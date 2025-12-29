ETV Bharat / sports

મેંગલુરુમાં ભેંસોની રેસ યોજાઈ , સ્વરૂપે 125 મીટરની દોડ 10.87 સેકન્ડમાં પૂર્ણ કરી

ફાઈનલમાં 80 વર્ષીય સંદીપ શેટ્ટી અને તેમની ટીમે 125 મીટરની કમ્બાલા દોડ 10.87 સેકન્ડમાં પૂર્ણ કરીને એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો.

મેંગલુરુમાં યોજાઈ ભેંસોની રેસ,
મેંગલુરુમાં યોજાઈ ભેંસોની રેસ, (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 29, 2025 at 8:13 PM IST

2 Min Read
મેંગલુરુ (કર્ણાટક): કર્ણાટકમાં એક લોક રમત (ભેંસ દોડ), જેને સ્થાનિક ભાષામાં કમ્બાલા દોડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેમાં એક નવો રેકોર્ડ સ્થાપિત થયો છે. સ્વરૂપે શ્રીનિવાસ ગૌડા દ્વારા મેદાનમાં ભેંસો સાથે દોડીને અગાઉનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો. શનિવાર, 27 ડિસેમ્બરથી શરૂ થયેલી કમ્બાલા દોડ, રવિવાર, 28 ડિસેમ્બરના રોજ સમાપ્ત થઈ.

સ્વરૂપે નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો

ફાઈનલમાં 80 વર્ષીય સંદીપ શેટ્ટી અને તેમની ટીમે 125 મીટરની કમ્બાલા દોડ 10.87 સેકન્ડમાં પૂર્ણ કરીને એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો. જ્યારે આ રેકોર્ડ 100 મીટરની દોડ પર લાગુ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે 8.69 સેકન્ડનો રેકોર્ડ બની જાય છે. મસ્તિકટ્ટે સ્વરૂપે આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. અગાઉ, શ્રીનિવાસ ગૌડાએ વર્ષો પહેલા કમ્બાલા દોડમાં 8.78 સેકન્ડમાં 100 મીટરનું અંતર કાપીને રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો.

કમ્બાલા દોડ
કમ્બાલા દોડ (IANS)

આ સિદ્ધિ વિશે વાત કરતાં, સ્વરૂપે પોતાનો આનંદ વ્યક્ત કર્યો અને કહ્યું, "હું છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી કમ્બાલા દોડમાં ભાગ લઈ રહ્યો છું. અગાઉ, હું જુનિયર કેટેગરીમાં દોડ્યો હતો. આ વર્ષે, હું પહેલીવાર સિનિયર કેટેગરીમાં દોડી રહ્યો છું. મેં સિનિયર કેટેગરીમાં ત્રણ કમ્બાલા દોડમાં ભાગ લીધો છે. આ રેકોર્ડ હાંસલ કરવામાં આવ્યો છે. આ એક અણધારી સિદ્ધિ છે."

કમ્બાલા દોડ
કમ્બાલા દોડ (IANS)

વિજેતા ટીમના માલિકે શું કહ્યું?

વિક્રમ બનાવનાર ટીમના માલિક સંદીપ શેટ્ટીએ કહ્યું, "આ રેકોર્ડ બનાવનાર ટીમ ગયા વર્ષે આ જ કમ્બાલા દોડમાં બીજા સ્થાને રહી હતી. સ્વરૂપ ગયા વર્ષ સુધી જુનિયર કેટેગરીમાં દોડતો હતો. આ વર્ષે, તે સિનિયર કેટેગરીમાં દોડી રહ્યો છે. તે ખૂબ જ પ્રતિભાશાળી યુવાન છે. આ વખતે ભેંસ અને સ્વરૂપના યોગદાનથી આ રેકોર્ડ હાંસલ કરવામાં આવ્યો છે. આ રેકોર્ડ અણધાર્યો છે."

કમ્બાલા સમિતિના પ્રમુખે શું કહ્યું?

કમ્બાલા સમિતિના પ્રમુખ દેવી પ્રસાદ શેટ્ટીએ કહ્યું, "કમ્બાલા દોડ બતાવે છે કે પ્રાણીઓમાં પણ જીતવાની શક્તિ છે." શેટ્ટીએ એમ પણ કહ્યું કે હુસૈન બોલ્ટનો 100 મીટરનો રેકોર્ડ તૂટી ગયો છે. પહેલા શ્રીનિવાસ ગૌડાએ તેને તોડ્યું હતું, પરંતુ હવે સ્વરૂપે તેને તોડી નાખ્યું છે. તેણે 8.69 સેકન્ડમાં 100 મીટરનું અંતર પૂર્ણ કરીને રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. આનાથી કમ્બાલામાં ઇતિહાસ રચાયો છે."

કમ્બાલા દોડ
કમ્બાલા દોડ (Etv Bharat)

કમ્બાલા રેસ માટે નવા નિયમો

આ વર્ષે, મેંગલુરુની પરંપરાગત લોક રમત, કમ્બાલામાં નોંધપાત્ર ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. રાજ્ય કમ્બાલા એસોસિએશન અને જિલ્લા કમ્બાલા સમિતિઓના સંયુક્ત નિર્ણય મુજબ, 2025-26 કમ્બાલા સીઝનમાંથી સબ-જુનિયર કેટેગરી સ્પર્ધાઓને સંપૂર્ણપણે દૂર કરવામાં આવી છે. આનું મુખ્ય કારણ સમય વ્યવસ્થાપન છે. કમ્બાલા મેચો 24 કલાકમાં પૂર્ણ કરવાના સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશનું કડક પાલન કરવા માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.

સબ-જુનિયર ડિવિઝન નાબૂદ કરવામાં આવ્યું

સબ-જુનિયર ડિવિઝન સાડા ત્રણ વર્ષથી ઓછી ઉંમરના યુવા ખેલાડીઓ માટે અનામત રાખવામાં આવ્યું હતું. આ ડિવિઝનમાં મોટી સંખ્યામાં બમ્બલ બી જોડીઓ સામેલ હતી, અને તૈયારીનો સમય ઘણો હતો, જેના કારણે મેચોમાં વિલંબ થતો હતો.

TAGGED:

KAMBALA RACE IN MANGLURU
SWAROOP BREAKS SRINIVASA RECORD
KAMBALA RACE IN MANGLURU

