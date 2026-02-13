RCBના ચાહકો માટે સારા સમાચાર, કર્ણાટક સરકારે ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં મેચો યોજવાની મંજૂરી આપી
કર્ણાટક સરકારે RCB ને બેંગલુરુના ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં તેની મેચો યોજવાની સત્તાવાર મંજૂરી આપી છે.
RCB Matches in Bengaluru: IPL 2026 પહેલા વિરાટ કોહલી અને RCB ચાહકો માટે સારા સમાચાર આવી રહ્યા છે. IPL 2025 પછી ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં થયેલી ભાગદોડ બાદ, એવું લાગતું હતું કે RCB મેચો બેંગલુરુમાં નવું સ્ટેડિયમ ન બને ત્યાં સુધી યોજાશે નહીં. એવા અહેવાલો પણ હતા કે, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ મેનેજમેન્ટ તેમની મેચો નવી મુંબઈ ખસેડવાનું વિચારી રહ્યું છે. જોકે, સરકારે સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી છે કે RCB અને વિરાટ કોહલીના ચાહકો હવે બેંગલુરુમાં IPL 2026 ની મેચો જોઈ શકશે.
કર્ણાટક સરકારે આપી પરવાનગી
કર્ણાટક સરકારે RCB ને બેંગલુરુના ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં તેની મેચો યોજવાની સત્તાવાર મંજૂરી આપી છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી ડીકે શિવકુમારે X પર પોસ્ટ કરીને જણાવ્યું હતું કે, સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને, તેઓ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં IPL મેચો યોજવાની મંજૂરી આપે છે. તેમણે કહ્યું, "બેંગલુરુ અને કર્ણાટકના ક્રિકેટ ચાહકો માટે સારા સમાચાર."
Good News for Cricket Lovers of Bengaluru & Karnataka— DK Shivakumar (@DKShivakumar) February 12, 2026
In the interest of the sport and its fans, the Cabinet today has taken an important decision to permit the conduct of IPL matches at Chinnaswamy Stadium, while keeping public safety paramount.
The recommendations of the…
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "રમત અને ચાહકોના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને, કેબિનેટે જાહેર સલામતીને પ્રાથમિકતા આપતા, ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં IPL મેચો યોજવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. ન્યાયાધીશ જોન માઈકલ ડી'કુન્હાની ભલામણો પર ધ્યાન આપવામાં આવશે, જેના પરિણામે ટિકિટિંગ, ભીડ અને સ્ટેડિયમ અંગે કડક શિસ્ત બનાવવામાં આવશે. અમે જવાબદારીપૂર્વક આગળ વધીશું."
RCB છેલ્લા કેટલાક સમયથી નવા હોમ વેન્યુની શોધમાં
કર્ણાટક સરકારે ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં IPL મેચો યોજવાની પરવાનગી આપી હોવા છતાં, RCB છેલ્લા કેટલાક સમયથી નવા હોમ વેન્યુની શોધમાં છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે તેઓ નવી મુંબઈના DY પાટિલ સ્ટેડિયમને તેમનું હોમ સ્ટેડિયમ બનાવવા માંગે છે. રાયપુર અને ઇન્દોરમાં મેચો યોજવાની પણ ચર્ચા થઈ હતી. જોકે, MI એ RCB ને નવી મુંબઈમાં હોમ મેચો યોજવાનું વિચારતા પહેલા અન્ય સ્થળો સાથે સલાહ લેવાની સલાહ આપી છે. તેઓ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં મેચોનું આયોજન કરશે કે નહીં તે જોવાનું બાકી છે.
