ફક્ત બે કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપ મેચમાં મેદાનમાં ઉતર્યો છે. તેણે જૂનમાં સ્કારબોરોમાં યોર્કશાયર સામે તેની છેલ્લી મેચ રમી હતી, જે ડ્રોમાં સમાપ્ત થઈ હતી.
Keith Barker has announced his retirement with immediate effect.— Bears (@WarwickshireCCC) August 18, 2026
Congratulations Keith on an incredible career 👏
Once a Bear, always a Bear 💙
🐻 #YouBears pic.twitter.com/GufCoXuLuO
કીથ બાર્કરે 171 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં 5,554 રન બનાવ્યા છે. તેમની બેટિંગ એવરેજ 28.33 છે અને તેમના નામે 6 સદી છે. તેમણે બોલિંગ વિભાગમાં 544 વિકેટ લીધી છે, જેમાં 23 પાંચ વિકેટનો સમાવેશ થાય છે. ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં તેમનું શ્રેષ્ઠ બોલિંગ પ્રદર્શન 46 રનમાં 7 વિકેટ હતું, જે તેમણે 2021માં નોટિંગહામશાયર સામે હાંસલ કર્યું હતું.
તેમજ, તેમણે 2012માં ડરહામ સામે 70 રનમાં 11 વિકેટ લીધી હતી. રસપ્રદ વાત એ છે કે, વોરવિકશાયરે આ બંને સિઝનમાં કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપનો ખિતાબ જીત્યો હતો. બાર્કરે લિસ્ટ A અને T20 ક્રિકેટમાં 158 વિકેટ લીધી છે અને વ્હાઇટ-બોલ ક્રિકેટમાં 1,000 થી વધુ રન પણ બનાવ્યા છે.
ક્રિકેટને પોતાનો વ્યવસાય બનાવતા પહેલા, બાર્કર એક પ્રતિભાશાળી ફૂટબોલર પણ હતા. તેમણે અંડર-20 સ્તરે ઇંગ્લેન્ડનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. જોકે, પછીથી તેમણે સંપૂર્ણપણે ક્રિકેટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું નક્કી કર્યું અને અહીંથી તેમની શાનદાર ક્રિકેટ કારકિર્દીની શરૂઆત થઈ.
Former Hampshire all-rounder Keith Barker has announced his retirement from the game.— Hampshire Cricket (@hantscricket) August 18, 2026
He joined the Rose & Crown in 2019 and claimed 179 wickets and scored just shy of 2,000 runs in red ball matches.
Congratulations on a stellar career, Keith 🌟 pic.twitter.com/2E1DLT1LcN
બાર્કર તેમના નિવૃત્તિના નિર્ણય વિશે ભાવુક થઈ ગયા, તેમણે કહ્યું કે તેઓ હજુ પણ બોલ હાથમાં રાખીને સ્પર્ધા કરવા અને ટીમમાં યોગદાન આપવા માંગે છે. પરંતુ લાંબી કારકિર્દી અને શ્રેણીબદ્ધ ઇજાઓ પછી, તેમનું શરીર હવે તેમને વધુ રમવાની મંજૂરી આપતું નથી.
"મને હંમેશા ખબર હતી કે આ દિવસ આવશે, પરંતુ તે નિર્ણય લેવાનું સરળ બનાવતું નથી. મને હજુ પણ સ્પર્ધા કરવાની ઇચ્છા છે, મને હજુ પણ મારા હાથમાં બોલ રાખવાની આશા છે અને મને હજુ પણ લાગે છે કે હું ટીમમાં યોગદાન આપી શકું છું. કમનસીબે, લાંબી કારકિર્દી અને ઘણી ઇજાઓ પછી, મારું શરીર મને કહી રહ્યું છે કે હવે સમય આવી ગયો છે." તેમણે કહ્યું કે વોરવિકશાયર અને તે શહેરમાં જ્યાં તેઓ ઘર માનતા હતા ત્યાં તેમની કારકિર્દીનો અંત લાવવો ખાસ હતો.
17 વર્ષની કારકિર્દીને અલવિદા
કીથ બાર્કરે તેમના 17 વર્ષના વ્યાવસાયિક ક્રિકેટ કારકિર્દીમાં વોરવિકશાયર અને હેમ્પશાયરમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું હતું. તેમણે તેમના ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન, ડાબા હાથની ઝડપી બોલિંગ અને ઉપયોગી બેટિંગથી કાઉન્ટી ક્રિકેટમાં પોતાના માટે એક ખાસ સ્થાન બનાવ્યું હતું. હવે, ઈજા અને ઉંમરને કારણે, બાર્કરે ક્રિકેટને અલવિદા કહેવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ આ રમતને ખૂબ જ યાદ કરશે પરંતુ કહે છે કે તેઓ ગર્વ, કૃતજ્ઞતા અને સંતોષ સાથે તેમની ક્રિકેટ યાત્રા છોડી રહ્યા છે.
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