જૂનાગઢ માટે ગૌરવની ક્ષણ, કર્મવીર સિંહ જાડેજા હિસાર ખાતે રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં લેશે ભાગ

રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ આયોજિત થતી રાષ્ટ્રીય શાળા રમતગમત સ્પર્ધાની ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં ગુજરાતની ટીમમાં જૂનાગઢના કર્મવીર સિંહ જાડેજાની પસંદગી થઈ છે.

ગુજરાતની ક્રિકેટ ટીમમાં જૂનાગઢનો કર્મવીર સિંહ જાડેજા
ગુજરાતની ક્રિકેટ ટીમમાં જૂનાગઢનો કર્મવીર સિંહ જાડેજા (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 2, 2025 at 1:42 PM IST

જૂનાગઢ: જૂનાગઢ ક્રિકેટની રમતને લઈને હવે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પોતાની ઉપસ્થિતિ નોંધાવી રહ્યું છે. હરિયાણાના હિસાર ખાતે રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થયું છે, જેમાં સમગ્ર દેશના તમામ રાજ્યોમાંથી ક્રિકેટની ટીમો ભાગ લઈ રહી છે. હિસાર ખાતે ગુજરાતની ટીમ ચેમ્પિયન બને તો આ વર્ષમાં શ્રીલંકા ખાતે આયોજિત આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેશે, જેમાં એક ખેલાડી તરીકે જુનાગઢ અને કર્મવીર સિંહ જાડેજા ગુજરાતને ભારતની સાથે જૂનાગઢને ક્રિકેટની દુનિયામાં ચમકતું કરે તેવા ઉજળા સંજોગો પ્રાપ્ત થયા છે.

જૂનાગઢનો યુવાન ખેલાડી ગુજરાત ક્રિકેટ ટીમમાં

અંન્ડર-19 કેટેગરીમાં ક્રિકેટ રમતો જૂનાગઢનો કર્મવીર સિંહ જાડેજા નામનો ક્રિકેટ ખેલાડી ગુજરાતની ટીમમાં પસંદ થયો છે. દર વર્ષે શાળાકીય રમતગમત સ્પર્ધા નું આયોજન થાય છે, જેમાં સમગ્ર ગુજરાત માંથી ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડીઓની પસંદગી કરવામાં આવતી હોય છે. જેમાં જૂનાગઢના ક્રિકેટ ખેલાડી કર્મવીર સિંહ જાડેજાની પ્રસંગે થઈ છે જે આ મહિનામાં હરિયાણાના હિસાર ખાતે આયોજિત રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં ગુજરાતની ટીમના ખેલાડી તરીકે પોતાનો દમ ખમ દેખાડશે.

ગુજરાતની ક્રિકેટ ટીમમાં જૂનાગઢનો કર્મવીર સિંહ જાડેજા (Etv Bharat Gujarat)
KL રાહુલ થી પ્રભાવીત કર્મવીર સિંહ

સાત વર્ષની વયથી ક્રિકેટ રમતો કર્મવીર સિંહ જાડેજાએ ક્રિકેટને કારકિર્દી બનાવવાની શરૂઆત ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી કે એલ રાહુલને જોઈને કરી હતી. જે રીતે કે એલ રાહુલનું ટાઈમિંગ અને શોર્ટ સિલેક્શનની ક્ષમતા કર્મવીર સિંહ જાડેજાને સ્પર્શી ગઈ અને ત્યારથી જ તેણે ક્રિકેટરને કેરિયર તરીકે પસંદ કર્યું. અંડર-14, અંડર-16 અને અંડર-19 જિલ્લા કક્ષાની ટીમમાં પણ કર્મવીરસિંહ ભાગ લઈને રાજ્ય કક્ષાએ ગુજરાતની ટીમમાં પસંદગી પામ્યો છે. પસંદગી પામ્યા બાદ પોરબંદર ખાતે દિલીપ સિંહ ક્રિકેટ મેદાનમાં પણ પાછલા ચાર મહિનાથી તે રાષ્ટ્રીય કક્ષાના ક્રિકેટની નિષ્ણાત કોચ પાસેથી બેઝિક તાલીમ પણ મેળવી રહ્યો છે, જે પૂર્ણ કરીને આજે તે હરિયાણા ખાતે ગુજરાતની ટીમ વતી ક્રિકેટ રમવા માટે રવાના થયો છે.

કર્મવીર સિંહ જાડેજા અને સિનીયર કોચ હનીફભાઈ કુરેશી
કર્મવીર સિંહ જાડેજા અને સિનીયર કોચ હનીફભાઈ કુરેશી (Etv Bharat Gujarat)
ગુજરાતની ટીમ ચેમ્પિયન બને તો શ્રીલંકા ખાતે જશે કર્મવીર સિંહ

હરિયાણાના હિસારમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાની શાળાકીય રમત ગમત સ્પર્ધામાં ગુજરાતની ટીમ ચેમ્પિયન બને તો શ્રીલંકામાં આયોજિત આંતરરાષ્ટ્રીય શાળાકીય સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા માટે જશે જેમાં એક ખેલાડી તરીકે કર્મવીર સિંહ જાડેજાનો પણ સમાવેશ થશે. જિલ્લા પંચાયત સંચાલિત રમતગમત સંકુલમાં ક્રિકેટની પ્રાથમિક અને બેઝિકની સાથે રમતના તમામ ગુણો શીખીને કર્મવીર સિંહ જાડેજા ગુજરાતની ટીમમાં પસંદ થયો છે, જેને તેના કોચ અને જિલ્લા પંચાયત રમતગમત સંકુલના નોડેલ અધિકારી પણ કર્મવીરસિંહની ક્રિકેટ પ્રત્યેનો લગાવ અને તેના રમતને બિરદાવી રહ્યા છે.

