કેએલ રાહુલની શાનદાર સદી; 42 વખતની રણજી ચેમ્પિયન મુંબઈની ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં હાર

2025-26 રણજી ટ્રોફીના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં, કર્ણાટક ક્રિકેટ ટીમે 42 વખતની વિજેતા મુંબઈને 4 વિકેટથી હરાવીને સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો.

Published : February 9, 2026 at 6:46 PM IST

Karnataka beat Mumbai: 2025-26 રણજી ટ્રોફીના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં, કર્ણાટક ક્રિકેટ ટીમે 42 વખતની ચેમ્પિયન મુંબઈને ચાર વિકેટથી હરાવીને સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. કેએલ રાહુલ મેચનો હીરો રહ્યો, તેણે દબાણ હેઠળ શાનદાર સદી ફટકારી અને ટીમને યાદગાર વિજય તરફ દોરી ગયો. આ કેએલ રાહુલની 24મી ફર્સ્ટ-ક્લાસ સદી અને નવમી રણજી ટ્રોફી સદી હતી. આ હાર સાથે, આ સિઝનમાં મુંબઈની તકો સમાપ્ત થઈ ગઈ છે.

કેએલ રાહુલ અને સ્મિરનની ભાગીદારી: કર્ણાટકને મેચ જીતવા માટે 325 રનનો લક્ષ્યાંક આપવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ કેએલ રાહુલે શાનદાર બેટિંગ કરી. તેણે એક છેડો પકડી રાખ્યો અને 182 બોલમાં શાનદાર 130 રન બનાવ્યા, ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં તેની 24મી સદી ફટકારી. આ સદીએ માત્ર મેચનો માર્ગ જ બદલી નાખ્યો નહીં પરંતુ મુંબઈની આશાઓ પર પણ પાણી ફેરવી દીધું. રાહુલને સ્મિરન રવિચંદ્રનનો પૂરતો સાથ મળ્યો. સ્મીરનના અણનમ 83 રનની મદદથી ટીમ લક્ષ્ય હાંસલ કરવામાં મદદ મળી. તેણે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં સંયમ સાથે બેટિંગ કરી. બંને વચ્ચે 147 રનની ભાગીદારીએ કર્ણાટકનો વિજય લગભગ સુનિશ્ચિત કરી દીધો. કેએલ રાહુલના આઉટ થયા પછી, સ્મૃતિ રવિચંદ્રને કમાન સંભાળી અને અણનમ 83 રન સાથે ટીમને વિજય તરફ દોરી ગઈ.

કેએલ રાહુલની શાનદાર બેટિંગ: કેએલ રાહુલ આ મેચની પહેલી ઇનિંગમાં ખાસ કંઈ કરી શક્યો ન હતો અને 28 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો, પરંતુ કર્ણાટકે હજુ પણ 53 રનની મહત્વપૂર્ણ લીડ મેળવી હતી. બીજી ઇનિંગમાં, રાહુલે સંપૂર્ણપણે અલગ શૈલીમાં બેટિંગ કરી અને પોતાના અનુભવનો પૂરો લાભ લીધો. પોતાની સદી પૂરી કર્યા પછી પણ, તેણે વધુ ઉજવણી કરી નહીં અને ટીમની જીત પર સંપૂર્ણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. આ જીત સાથે, કર્ણાટક સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવી લીધું છે. હવે, કર્ણાટક ફાઇનલમાં પહોંચવાના લક્ષ્ય સાથે 15 થી 19 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન બેંગલુરુમાં ઉત્તરાખંડનો સામનો કરશે. ઘરઆંગણે મુંબઈ જેવી મજબૂત અને અનુભવી ટીમને હરાવીને, કર્ણાટકની ટીમ આ સિઝનની રણજી ટ્રોફીમાં ટાઇટલના દાવેદાર તરીકે ઉભરી આવી છે.

