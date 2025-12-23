વિરાટ કોહલીના કારણે આ મેચ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં યોજાશે નહીં, અન્ય સ્થળે ખસેડવામાં આવી
કર્ણાટક પોલીસે ચિન્નાસ્વામી ખાતે દિલ્હી અને આંધ્રપ્રદેશ વચ્ચે વિજય હજારે ટ્રોફી મેચ માટે પરવાનગી આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે.
Published : December 23, 2025 at 7:19 PM IST
બેંગલુરુ: ભારતની એક-દિવસીય ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ, વિજય હજારે ટ્રોફી, આવતીકાલે, 24 ડિસેમ્બરથી શરૂ થવા જઈ રહી છે. ટુર્નામેન્ટના શરૂઆતના દિવસે ચાર ટીમો એકબીજા સામે ટકરાશે. એક મેચ, દિલ્હી વિરુદ્ધ આંધ્રપ્રદેશ, અનિશ્ચિતતાના વાદળોનો સામનો કરી રહી છે. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાનારી આ મેચમાં વિરાટ કોહલી રમવાની અપેક્ષા છે.
ગંભીર સુરક્ષા અને ભીડ નિયંત્રણની ચિંતાઓને ટાંકીને, કર્ણાટક પોલીસે ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે દિલ્હી અને આંધ્રપ્રદેશ વચ્ચે વિજય હજારે ટ્રોફી મેચ માટે પરવાનગી આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે. બેંગલુરુ પોલીસ કમિશનર સીમંત કુમાર, ગ્રેટર બેંગલુરુ ઓથોરિટીના અધિકારીઓ અને ફાયર વિભાગ દ્વારા સંપૂર્ણ નિરીક્ષણ બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો, જેમણે સ્થળના માળખાગત સુવિધાઓ અને કટોકટીની તૈયારીમાં ગંભીર ખામીઓ શોધી કાઢી હતી.
Karnataka Govt Denies Permission for Tomorrow’s Match at Chinnaswamy Stadium— Yasir Mushtaq (@path2shah) December 23, 2025
Bengaluru
Bengaluru Police Commissioner Seemant Kumar Singh stated that the committee which inspected the #ChinnaswamyStadium yesterday has submitted its report and based on the findings, permission… pic.twitter.com/tgMt2q68JG
બેંગલુરુ પોલીસ કમિશનર સીમંત કુમાર સિંહે જણાવ્યું હતું કે, "ગૃહ વિભાગના નિર્દેશ પર સોમવારે એક સમિતિએ સ્ટેડિયમની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે પોલીસ સહિત વિવિધ વિભાગોના અધિકારીઓ સાથે સ્ટેડિયમનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. અધિકારીઓના અહેવાલ મુજબ, બુધવારે ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં મેચ માટે પરવાનગી આપવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો છે." સમિતિએ વિગતવાર અહેવાલ પણ આપ્યો છે.
વૈકલ્પિક સ્ટેડિયમ વિશે કોઈ માહિતી નથી
જોકે, કર્ણાટક રાજ્ય ક્રિકેટ એસોસિએશને હજુ સુધી વૈકલ્પિક સ્ટેડિયમ વિશે કોઈ માહિતી શેર કરી નથી. જો મેચ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં ન યોજાઈ શકે, તો બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી. વિજય હજારે ટ્રોફીની ચાર મેચ 24 ડિસેમ્બરે યોજાવાની છે, જેમાંથી ત્રણ અલુર મેદાન પર છે. ઓડિશા અને સૌરાષ્ટ્ર ગ્રાઉન્ડ વન પર એકબીજાનો સામનો કરશે, જ્યારે ગુજરાત અને સર્વિસીસ ગ્રાઉન્ડ ટુ પર એકબીજાનો સામનો કરશે. હરિયાણા અને રેલવે ગ્રાઉન્ડ થ્રી પર એકબીજાનો સામનો કરશે. દિલ્હી અને આંધ્ર વચ્ચેની ચોથી મેચ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાવાની હતી.
દર્શકો વિના મેચ રમવાની વિનંતી
અગાઉ, અહેવાલો બહાર આવ્યા હતા કે કર્ણાટક રાજ્ય ક્રિકેટ એસોસિએશન (KSCA) ના પ્રમુખ વેંકટેશ પ્રસાદે રાજ્યના ગૃહમંત્રી જી. પરમેશ્વર સાથે મુલાકાત કરી હતી અને દર્શકો વિના મેચ રમવાની વિનંતી કરી હતી, પરંતુ અધિકારીઓ મક્કમ છે. નોંધનીય છે કે 4 જૂને, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) ના વિજય ઉજવણી દરમિયાન બેંગલુરુના ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ નજીક થયેલી નાસભાગમાં 11 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા.
BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે મેચ યોજાશે
એવા અહેવાલો પણ સામે આવી રહ્યા છે કે બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાનારી તમામ વિજય હજારે ટ્રોફી મેચોને BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે ખસેડવામાં આવી છે. દિલ્હી ડિસ્ટ્રિક્ટ ક્રિકેટ એસોસિએશન (DDCA) ના એક અધિકારીએ મંગળવારે IANS ને જણાવ્યું હતું કે, "એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાનારી તમામ વિજય હજારે ટ્રોફી મેચો હવે BCCI સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (BCCI CoE) ખાતે યોજાશે, જે સુરક્ષા કારણોસર રાજ્ય સરકારની વિનંતી પર દિવસની શરૂઆતમાં લેવામાં આવ્યો હતો." અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે પ્રથમ મેચમાં ભાગ લેનાર બંને ટીમોને જાણ કરવામાં આવી છે, અને તેમનો મેચ પહેલાનો તાલીમ સત્ર હવે BCCI CoE ખાતે યોજાશે. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "દિલ્હીની ટીમને આ વિશે જાણ કરવામાં આવી છે, અને આંધ્ર સામેનો તેમનો મેચ પહેલાનો પ્રેક્ટિસ સત્ર હવે CoE ખાતે યોજાશે."
વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26
વિજય હજારે ODI ટુર્નામેન્ટની આ સિઝનમાં, વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા અને કેએલ રાહુલ ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ODI શ્રેણી પહેલા ઘરેલુ ક્રિકેટ રમશે. કોહલી 15 વર્ષ પછી વિજય હજારે ટ્રોફીમાં રમવા માટે તૈયાર છે. છેલ્લે 2010 માં વિજય હજારે ટ્રોફીમાં રમનાર વિરાટે દિલ્હી માટે પાંચ મેચમાં 229 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં બે અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. હવે, તે 15 વર્ષ પછી ફરી દિલ્હી માટે બેટિંગ કરવા માટે તૈયાર છે.
ટુર્નામેન્ટની લીગ મેચ 24 ડિસેમ્બરથી 8 જાન્યુઆરી સુધી રમાશે, જેમાં ક્વાર્ટર ફાઇનલ 12 જાન્યુઆરીએ અને સેમિફાઇનલ 15 જાન્યુઆરીએ રમાશે. ફાઇનલ મેચ 18 જાન્યુઆરીએ બેંગલુરુમાં યોજાશે. આ શ્રેણીમાં કુલ 38 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે, જેમાં મધ્યપ્રદેશ, મુંબઈ, દિલ્હી, કોલકાતા, કર્ણાટક અને કેરળનો સમાવેશ થાય છે.
આ પણ વાંચો: