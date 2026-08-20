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ભારત સામેની બીજી ટેસ્ટ માટે શ્રીલંકાની ટીમમાં ફેરફાર, બે નવા બેટ્સમેનોને બોલાવવામાં આવ્યા

શ્રીલંકાએ ભારત સામેની બીજી ટેસ્ટ માટે કામિલ મિશારા અને સહાન અરાચીગેને પોતાની ટીમમાં સામેલ કર્યા છે.

ભારત સામેની બીજી ટેસ્ટ માટે શ્રીલંકાની ટીમમાં ફેરફાર
ભારત સામેની બીજી ટેસ્ટ માટે શ્રીલંકાની ટીમમાં ફેરફાર (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2026 at 8:57 PM IST

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IND vs SL: ભારત સામેની પહેલી ટેસ્ટ મેચ હાર્યા બાદ, શ્રીલંકાએ બીજી ટેસ્ટ માટે પોતાની ટીમમાં ફેરફાર કર્યા છે. ટીમે બે નવા બેટ્સમેન - કામિલ મિશારા અને સહાન અરાચીગે ને સામેલ કર્યા છે જે બીજી ટેસ્ટમાં ભારત સામે મેદાનમાં ઉતરી શકે છે. ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની શ્રેણીની બીજી ટેસ્ટ મેચ 23 ઓગસ્ટથી કોલંબોમાં રમાનારી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ભારતે પહેલી ટેસ્ટ મેચ 165 રનથી જીતી હતી. દિનેશ ચંદીમલ, જે માથાના દુખાવાને કારણે બહાર હતો, તેને ICC નિયમો અનુસાર સાત દિવસ માટે રમતથી દૂર રહેવું જરૂરી છે. કુસલ મેન્ડિસ પણ હેમસ્ટ્રિંગની ઈજાને કારણે બીજી ટેસ્ટ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. આ ટીમમાં ફેરફાર કામિલ મિશારા અને સહાન અરાચીગે માટે નવી તક રજૂ કરે છે.

શ્રીલંકન ટીમ માટે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ

શ્રીલંકાના મુખ્ય કોચ ગેરી કર્સ્ટને પુષ્ટિ આપી છે કે કુસલ મેન્ડિસ, દિનેશ ચંદીમલ અને પથુમ નિસાન્કા બીજી ટેસ્ટ માટે ટીમનો ભાગ રહેશે નહીં, જેના કારણે ટીમની બેટિંગ લાઇનઅપમાં નોંધપાત્ર ખાલીપણું સર્જાયું છે. મેન્ડિસ અને નિસાન્કા ઇજાઓને કારણે ગાલેમાં પ્રથમ ટેસ્ટ રમી શક્યા નહીં; મેન્ડિસ હેમસ્ટ્રિંગની સમસ્યાને કારણે બહાર હતો, જ્યારે નિસાન્કા કાંડાની ઇજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. શ્રીલંકાને હવે વધુ એક ફટકો પડ્યો છે, જેમાં ચંદીમલ પણ બીજી ટેસ્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. આ અનુભવી ત્રિપુટીની ગેરહાજરીએ બીજી ટેસ્ટ પહેલા મિશારા અને અરાચિગે માટે ટીમમાં જોડાવાનો માર્ગ મોકળો કર્યો છે.

કામિલ મિશારા (કારકિર્દીના આંકડા)

નોંધનીય છે કે કામિલ મિશારા હજુ સુધી એક પણ ટેસ્ટ મેચ રમ્યો નથી. તેણે અત્યાર સુધી 6 ODI અને 24 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં શ્રીલંકાનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. મિશારાએ ODIમાં 148 રન અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં 566 રન બનાવ્યા છે. આજ સુધી, તેણે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ચાર અડધી સદી ફટકારી છે.

સહાન અરાચીગે

સહાન અરાચીગેએ હજુ સુધી એક પણ ટેસ્ટ મેચ રમી નથી. તેણે શ્રીલંકા માટે 5 ODI અને એક T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં, અરાચીગેએ 85 મેચોમાં ભાગ લીધો છે અને કુલ 4,365 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 9 સદી અને 27 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.

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TAGGED:

KAMIL MISHARA
SAHAN ARACHIGE
SRI LANKA S CHANGE SQUAD
IND VS SL 2ND TEST
IND VS SL

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