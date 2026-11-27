આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર કાઠિયાવાડની શાન: પુષ્કરના આંતરરાષ્ટ્રીય અશ્વ મેળામાં પ્રથમવાર કાઠિયાવાડી વછેરા-વછેરીઓ ઉતરશે રિંગમાં
રાજસ્થાનનું પુષ્કર એક એવુ સ્થળ છે કે, જ્યાં આજથી નહીં પરંતુ રાજા રજવાડાઓના સમયથી રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય અશ્વ મેળાનું આયોજન થતું હોય છે.
Published : November 27, 2026 at 2:06 PM IST
જૂનાગઢ: રાજસ્થાનના પુષ્કર ખાતે આગામી દિવસોમાં આયોજિત થનારા આંતરરાષ્ટ્રીય અશ્વ મેળામાં ગુજરાતની શાન સમા કાઠિયાવાડી ઘોડાઓ પોતાનો દબદબો બતાવવા સજ્જ બન્યા છે. આ આંતરરાષ્ટ્રીય અશ્વ હરીફાઈમાં પ્રથમ વખત કાઠિયાવાડી વછેરા અને વછેરીઓને રિંગ સ્પર્ધામાં સામેલ કરવાનો ઐતિહાસિક નિર્ણય લેવાયો છે. કાઠિયાવાડી અશ્વોની ચપળતા અને અનોખી ખાસિયતોને જોતા, આગામી સ્પર્ધામાં તેઓ અન્ય નસલના ઘોડાઓને પાછળ રાખીને વિજેતા બને તેવી ઉજળી શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે.
પુષ્કરના મેળામાં કાઠીયાવાડી નસલના ઘોડાઓ
રાજસ્થાનનું પુષ્કર આ એક એવુ સ્થળ છે કે જ્યાં આજથી નહીં પરંતુ રાજા રજવાડા ઓના સમયથી રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય અશ્વ મેળાનું આયોજન થતું હોય છે, જેમાં ભારતની સાથે વિશ્વની સારી પ્રજાતિના અશ્વો સામેલ થતા હોય છે. પુષ્કર મેળામાં સામેલ થયેલા અશ્વોને તેમની શારીરિક મજબૂતી અને તેની કદ તેમજ કાઠીને ધ્યાન રાખીને એક બે અને ત્રણ ક્રમમાં વિજેતા જાહેર કરાતા હોય છે, જેમાં અલગ અલગ કેટેગીરીમાં વછેરા અને વછેરીનું પ્રદર્શન ધ્યાન રાખીને અંતિમ ત્રણ વિજેતા અશ્વોની પસંદગી કરાય છે.
આગામી દિવસોમાં કાઠીયાવાડી અશ્વો સામેલ
રાજસ્થાનના પુષ્કરમાં આયોજિત રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય અશ્વ પ્રતિયોગીતામાં હવે કાઠીયાવાડી વછેરા અને વછેરી પણ જોવા મળશે, જેની શરૂઆત તાજેતરમાં જ પૂર્ણ થયેલ પુષ્કર મેળામાંથી સામે આવી રહી છે. આવનારા દિવસોમાં અહીં આયોજિત થતા મેળામાં કાઠીયાવાડી વછેરા અને વછેરી માટે રીંગ થવાની શક્યતા પણ ઊભી થઈ છે, જેના ભાગરૂપે કાઠીયાવાડી અશ્વના માલિકોને પુષ્કરમાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં પ્રાથમિક તબક્કે તેનું પ્રદર્શન ચકાસવામાં આવ્યું હતું .
કાઠીયાવાડી અશ્વના માલિકનો પ્રતિભાવ
જૂનાગઢમાં રહેતા અશ્વ પ્રેમી રાજુભાઈ રાડા પાછલા 20 વર્ષથી કાઠીયાવાડી ઘોડાના સંવર્ધનમાં ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છે. અગાઉ તેમના ઘોડાઓ મહારાષ્ટ્રના સારણખેડા, સુરત અને બનાસકાંઠામાં આયોજિત અશ્વોની વિવિધ સ્પર્ધામાં પહેલો બીજો અને ત્રીજો ક્રમ પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યા છે. રાજુ રાડા જણાવે છે કે, પુષ્કરમાં આયોજિત રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય અશ્વ સ્પર્ધામાં કાઠીયાવાડી નસલના ઘોડાને સામેલ કરવાનો નિર્ણય ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે. અગાઉ પુષ્કર મેળામાં અલગ અલગ નસલના મારવાડી થોરોબ્રીડ અને પોની પ્રજાતિના ઘોડાને સામેલ કરવામાં આવતા હતા પરંતુ હવે આવનારા દિવસોમાં આ કેટેગરીમાં વધારો થઈને તેમાં કાઠીયાવાડી નસલના વછેરા અને વછેરીને રીંગ માટે સામેલ થવા માટે પસંદ કરવામાં આવનાર છે.
એક અશ્વ પાલક તરીકે અને તેમાં પણ કાઠીયાવાડી અશ્વના માલિક હોવાને કારણે આ ઘટના તેમના માટે ખૂબ મહત્વની છે. મહારાણા પ્રતાપનો ચેતક ઘોડો કાઠીયાવાડી નસલનો હતો, તો રાજા રજવાડાઓના સમયમાં થતા યુદ્ધોમાં પણ સૌથી વધારે કાઠીયાવાડી અશ્વનો ઉપયોગ થતો હતો આવા નસલના ઘોડાને હવે પુષ્કરમાં આયોજિત આંતરરાષ્ટ્રીય અશ્વ મેળામાં સામેલ કરવાનો નિર્ણય ખૂબ જ યોગ્ય છે.
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