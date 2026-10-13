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રાહુલ દ્રવિડના પુત્રની તોફાની ઇનિંગ્સ, સેહવાગના પુત્રની ટીમને આપી કારમી હાર

કર્ણાટકે વિનુ માંકડ ટ્રોફીમાં દિલ્હી પર 198 રનનો ભવ્ય વિજય મેળવ્યો. કર્ણાટકની કેપ્ટનશીપ અન્વય દ્રવિડે અને દિલ્હીની કેપ્ટનશીપ આર્યવીર સેહવાગે સંભાળી.

વીરેન્દ્ર સેહવાગ-રાહુલ દ્રવિડ
વીરેન્દ્ર સેહવાગ-રાહુલ દ્રવિડ (GETTY & AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 13, 2026 at 3:23 PM IST

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ભારતની અગ્રણી અંડર-19 વન-ડે ટુર્નામેન્ટ 'વિનુ માંકડ ટ્રોફી' હાલમાં રમાઈ રહી છે. આ ટુર્નામેન્ટની 43મી મેચમાં કર્ણાટક અને દિલ્હીની ટીમો સામસામે હતી. રાહુલ દ્રવિડના પુત્ર અન્વય કર્ણાટક ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે, જ્યારે વીરેન્દ્ર સેહવાગના પુત્ર આર્યવીર દિલ્હી ટીમની કમાન સંભાળી રહ્યા છે. વિશાખાપટ્ટનમમાં રમાયેલી આ મેચમાં રનનો વરસાદ જોવા મળ્યો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા કર્ણાટકે 418 રન બનાવ્યા અને દિલ્હી સામે 198 રનથી વિશાળ વિજય મેળવ્યો.

કર્ણાટકના બે બેટ્સમેનોની સદી

કર્ણાટક તરફથી નીતિશ આર્યા અને ધ્રુવ કૃષ્ણને સદી ફટકારી હતી. નીતિશે 109 બોલમાં 111 રન બનાવ્યા, જ્યારે ધ્રુવે માત્ર 51 બોલમાં 103 રન ફટકાર્યા હતા. 35મી ઓવરના અંતે ટીમનો સ્કોર બે વિકેટે 227 રન હતો; આ જ ઓવર દરમિયાન અન્વય દ્રવિડ બેટિંગ કરવા મેદાન પર આવ્યા હતા. છેલ્લી 15 ઓવરમાં ટીમે 191 રન ફટકારીને મેચનું ચિત્ર સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યું હતું.

અન્વય દ્રવિડની 41 બોલમાં 85 રનની તોફાની ઇનિંગ્સ

કેપ્ટન અન્વય દ્રવિડ ચોથા ક્રમે બેટિંગ કરવા આવ્યા હતા અને 85 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા હતા. તેમણે માત્ર 41 બોલનો સામનો કર્યો અને સાત ચોગ્ગા તથા પાંચ છગ્ગા ફટકાર્યા. 17 વર્ષીય અન્વય ભારતીય અંડર-19 વન-ડે (ODI) ટીમનો પણ હિસ્સો છે અને વિકેટકીપર તરીકેની ભૂમિકા ભજવે છે. દ્રવિડે કૃષ્ણન સાથે 63 બોલમાં 130 રનની ભાગીદારી નોંધાવી હતી અને અનિકેત રેડ્ડી સાથે મળીને 22 બોલમાં વધુ 57 રન જોડ્યા હતા; આ યોગદાનને કારણે તેમની ટીમ કુલ 418 રનનો સ્કોર ખડકવામાં સફળ રહી હતી.

સારી શરૂઆત બાદ આર્યવીર આઉટ

આટલા વિશાળ લક્ષ્યાંક સામે દિલ્હીની બેટિંગ લાઇનઅપ નિષ્ફળ રહી હતી. દિલ્હીના કેપ્ટન આર્યવીર સેહવાગે 35 બોલમાં 32 રન બનાવ્યા, પરંતુ અન્ય કોઈ બેટ્સમેન લાંબા સમય સુધી ક્રિઝ પર ટકી શક્યો નહીં. વિકેટકીપર અભિરાજ ગગન સિંહે 59 રનની સર્વોચ્ચ ઇનિંગ્સ રમી હતી. ટીમની ઇનિંગ્સ 42મી ઓવરમાં 220 રનમાં સમેટાઈ ગઈ હતી. કર્ણાટક માટે ધ્યાન હીરેમઠ સૌથી સફળ બોલર સાબિત થયા હતા, જેમણે 8.1 ઓવરમાં માત્ર 19 રન આપીને પાંચ વિકેટ ઝડપી હતી.

કર્ણાટક હાલમાં ગ્રુપ Eમાં પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં ટોચના સ્થાને છે; તેમણે ત્રણ મેચમાંથી બેમાં જીત અને એકમાં હાર મેળવી છે. તેની સામે, દિલ્હી સૌથી નીચેના સ્થાને છે; ટીમે ત્રણ મેચમાંથી માત્ર એકમાં જીત મેળવી છે અને તેમનો નેટ રન રેટ નકારાત્મક છે.

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વિનુ માંકડ ટ્રોફી
અન્વય દ્રવિડ
આર્યવીર સેહવાગ
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