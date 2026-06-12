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ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન કેન વિલિયમસનનો મોટો નિર્ણય, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી લીધી નિવૃત્તિ

ન્યૂઝીલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમના દિગ્ગજ ખેલાડીઓમાં ગણાતા કેન વિલિયમસને ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાની જાહેરાત કરી છે.

kane williamson announces retirement
kane williamson announces retirement (ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 12, 2026 at 5:42 PM IST

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KANE WILLIAMSON: ન્યૂઝીલેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન કેન વિલિયમસને, જેમને વિશ્વ ક્રિકેટના શ્રેષ્ઠ બેટ્સમેનોમાંના એક ગણવામાં આવે છે, તેમણે ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસ દરમિયાન લોર્ડ્સ ટેસ્ટના સમાપન પછી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. વિલિયમસનના નામે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ન્યૂઝીલેન્ડ માટે સૌથી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ છે, તેમણે તેમના 16 વર્ષના કરિયરમાં 48 સદી સહિત કુલ 19,346 રન બનાવ્યા છે. અગાઉ મર્યાદિત ઓવરના ફોર્મેટથી દૂર રહી ચૂકેલા, તેમણે હવે ટેસ્ટ ફોર્મેટમાંથી પણ નિવૃત્તિ લઈને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને સંપૂર્ણપણે અલવિદા કહી દીધું છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ન્યૂઝીલેન્ડ માટે સૌથી વધુ રન

ન્યૂઝીલેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન કેન વિલિયમસને, જેમને વિશ્વ ક્રિકેટના શ્રેષ્ઠ બેટ્સમેનોમાંના એક ગણવામાં આવે છે, તેમણે ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસ દરમિયાન લોર્ડ્સ ટેસ્ટના સમાપન પછી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. વિલિયમસનના નામે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ન્યૂઝીલેન્ડ માટે સૌથી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ છે, તેમણે તેમના 16 વર્ષના કરિયરમાં 48 સદી સહિત કુલ 19,346 રન બનાવ્યા છે. અગાઉ મર્યાદિત ઓવરના ફોર્મેટથી દૂર રહી ચૂકેલા, તેમણે હવે ટેસ્ટ ફોર્મેટમાંથી પણ નિવૃત્તિ લઈને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને સંપૂર્ણપણે અલવિદા કહી દીધું છે.

2019 વર્લ્ડ કપમાં પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ બન્યો

કેન વિલિયમસનના આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રદર્શનની વાત કરીએ તો, કિવી ટીમ તેમની કેપ્ટનશીપ હેઠળ 2019 ના ODI વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં પહોંચી હતી અને તેમને પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, વિલિયમસનને 2019 માં ICC ટેસ્ટ પ્લેયર ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ જીત્યો હતો. તેમના કારકિર્દીના આંકડાઓમાં ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 9,515 રન, ODI માં 7,256 રન અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 2,575 રનનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, ન્યુઝીલેન્ડની ટીમે તેમના નેતૃત્વ હેઠળ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપનો ખિતાબ જીત્યો હતો.

કેપ્ટનશીપમાં શાનદાર રેકોર્ડ

કેન વિલિયમસને ત્રણેય ફોર્મેટમાં ન્યુઝીલેન્ડનું નેતૃત્વ કર્યું છે; તેમના નેતૃત્વ હેઠળ, કિવી ટીમે 40 ટેસ્ટ મેચમાંથી 22 જીતી, 10 હાર અને 8 ડ્રો કરી. વનડેમાં, વિલિયમસનનો કેપ્ટન તરીકેનો રેકોર્ડ 91 મેચોમાં 46 જીત અને 40 હાર દર્શાવે છે, જેમાં એક ટાઇ અને ચાર મેચનો કોઈ પરિણામ આવ્યો નથી. ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં, તેમણે 75 મેચોમાં ન્યુઝીલેન્ડનું નેતૃત્વ કર્યું છે, જેમાં 39 જીત મેળવી છે અને 34 હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે, જેમાં એક ટાઇ અને એક મેચનો કોઈ પરિણામ આવ્યો નથી.

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